"Mẹ ghẻ": Lộ cảnh Thúy Diễm bị gã dê xồm giở trò đồi bại trong khách sạn, Lương Thế Thành xuất hiện vừa kịp lúc

Phim truyền hình Mẹ ghẻ do Thúy Diễm - Lương Thế Thành - Tuyết Thu - Thanh Trúc - Thanh Thức đóng chính đã bước vào giai đoạn gay cấn với nhiều tình tiết khiến khán giả phẫn nộ.

Ngoài chuyện bà Tuyết (Trịnh Kim Chi) trơ trẽn đòi dắt 3 đứa con là Thư (Thanh Trúc), Phương (Thúy Diễm) và Kiệt (Thanh Thức) rời khỏi nhà bà Diệu (Tuyết Thu) thì sự xuất hiện của Quân cũng làm bộ phim thêm phần rối rắm hơn.

Quân là nhân vật có lai lịch vô cùng bí ẩn.

Quân (Lương Thế Thành) vốn là cậu bé An bị nước cuốn trôi năm xưa. Trong lúc An và Thư cùng bị rơi xuống nước, bà Diệu đã ưu tiên cứu bé Thư trước, để rồi An bị cuốn đi và luôn giữ trong lòng mối hận đối với mẹ ruột. Điều kỳ lạ là 20 năm sau, An lại xuất hiện với thân phận cậu chủ tên Quân. Có điều bất thường gì đang được che giấu ở đây?

Trước khi biết sự thật về thân thế của Quân, khán giả đã choáng váng trước cảnh Phương bị tấn công trong khách sạn. Ở đoạn clip hé lộ tình tiết được ekip sản xuất tung ra, Thư bỗng dưng rơi vào tầm ngắm của 1 gã đàn ông trung niên.

Quân bỗng dưng có mặt ở đúng nơi mà Phương đang chụp ảnh quay phim.

Phương là cô gái xinh đẹp, gợi cảm. Cô luôn ước ao được là người nổi tiếng nên chủ động tìm kiếm mọi cơ hội tỏa sáng từ các đoàn phim. Chẳng hiểu nguyên cớ làm sao mà Phương được 1 đoàn phim làm việc, trong lúc nghỉ giải lao, Phương lại đến phòng khách sạn rồi bị gã dê xồm tấn công.

Quân ra tay cứu Phương khi cô gặp nguy hiểm.

Và thật đúng lúc, Quân đã xuất hiện để cứu nguy cho cô. Chỉ vài đòn tấn công sơ đẳng, Quân dễ dàng hạ gục gã dê xồm kia. Còn Phương thì mừng rỡ ra mặt khi thoát thân an toàn. Chẳng lẽ nào Quân chỉ tình cờ đi ngang qua? Hay đây là âm mưu thâm độc nào đó mà Quân dựng lên để lấy lòng Phương?

Những diễn biến tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ sẽ có trong các tập phim được phát sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.