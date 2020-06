"Mẹ ghẻ": Hé lộ sự thật về thân thế Lương Thế Thành, che giấu chuyện là con nuôi để cướp gia tài?

Tập 24 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa khép lại với chuỗi tình tiết xoay quanh 4 nhân vật là Quân (Lương Thế Thành) - Phương (Thúy Diễm) - Thư (Thanh Trúc) - Kiệt (Thanh Thức).

Sau khi từ nước ngoài trở về, Kiệt liên tục tỏ thái độ lạnh nhạt với bà Diệu (Tuyết Thu). Dù cho bà Diệu có đối xử với anh tốt như thế nào thì Kiệt vẫn nuôi trong lòng suy nghĩ vì bà Diệu mà cha chết, mẹ ruột ôm tiền bỏ đi. Thêm đó, suy nghĩ mẹ ghẻ thì không bao giờ thương con chồng làm Kiệt quên hết những tháng ngày bà Diệu vất vả làm lụng để nuôi 3 anh em mình.

Bà Diệu.

Kiệt.

Thư và Phương.

Chưa dừng lại ở đó, tập 24 phim Mẹ ghẻ còn đưa khán giả đến với nhân vật Quân (Lương Thế Thành đóng) với hàng loạt hành động thể hiện sự giàu có, sang chảnh. Tuy nhiên, trong đoạn clip hé lộ tình tiết tập 25 vừa được tung ra, khán giả cô cùng bất ngờ khi thân thế của Quân đã dần hé lộ.

Hé lộ tập 25 phim Mẹ ghẻ: Kiệt bẽ mặt vì biết dì chu cấp tiền du học.

Trong cuộc trò chuyện giữa Quân với ông ngoại, tình tiết phim dẫn dắt khán giả đến với thông tin anh là con trai duy nhất của 1 người phụ nữ, người phụ nữ này lại là con của ông chủ giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Còn theo thông tin trước đó từ nhà sản xuất, Quân chẳng phải ai khác xa lạ, Quân chính là An - cậu bé đáng thương bị nước cuốn trôi năm xưa. Trong lúc Thư và An cùng rơi xuống sông, Diệu vì lo cứu Thư trước nên đã để An bị cuốn đi mất. Trước khi biến mất dưới làn nước trắng xóa, An còn nói với theo mẹ rằng: "Con hận mẹ".

Quân xuất hiện với thân phận là cậu chủ thừa kế công ty lớn.

Tại sao An lại trở thành Quân? Tại sao lại là con trai duy nhất của người phụ nữ giàu có và là cháu trai nắm quyền thừa kế công ty? Chẳng lẽ nào An đã giả mạo thân phận của Quân để bước vào gia đình quyền quý theo 1 kế hoạch chiếm đoạt gia tài độc ác nào đó do người lớn giăng ra?

Quân rất được ông ngoại tin tưởng, yêu thương.

Đến khi gặp lại mẹ ruột là bà Diệu, Quân (hay cũng chính là An) sẽ làm gì? Những tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ sẽ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên đài THVL1.