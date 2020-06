"Mẹ ghẻ": Vừa mới xuất hiện Lương Thế Thành đã làm sếp lớn, Thanh Trúc bật khóc khi nhận tiền từ mẹ ghẻ

Tập 25 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng vào tối 5/6. Trong tập này, nhân vật Quân của Lương Thế Thành đã có nhiều đất diễn hơn.

Quân hiện rõ là người thông minh, tài giỏi nhưng cũng có cách hành xử bề trên kiểu cậu chủ con nhà giàu. Cuộc sống của Quân đang trên đà thăng tiến khi vừa xuất hiện đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc tỏng tập đoàn lớn của gia đình. Tuy nhiên, thân phận của Quân còn nhiều phức tạp, chưa lộ diện.

Quân là ai và sẽ đứng trên tuyến thiện hay ác?

Quân được phân làm sếp lớn ngay khi mới xuất hiện.

Một lưu ý là trước khi Mẹ ghẻ phát sóng, ekip sản xuất đã hé lộ thông tin Quân chính là An trong quá khứ. Vì 1 nguyên nhân đặc biệt nào đó mà sau khi được cứu sống khỏi dòng nước xoáy, An đã đổi tên thành Quân, đồng thời che giấu thân phận là con ruột của bà Diệu. Nhiều khả năng Quân hay là chính An đã bị đưa vào âm mưu giả mạo thân phận để tranh đoạt gia sản từ tập đoàn lớn kia.

Thân thế của Quân quả thật có quá nhiều điểm phức tạp.

Sau bao nhiêu năm "đóng vai ác", cuối cùng bà Diệu (Tuyết Thu) cũng được các con thấu hiểu. Lần đầu tiên Kiệt không chống đối lại còn biết cảm ơn tấm lòng Mẹ ghẻ. Khi biết Thư có ý định đi du học ở Singapore, Diệu hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên, Thư lại lo lắng về kinh phí, Diệu lúc này mới nói bao nhiêu năm nay, số tiền cô đóng góp hàng tháng phụ dì trang trải việc nhà, Diệu luôn giữ gìn và sẽ đưa lại để Thư có thể thực hiện ước mơ. Không thể ngờ, dì có thể chu toàn đến thế, Thư xúc động nói: "Nếu không có dì, chị em con sẽ không có được ngày hôm nay".

Thư và Phương vô cùng biết ơn bà Diệu.

Lúc này, Kiệt cũng mang tiền trả lại cho người thầy mà ngày xưa đã cho anh mượn đi du học. Kiệt không ngờ, sự thật số tiền đó là do chính Diệu tích cóp nhờ thầy chuyển cho Kiệt bởi bà hiểu rằng Kiệt sẽ không bao giờ chịu nhận tiền từ mình. Vì cho rằng đây là việc riêng của gia đình Kiệt nên người thầy đành hứa giữ bí mật cho bà Diệu. Kiệt bàng hoàng khi nghe được câu chuyện bởi người mà anh ghét nhất lại là người giúp đỡ anh nhiều nhất.

Khi Kiệt về nhà, Phương và Thư muốn anh cùng dự sinh nhật của dì Diệu. Trái với nỗi lo của Phương, Kiệt nhanh chóng đồng ý, thậm chí muốn góp tiền cùng hai em mua quà sinh nhật tặng dì. Tình cảm và thái độ thay đổi của Kiệt khiến Thư và Phương hết sức vui mừng.

Cả gia đình cùng vui vẻ đón sinh nhật của bà Diệu.

Ngày sinh nhật của Diệu cũng đến, Kiệt, Thư, Phương, Thu và Phúc đều tham dự vui vẻ. Diệu thầm cầu nguyện gia đình sẽ luôn vui vẻ, bình an như lúc này.

Kiệt bất ngờ chúc mừng sinh nhật và cám ơn dì Diệu đã giúp mình có tiền đi du học. Diệu ngơ ngác không hiểu vì sao Kiệt biết được chuyện này. Kiệt ôn tồn nói rõ mọi chuyện do thầy của mình đã nói. Từ khi biết chính dì Diệu đã giúp mình, Kiệt trở nên ôn hòa với dì hơn.

