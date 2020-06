"Mẹ ghẻ": Lương Thế Thành vừa giàu vừa chảnh, giữa đường cầm đống tiền vứt vào mặt Thanh Trúc

Sau nửa chặng đường tập trung vào thời thơ ấu gian khó, phim truyền hình Mẹ ghẻ đã chuyển sang giai đoạn trưởng thành của các nhân vật. Các diễn viên nổi tiếng như Tuyết Thu, Lương Thế Thành, Thanh Trúc, Thúy Diễm, Thanh Thức cũng đã lần lượt xuất hiện.

Trong trailer tập 24 vừa được ekip sản xuất Mẹ ghẻ tiết lộ, nhân vật An (Lương Thế Thành đóng) đã có cuộc chạm mặt bất ngờ với Thư (Thanh Trúc).

Thư và An bất ngờ chạm mặt nhưng không hề nhận ra nhau.

Chẳng hiểu làm cách nào mà xe máy của Thư lại va phải ô tô hầm hố do An cầm lái. Sau cú va chạm này, An và Thư đã cãi nhau nảy lửa. Thư bắt An phải chịu trách nhiệm vì đã lái xe bất cẩn. Còn An thì lập tức tỏ thái độ cậu chủ nhà giàu lắm tiền sang chảnh khi cầm ví móc ra 1 xấp tiền giá trị rồi đưa vào mặt Thư cùng kiểu cách cực khó chịu.

Bị cho là đang cố tình làm trò để đòi tiền, Thư đương nhiên chẳng giữ được bình tĩnh. Cô tức giận mắng An rằng đừng có ỷ thói có tiền mà xem thường người khác. Thư vứt lại đống tiền của An đưa rồi hét lên: "Anh đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì là làm nha". Nhìn Thư bằng ánh mắt xem thường, An lạnh lùng nói: "Cô bị điên à".

An mắng Thư là đồ điên khi cô nhất quyết không để anh đi.

Đến thời điểm hiện tại thì cả An và Thư đều không hề biết đến thân phận của mình. Năm xưa, vì cứu Thư mà bà Diệu đã để cho An bị nước cuốn trôi. Trước khi biến mất dưới làn nước trắng xóa, An còn cố nói theo mẹ rằng: "Mẹ ơi cứu con. Con hận mẹ".

Nhiều năm trôi qua, bà Diệu đã nuôi lớn 3 anh em Thư, Thư bây giờ cũng trở thành cô gái xinh đẹp hiểu chuyện, dẫu vậy trong lòng bà Diệu luôn canh cánh nỗi đau về sự việc năm xưa của An.

Phương - Thúy Diễm.

Thư - Thanh Trúc.

Kiệt - Thanh Thức.

Về phần An, chẳng hiểu làm cách nào mà giờ đây cậu lại cao lớn, đẹp trai và giàu có thế kia. Chẳng lẽ nào đã có 1 gia đình danh giá nào đó cứu An trong lúc cậu sắp chết đuối? Những thắc mắc này sẽ được giải đáp trong các tập phim kế tiếp của Mẹ ghẻ, được phát sóng vào lúc 20g00 các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.