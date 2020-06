"Mẹ ghẻ": Hết vứt tiền vào mặt, cậu chủ giàu có Lương Thế Thành lại bày trò khiến Thanh Trúc mất việc

Tập 24 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng vào tối 4/6. Trong tập này, nhân vật của Lương Thế Thành có những hành động khiến khán giả không thể ngờ được.

Trải qua bao nhiêu năm, Kiệt (Thanh Thức) vẫn hận mẹ ghẻ và cho rằng chính vì bà Diệu (Tuyết Thu) hãm hại nên gia đình mình mới tan nát. Kiệt về nước và liên tục gây chuyện khiến gia đình xào xáo. Bên cạnh đó, Quân (Lương Thế Thành) đã xuất hiện và bắt đầu chạm trán gia đình bà Diệu.

Lương Thế Thành đang góp mặt trong phim Mẹ ghẻ với tên gọi Quân chứ không phải An như khán giả vẫn tưởng. An là thân phận trong quá khứ của anh, còn Quân là tên gọi hiện tại. Đến giờ, anh vẫn chưa cho ai biết bí mật mình chính là cậu bé An bị nước cuốn trôi năm xưa.

Quân là cậu chủ giàu có đẹp trai, luôn hành xử theo cách cực kỳ quyết đoán.

Ở diễn biến tập trước, vì cảm thấy bị chèn ép ở nơi làm việc nên Thư (Thanh Trúc) quyết định xin nghỉ việc. Lo sợ dì sẽ trách mắng chị mình nên Phương (Thúy Diễm) cố ngăn cản không cho bà Diệu vào phòng Thư. Cô nhóc đâu ngờ, bà Diệu không hề rầy la Thư, trái lại còn khuyến khích cô nên nghỉ việc để tạo cho mình tâm lý thoải mái. Nhưng sự thật chuyện Thư nghỉ việc lại là âm mưu không ai hay biết của Quân, vì muốn cô về làm cho công ty của mình, Quân đã kết hợp diễn kịch với giám đốc của Thư khiến cô uất ức nộp đơn rời khỏi công ty cũ.

Ngày Kiệt về nước, bà Diệu không đi đón, để chứng minh mình không đồng tình với việc bỏ học ngang của Kiệt, tuy vậy, bà lại ở nhà để chuẩn bị các món ăn mà Kiệt thích. Tuy nhiên, khi vừa bước vào nhà, Kiệt đã liên tiếp thể hiện thái độ khó chịu với Diệu.

Kiệt vẫn đối xử lạnh nhạt với bà Diệu và gây ra xáo trộn trong gia đình nhỏ.

Không thèm chào dì, cũng không quan tâm đến các món ăn trên bàn, Kiệt dửng dưng cho rằng mình đã đặt tiệc ở nhà hàng. Nhìn Diệu đau khổ, ngân ngấn nước mắt vì chẳng thể ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua mà Kiệt vẫn ghét mình như thế. Dẫu cho có đối xử tốt với Kiệt thế nào, thứ mà bà Diệu nhận về chỉ là sự hờ hững và ghẻ lạnh.

Gia đình lục đục khiến Thư vô cùng mệt mỏi, thế mà cô còn gặp phải chuyện bực mình khi bị chiếc xe của Quân tông trúng. Quân thản nhiên vứt tiền vào người Thư và cho rằng cô đang cố vòi vĩnh anh phải đền bù bằng thái độ hỗn láo. Cả hai tranh cãi dữ dội cho đến khi có người khuyên giải. Thư mang cả nỗi bực tức về nhà, đồng thời tự nhủ nếu một tháng không gặp lại Quân, mình sẽ đem số tiền anh ta đền bù đi làm từ thiện.

Quân vứt tiền vào người Thư xem như là đền bù sau cú va chạm giao thông.

Phần Kiệt, anh cũng đi xin việc làm và xin vào công ty của ông Quý. Vì muốn phủ nhận mối quan hệ mẹ ghẻ - con chồng với bà Diệu nên Kiệt vờ như chẳng hề biết ông Quý là ai. Trong khi đó, ông Quý không hề nhận ra người đang ở trước mặt mình chính là một trong những đứa trẻ mà "người thương" của ông tận tình cưu mang giúp đỡ.

Kiệt đến làm việc cho công ty của ông Quý.

Tập 25 của phim truyền hình Mẹ ghẻ lên sóng vào lúc 20g00 ngày 5/6/2020 trên THVL1.