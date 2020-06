"Mẹ ghẻ": Sau Thúy Diễm, đến lượt Thanh Trúc yêu Lương Thế Thành, còn bị lừa gạt tình cảm?

Sau nửa chặng đường phát sóng đầu tiên, giai đoạn thời thơ ấu gian khó của các nhân vật xuất hiện trong phim Mẹ ghẻ đã khép lại. Từ tập 22 lên sóng vào tối 3/6, các diễn viên chính đã bắt đầu xuất hiện. Hiện tại, Thúy Diễm - Thanh Thức - Tuyết Thu đều đã lộ mặt, khán giả chỉ còn đợi thêm Ngân Quỳnh - Lương Thế Thành - Thanh Trúc.

Ở tập 22, Phương (Thúy Diễm) gây ấn tượng với khán giả bởi tính cách hồn nhiên, trong sáng. Cô nàng này luôn ôm mộng làm ca sĩ rồi bỏ bê cả chuyện học hành.

Vai Phương do Thúy Diễm thể hiện.

Vai Diệu lúc già do Tuyết Thu đảm nhận.

Về phần bà Diệu (Tuyết Thu), dù chẳng hề có quan hệ máu mủ với Phương - Kiệt - Thư nhưng vẫn chấp nhận làm mẹ ghẻ không danh phận. Suốt bao nhiêu năm, bà Diệu luôn cố gắng vun vén, chăm sóc cho 3 đứa trẻ thật tốt rồi quên cả hạnh phúc của chính mình.

Nhạc phim Mẹ ghẻ: Còn mãi lời ru.

Đáp lại sự mong chờ từ khán giả, ekip sản xuất Mẹ ghẻ còn tung ra clip nhạc phim với hàng loạt tình tiết làm người xem liên tưởng đến tình tay ba. Trong đó, An (Lương Thế Thành) gây ngạc nhiên vì có qua lại với cả 2 chị em gái là Thư (Thanh Trúc) và Phương.

Ban đầu, An cùng Thư về gặp bà Diệu, An cũng có những đoạn nói chuyện khá thân thiết với Thư. Nhưng điều kỳ lạ là An vẫn không ngừng "thả thính" Phương. Nhiều khả năng vì muốn trả thù bà Diệu nên An mới cố tình tiếp cận, khiến cho cả Thư lẫn Phương đều yêu mình sau đó bỏ rơi.

Nhắc lại 1 chút kẻo khán giả lại quên, An là con ruột của bà Diệu. Năm xưa, vì mải mê chăm sóc 3 đứa trẻ không cùng huyết thống nên bà Diệu nhiều lần bỏ rơi An. Rồi đến ngày kia, khi Thư và An cùng rơi xuống sông, Diệu vì lo cứu Thư mà để An bị nước cuốn đi mất.

Nhưng điều kỳ lạ là An cũng thân thiết với em gái của Thư là Phương.

Do không tìm được xác của con trai nên bà Diệu cứ nghĩ rằng An đã chết. Chẳng thể ngờ rằng nhiều năm sau đó, An bất ngờ quay về rồi trả thù bà Diệu. An mang nỗi hận với bà Diệu lẫn Thư - Phương - Kiệt. Chẳng ai biết được sự thật cay đắng này ngoài An.

Vậy nên, kịch bản An lừa gạt tình cảm của Thư - Phương rồi gây xáo trộn trong gia đình bà Diệu là kế hoạch trả thù có khả năng xảy đến ở phim Mẹ ghẻ.