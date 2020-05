"Mẹ ghẻ": Hả hê khi cô vợ cắm sừng chồng ôm tiền bỏ theo trai bị em chồng tát thẳng mặt rồi mắng té tát

Tập 12 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng vào tối 21/5. Trong tập này, hàng loạt biến cố bất ngờ đã ập đến khiến Diệu (Văn Phượng) không biết nên xoay sở ra sao.

Tuyết (Mai Thanh Hà) sau khi bị nhân tình trộm hết tài sản đã quay về xin lỗi Phong rồi van anh tha thứ. Tuyết mặt dày đến mức bất chấp sĩ diện, bất chấp cả chuyện cô từng lấy hết tài sản của mẹ chồng rồi bỏ trốn theo trai. Đến lúc chẳng còn gì trong tay, Tuyết lại quay về nói điều ngọt ngào với gia đình chồng. Điều này, thật sự làm khán giả phải bực tức.

Tuyết van xin Phong tha thứ cho cô sau khi đã bỏ trốn theo tình nhân với toàn bộ tài sản ăn cắp được từ mẹ chồng.

Khi lâm bệnh ung thư, mẹ của Phong (Hà Trí Quang) là bà Sang bắt đầu nhận thấy tình cảm chân thành và sự ân cần, bao dung mà Diệu dành cho bà cũng như các con của Phong. Dù bà Sang chính là người giết chết hạnh phúc của Diệu nhưng cô chưa một lần oán trách bà. Để bù đắp những thiệt thòi mà Diệu từng gánh chịu, bà Sang xin lỗi Diệu đồng thời bày tỏ mong muốn cô và Phong cưới nhau, vì chỉ có cô chăm sóc các con của Phong, bà mới yên tâm.

Nghe mẹ nói những lời này, Phong cũng nắm tay Diệu, tha thiết mong được cùng cô viết tiếp hạnh phúc dỡ dang cũng như cùng nhau chăm sóc mấy đứa trẻ nên người. Diệu biết trái tim mình vẫn còn hình bóng của Phong nhưng cô làm sao tiến tới khi An và những đứa con của Phong nhất mực không chấp nhận chia sẻ mẹ, cha của chúng.

Bà Sang mong Diệu có làm đám cưới với Phong.

Tuy nhiên, khi những đứa trẻ còn chưa kịp gây rắc rối thì Tuyết lại muốn xen vào ngăn cản chuyện tình của Phong và Diệu. Khi trông thấy Tuyết vẫn còn ở trong nhà mình, Phong kiên quyết đuổi Tuyết đi bởi anh không thể quay lại với Tuyết. Tuyết đành ôm hành lý, tạm biệt các con về nhà Phúc tá túc. Đồng thời, Tuyết tiếp tục xúi giục Phúc "xử" Diệu nhưng Phúc không làm theo lời chị.

Sau bao ngày không về chăm sóc mẹ, em gái của Phong là Nga đã trở về. Ban đầu nhìn thấy Diệu, Nga vô cùng ngạc nhiên và tỏ vẻ không thích. Nhưng đến lúc nghe mẹ và anh trai kể chuyện Tuyết trộm hết tiền vàng để bó trốn theo trai, cô vô cùng tức tối và thẳng tay "tặng" cho Tuyết một bạt tay khi cô ta vừa vào thăm bà Sang.

Nga tát thẳng vào mặt Diệu vì cho rằng cô không đủ tư cách để xin tha thứ.

Thậm chí, Nga còn làm khán giả hả hê khi chỉ thẳng mặt Tuyết rồi mắng. Nga vốn là cô gái chẳng vừa gì, làm sao cô có thể chịu được cảnh Tuyết đối xử tệ bạc với mẹ và anh ruột của mình?

Về phần bé An, vì tưởng rằng lời bà Sang nói về việc Phong sẽ cưới Diệu là thật nên vô cùng đau khổ. An cho rằng mẹ đã không còn thương yêu mình nữa, cậu bé ngây thơ này chẳng muốn chia sẻ tình mẹ với bất cứ ai. Và chính sự cản trở quyết liệt từ An là tiền đề cho hàng tá rắc rối sau này.

Tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ lên sóng vào lúc 20g00 ngày 22/5/2020 trên THVL1.