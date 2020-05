"Mẹ ghẻ": Cái kết của người đàn bà ngoại tình bỏ rơi 3 đứa con là bị cắm sừng, trai trẻ lừa lấy hết tiền

Tập 10 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng vào tối 19/5. Trong tập này, khán giả được phen hả hê với tình tiết liên quan đến Tuyết (Mai Thanh Hà) - người đàn bà ngoại tình với trai trẻ, nhẫn tâm lấy cắp toàn bộ tiền vàng của mẹ chồng rồi bỏ trốn. Khi Tuyết đi khỏi nhà, cô cũng để lại cho Phong sự buồn bã, lo âu cực độ vì phải tay trắng nuôi mẹ già bệnh nặng và 3 đứa con nhỏ.

Nhưng làm điều sai trái thì trước sau gì cũng nhận quả báo. Gã tình nhân bỏ trốn cùng Tuyết chẳng phải là người tốt đẹp gì. Sau khi Tuyết đến sống cùng, hắn đã liên tục tỏ thái độ lạnh nhạt. Thậm chí, người này còn cắm sừng Tuyết bằng cách công khai qua lại cùng cô gái xinh đẹp khác.

Tuyết bắt tại trận cảnh nhân tình đang qua lại với gái trẻ xinh đẹp.

Phát hiện ra chuyện mình bị phản bội, Tuyết đã đuổi nhân tình đi. Lúc này, gã đàn ông tồi tệ lại tung chiêu lật mặt cực thâm độc, đó là lẻn vào phòng trọ rồi đánh thuốc mê Tuyết. Sau đó, hắn trộm hết số tài sản mà Tuyết đang có trên người. Của thiên trả địa là câu nói hoàn toàn đúng với Tuyết lúc này, cô ta nhẫn tâm ăn cắp tiền vàng của gia đình Phong (Hà Trí Quang) thì bây giờ bị nhân tình đối xử tương tự.

Tuyết hốt hoảng khi bị lấy hết tiền vàng.

Ê chề và nhục nhã, Tuyết chẳng còn gì trong tay. Tự mình đánh mất hạnh phúc gia đình, bỏ trốn theo trai trẻ rồi bây giờ bị hắn ta lừa gạt, Tuyết sẽ sống tiếp thế nào đây?

Ở diễn biến khác, Diệu (Văn Phượng) tiếp tục gặp rắc rối với 3 đứa con của Phong. Vẫn biết cả 2 giúp đỡ nhau vì tình nghĩa nhưng sự đối đãi quá tử tế của Phong và Diệu đều vô tình làm tăng thêm lòng đố kỵ của những đứa con.

Trong tập trước, khi bé Phương bị Lựu buột chân vào góc bàn, Diệu đã kịp thời tìm đến và dỗ dành Phương. Nhìn thấy mẹ lo lắng cho Phương, An lại tức giận trách móc. Cậu bé không hề muốn Diệu đến gần Phong vì sợ mẹ bị mắng là loại đàn bà giật chồng người khác. Biết con lo lắng cho mình, Diệu ôn tồn khuyên nhủ và đưa cho An xem bàn chân sưng đỏ của Phương. Nhìn Phương đau đớn, An mới tạm an lòng.

Dẫu vậy, Diệu vẫn bị em vợ của Phong là Phúc trách mắng nặng lời. Phúc luôn nghĩ rằng Diệu chính là nguyên nhân khiến Tuyết bỏ đi. Cậu trai trẻ này chẳng hề hay biết chuyện chị gái mình ngoại tình rồi lấy cắp tài sản mà bỏ trốn. Thấy mẹ bị Phúc mắng, bé An buồn bã chạy ra ngoài.

Vì bảo vệ bé An mà Phong bị đâm trọng thương.

Sau đó, An bị vướng vào đám trẻ bụi đời rồi cãi nhau căng thẳng đến mức đánh nhau với chúng. Đúng lúc An gặp nguy hiểm, Phong lại xuất hiện và chở che cho cậu bé. Vì An mà Phong đã hứng trọn 1 nhát dao nguy hiểm.

Tập 11 của phim truyền hình Mẹ ghẻ sẽ lên sóng vào lúc 20g00 ngày 20/5/2020 trên THVL1.