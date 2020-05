"Mẹ ghẻ": Nuôi 3 con giúp tình cũ, Diệu (Văn Phượng) bị mắng thậm tệ là loại bồ nhí không biết liêm sỉ

Tập 8 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng vào tối 16/5 với loạt tình tiết rối rắm. Vốn bị gieo vào đầu những ý nghĩa xấu về "bồ nhí" của ba, những đứa con của Phong (Hà Trí Quang) hết mực chống đối khi Diệu (Văn Phượng) về giúp việc cho nhà Phong. 3 đứa trẻ liên tục chê bai, sỉ nhục cô là loại con giáp thứ 13 không biết liêm sỉ.

Ngược lại, con trai Diệu cũng lo sợ Phong sẽ cướp mất mẹ mình, tuy vậy Diệu đã hết lời giải thích cho con hiểu.

Biết bé An rất mong được đến trường như các bạn, Diệu xin cho con đi học nhưng nhà trường yêu cầu giấy tạm trú. Trong lúc Diệu chưa biết tính sao thì Phong đã xuất hiện. Anh trả lại tiền Diệu đã giúp anh trả công cho cô giúp việc đành hanh hôm trước, đồng thời muốn đưa An nhập hộ khẩu vào nhà mình để cậu bé được đi học đúng với quy định. Dù rất muốn đi học nhưng An kiên quyết không chịu vì cho rằng "chú Phong muốn dụ dỗ cướp mẹ con".

Khi tạm biệt Phong để về đến nhà, An vẫn khăng khăng thà không đi học chứ nhất định không để chú Phong cướp mẹ. Vì con trai, Diệu chấp nhận để An yên tâm bằng lời hứa sẽ không nhập hộ khẩu.

An không cho mẹ nhập hộ khẩu vào nhà Phong.

Nhưng rồi, số duyên có lẽ vẫn còn muốn thử thách Diệu và Phong. Khi đi bán vé số ngang qua tiệm phở của Phong, nhìn anh tất bật một tay bế bé phương, một tay nấu phở, Diệu không khỏi xót xa.

Biết Phong vẫn chưa tìm được người gúp việc, Diệu muốn giúp anh nhưng cô kiên quyết không nhận tiền công. Thế nhưng, ngay khi Diệu nói chuyện này với An đã vấp phải phản ứng quyết liệt của cậu bé. An không muốn mẹ mình bị mang danh mẹ ghẻ nên nhất mực từ chối.

An không muốn Diệu đến làm giúp việc cho Phong.

Ở phía Diệu, chỉ có An gây rắc rối. Còn phía bên nhà Phong, cả Kiệt và Thư đều đồng lòng không để Diệu vào nhà "cướp mất ba mình". Hiểu được tâm ý các cháu, mẹ của Phong là bà Sang đã cố khuyên giải, phân trần nhưng chỉ nhận lấy sự phản kháng của hai đứa trẻ.

Khi Diệu và An đến nhà, Kiệt và Thư cố tình khóa cửa không cho vào, mãi đến khi Phong hay chuyện mới đưa mẹ con Diệu vào nhà. Hai đứa trẻ vẫn gào thét: "Đi đi, đồ dì ghẻ, đồ đáng ghét".

Các con của Phong gọi Diệu là dì ghẻ xấu xa.

Dù bị ba hết lời trách mắng, nhưng khi Phong vừa đi khỏi nhà, Kiệt và Thư lại bày đủ trò để phá phách Diệu. Việc này khiến An cảm thấy ấm ức vô cùng và kiên quyết kêu mẹ bỏ về. Diệu sẽ xử lý ra sao khi những đứa trẻ mang đến cho đời cô thêm nhiều rắc rối?

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ sẽ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.