Mẹ chồng chê makeup, cô dâu "quay xe" khiến nhà trai "sốc"

Đám cưới vốn được xem là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người, nhưng với một cô dâu ở Quảng Châu, Trung Quốc, ngày trọng đại ấy lại trở thành khoảnh khắc không thể nào quên khi cô bất ngờ đưa ra quyết định hủy hôn ngay trước giờ làm lễ.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào tháng 12/2025, khi mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới gần như đã hoàn tất. Giữa lúc cô dâu đang trong bộ váy cưới lộng lẫy, chuẩn bị bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của người thân, một câu nói từ mẹ chồng tương lai đã khiến mọi thứ thay đổi.

"Trang điểm đậm như vậy là muốn che giấu điều gì sao?" lời nhận xét tưởng chừng chỉ là một câu nói vu vơ nhưng lại khiến cô dâu cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Sau nhiều giây im lặng, cô bất ngờ lấy bông tẩy trang, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm mà mình đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày đặc biệt.

Hành động của cô khiến không khí buổi lễ lập tức rơi vào im lặng. Trước sự ngỡ ngàng của quan khách, cô dâu tuyên bố hủy hôn, tháo khăn voan và rời khỏi lễ đường trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng cô dâu đã lựa chọn bảo vệ lòng tự trọng của mình. Theo họ, nếu ngay trước ngày cưới mà sự tôn trọng dành cho nhau đã không tồn tại, cuộc sống hôn nhân sau này có thể sẽ còn nhiều mâu thuẫn hơn.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng quyết định hủy hôn ngay tại lễ cưới là quá mạnh mẽ, bởi nó ảnh hưởng đến cả hai gia đình và khiến mọi chuyện trở nên khó xử.

Điều khiến nhiều cư dân mạng chú ý hơn cả là thái độ của chú rể trong sự việc. Anh gần như không lên tiếng bảo vệ bạn đời tương lai cũng như không có động thái xoa dịu tình hình. Chính sự im lặng này khiến nhiều người cho rằng nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở một câu nói, mà còn ở cách anh đối diện với mâu thuẫn giữa vợ sắp cưới và gia đình mình.

Một số thông tin cho biết, trước đó hai gia đình từng có những bất đồng liên quan đến chuyện sính lễ. Những căng thẳng âm ỉ trong thời gian dài có thể đã khiến mối quan hệ trở nên nhạy cảm, và câu nói trong ngày cưới chỉ là giọt nước cuối cùng làm mọi chuyện bùng nổ.

Câu chuyện sau đó trở thành chủ đề tranh luận về giá trị của sự tôn trọng trong hôn nhân. Bởi một cuộc sống chung không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự thấu hiểu, bảo vệ và đồng hành từ cả hai phía.

Lớp trang điểm có thể dễ dàng xóa đi, nhưng những tổn thương do lời nói gây ra đôi khi cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Với cô dâu trong câu chuyện này, việc dừng lại trước khi bước vào một cuộc hôn nhân thiếu sự tôn trọng có thể là quyết định khó khăn, nhưng cũng là cách cô lựa chọn bảo vệ tương lai của chính mình.