Mẹ chồng "siêu mẫu Victoria's Secret" thắng thế trong cuộc chiến tranh gia sản của "vua sòng bài Macau'' nhờ điều này?

Ngày 9/7, truyền thông Hong Kong đưa tin, mẹ chồng Hề Mộng Dao, bà tư Lương An Kỳ là người chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến tranh gia sản của "vua sòng bài Macau" Hà Hồng Sân.

Dù không nhận được nhiều cổ phần trong công ty, nhưng bà tư Lương An Kỳ hoàn toàn có được nhiều hơn Hà Siêu Quỳnh - con cả bà hai, người nắm giữ nhiều cổ phần và có trách nhiệm nặng nề nhất trong công ty.

Bà tư Lương An Kỳ không tham gia vào bất cứ quyết định nào trong công ty. Nhưng điều đó không có nghĩa bà không có cách để kiếm ra tiền. Tầm nhìn của bà Lương An Kỳ về đầu tư bất động sản hoàn toàn vượt xa người con tài giỏi Hà Siêu Quỳnh của Hà Hồng Sân.

Tin tức được đăng tải trên trang QQ.

Hà Siêu Quỳnh đã cống hiến nhiều năm cho công ty nhưng cô lại không hề quan tâm tới việc đầu tư bất động sản. Ngoài biệt thự lớn được Hà Hồng Sân cho, Hà Siêu Quỳnh chỉ sở hữu một số ngôi nhà cùng mấy mảnh đất nhỏ không đáng kể.

Về phần mẹ chồng Hề Mộng Dao, bà Lương An Kỳ lại có tầm nhìn trong chuyện đầu tư bất động sản. Theo thông tin chính thức, trong tay bà Lương An Kỳ hiện nắm giữ rất nhiều bất động sản lớn tại Côn Minh, Thiên Tân, Thượng Hải, Bắc Kinh và cả ở Singapore.

Truyền thông Hong Kong cho hay, ngay từ thời điểm sức khỏe của Hà Hồng Sân yếu đi, Lương An Kỳ đã bắt đầu kế hoạch đầu tư bất động sản. Năm 2005, bà đã chi 2.8 tỷ đô la Hong Kong để đầu tư toàn bộ vào tòa nhà thương mại Central Entertainment Building, hiện đã đạt mức giá 8 tỷ đô la Hong Kong.

Đây là khoản đầu tư thành công nhất của bà Lương An Kỳ. Ngoài ra, mẹ chồng Hề Mộng Dao còn thành lập một công ty đầu tư, được quản lý bởi một cựu giám đốc ngân hàng. Giá cả cùng tên tuổi của công ty này liên tục tăng vọt trên thị trường, cho thấy tầm nhìn lớn của Lương An Kỳ.

Không những vậy, bà Lương An Kỳ cũng mua rất nhiều căn biệt thự sang trọng nhưng đều đứng tên dưới danh nghĩa cửa các con trai và con gái. Nếu tính tổng số tài sản hiện giờ của bà Lương An Kỳ có lẽ đã tới con số 40 tỷ đô la Hong Kong. Điều này vẫn chưa bao gồm thông tin về các khoản đầu tư và bất động sản tại nước ngoài. Bà Lương An Kỳ chính xác là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh gia sản của "vua sòng bài Macau".

Nguồn: QQ