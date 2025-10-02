Mẹ chồng giàu gì cũng muốn, chỉ là không muốn giữ cháu

Chào mọi người, mình xin được tâm sự một chút, thật sự bế tắc và mong được góp ý.

Mình lấy chồng được hơn 2 năm, hiện đang mang thai bé đầu lòng. Gia đình chồng rất khá giả, nói thẳng ra là mẹ chồng mình giàu. Bà có nhiều nhà đất, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi. Từ ngày mình về làm dâu, bà lo cho con trai, con dâu không thiếu thứ gì. Nhưng càng gần đến lúc sinh con, mình lại thấy áp lực, thậm chí là hụt hẫng.

Mẹ chồng mình rất mong có cháu, thậm chí bà còn thúc giục mình sinh sớm. Khi biết mình có thai, bà vui đến mức tổ chức tiệc mừng lớn, nói với họ hàng bạn bè là cuối cùng cũng có cháu bế. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy.

Mình và chồng đều đi làm văn phòng, lương không thấp. Sau sinh, mình dự định thuê một người giúp việc hoặc tìm bảo mẫu để hỗ trợ chăm con. Nhưng khi đề cập đến chuyện này, mẹ chồng phản đối gay gắt. Bà nói: “Người ngoài sao trông được cháu mình? Con là mẹ thì phải tự tay chăm sóc. Nếu thuê giúp việc thì sinh con ra làm gì?”

Nghe thì cũng có lý, nhưng thực tế lại khác. Bản thân bà thì không chịu giữ cháu, viện lý do bận việc kinh doanh, đi du lịch, họp mặt bạn bè. Bà giàu, bà thoải mái sống theo ý mình, mình hoàn toàn hiểu. Nhưng chính vì bà không giữ, cũng không cho thuê người ngoài, nghĩa là mình phải bỏ việc để toàn tâm chăm con.

Mình bày tỏ ý muốn sau sinh vài tháng sẽ quay lại công việc, vì mình sợ bị tụt lại, cũng sợ phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế nhà chồng. Nhưng mẹ chồng lại tỏ ra không hài lòng. Bà bóng gió: “Nếu không toàn tâm với con, thì đừng trách sau này nó xa cách mẹ.” Bà còn bảo mình nên nghỉ hẳn công việc, ở nhà làm dâu, chăm con, mọi chi phí bà lo hết.

Mình thật sự rối. Một mặt, mình biết mẹ chồng cũng vì thương cháu, muốn cháu lớn lên trong vòng tay mẹ. Nhưng mặt khác, mình không muốn đánh đổi sự nghiệp và tự do tài chính của bản thân. Mình sợ cảnh sau này phụ thuộc kinh tế, rồi có khi chính điều đó lại trở thành gánh nặng, thành lý do để mẹ chồng hoặc chồng coi thường.

Chồng mình thì ở giữa, không dám cãi mẹ, chỉ khuyên mình “tùy em quyết định”, nhưng mình biết anh cũng ngầm mong mình ở nhà chăm con cho trọn vẹn.

Mình viết ra những dòng này thật sự mong được mọi người cho lời khuyên: Trong tình huống như vậy, mình nên làm sao? Có nên chấp nhận từ bỏ công việc để toàn tâm chăm con theo ý mẹ chồng? Hay mình nên kiên định thuê người hỗ trợ, để vừa chăm con vừa giữ được công việc?

Mình biết mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng thật sự lúc này mình thấy bế tắc, bởi mẹ chồng giàu gì cũng muốn, chỉ là… không muốn giữ cháu.