Trong suốt nhiều năm, Vương phi Kate - mẹ của Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis luôn được ngợi ca là "nữ thần thời trang Hoàng gia". Cô gần như chinh phục mọi bảng màu: Từ tím, xanh lá, xanh hoàng gia đến hồng pastel. Nhưng đặc biệt, sắc đỏ cà chua luôn khiến hình ảnh của Vương phi rạng rỡ hơn cả, nhấn mạnh nước da "hoa hồng nước Anh" đặc trưng.





Tháng 3 vừa qua, tại lễ mừng Ngày Thịnh vượng chung ở Tu viện Westminster, Vương phi Kate diện chiếc váy coat-dress đỏ rực của Catherine Walker, kết hợp mũ Gina Foster và trang sức kỷ niệm: Vòng ngọc trai bốn sợi của Nữ hoàng Elizabeth II cùng hoa tai ngọc trai. Hình ảnh ấy vừa sang trọng vừa gợi cảm giác ấm áp, gần gũi.





Trước đó, trong chuyến công du Copenhagen năm 2022, nàng dâu Hoàng gia lại khiến truyền thông bùng nổ với blazer đỏ Zara. Kết hợp cùng sơ mi trắng cổ bèo, quần đen ống đứng và túi da Aspinal, Vương phi vừa thanh lịch công sở, vừa trẻ trung hiện đại. Bộ trang sức ngọc trai nhỏ xinh giúp tổng thể thêm phần nữ tính.





Năm 2023, xuất hiện cùng Thân vương William tại sự kiện BAFTA, Vương phi tiếp tục chinh phục công chúng với bộ suit đỏ Alexander McQueen. Mái tóc nâu óng ả buông hờ, gương mặt trang điểm tự nhiên, tất cả khiến sắc đỏ càng thêm nổi bật. Tại Royal Ascot cùng năm, một lần nữa Kate lại chọn váy đỏ, minh chứng rằng màu sắc này đã trở thành "chữ ký thời trang" của cô.





Theo các chuyên gia màu sắc, Vương phi Kate thường mặc đỏ ở những sự kiện lớn không chỉ vì thẩm mỹ. Nhà tư vấn phong cách Marina Thomas từng phân tích trên tạp chí HELLO! : "Màu đỏ biểu tượng cho lòng dũng cảm, ý chí và sự hy sinh. Đồng thời, đỏ còn gắn với tình yêu, sự bảo vệ và khả năng xua đuổi điều tiêu cực. Đó có thể là thông điệp mà Vương phi Kate muốn truyền tải - một thông điệp về sự đoàn kết, sức mạnh và niềm hy vọng".





Từ góc nhìn phong thủy, màu đỏ cũng được coi là sắc màu của tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Đặc biệt với phụ nữ trung niên, trang phục đỏ cà chua không chỉ mang đến vẻ trẻ trung tươi tắn mà còn tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp gắn kết các mối quan hệ và tạo sự tự tin trong công việc.





Gợi ý cho phụ nữ trung niên:

- Một chiếc blazer đỏ kết hợp quần đen và sơ mi trắng, vừa thanh lịch vừa hợp phong thủy.

- Váy đỏ dáng suông hoặc coat-dress đỏ cho những dịp quan trọng, tạo hình ảnh sang trọng.

- Trang sức ngọc trai hoặc bạc kết hợp với đỏ, để cân bằng sự rực rỡ bằng nét dịu dàng, nữ tính.

Từ Hoàng gia đến đời thường, sắc đỏ cà chua chứng minh sức hút vượt thời gian. Với phụ nữ trung niên, đây không chỉ là màu của thời trang mà còn là màu của năng lượng, may mắn và sự rạng rỡ trong từng khoảnh khắc.