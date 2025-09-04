Chuyến du thuyền mùa Hè trên Dannebrog vừa qua không chỉ là dịp Vua Frederik và Vương hậu Mary ghé thăm miền Bắc Đan Mạch, mà còn là màn trình diễn đẳng cấp của thời trang hoàng gia. Điều đặc biệt: Thay vì khoe loạt váy áo mới tinh, Vương hậu Mary lại chọn cách khéo léo phối hợp giữa những món đồ cũ đã hơn mười năm tuổi với vài điểm nhấn mới, tạo thành "bài học vỡ lòng" về thời trang bền vững.

Ngày đầu tiên, bà mặc chiếc áo khoác linen tweed xanh – trắng của Prada, từng xuất hiện từ năm 2013 trong chuyến công du Đức. Bên trong là áo blouse cotton trắng Vanessa Bruno từ 2016. Bộ trang phục được điểm xuyết bằng băng đô vải mua tại một cửa hàng nhỏ ở Hobart (Úc) năm 2022. Nhưng điểm nhấn mới mẻ lại nằm ở chiếc váy lụa in hoa của Vilshenko – một thiết kế đã ngừng bán, trị giá khoảng 2.500 USD.

Ngày thứ hai, Vương hậu chọn váy hoa Me Em (2024), kết hợp với mũ của thương hiệu Úc Canopy Bay. Nhưng món đồ “chăm chỉ” nhất lại là chiếc áo khoác Prada đen, từng đồng hành cùng bà trong chuyến công du Canada từ năm 2014, thậm chí còn được Công chúa Josephine mặc lại. Buổi tối, Vương hậu xuất hiện lộng lẫy với váy lụa trắng chấm bi Me Em, vốn là maxi nhưng được cắt ngắn thành midi để dễ mặc hơn.

Ngày thứ ba, bà phối váy lụa Vilshenko từ 2018 cho sự kiện tối và chân váy By Malene Birger từ 2022 cho ban ngày. Ngày cuối, Nữ hoàng diện váy Me Em họa tiết paisley, từng mặc vào mùa Hè ở Graasten. Lần này, thay vì áo khoác Ralph Lauren, bà đổi sang blazer của Harris Wharf London. Và điểm nhấn lớn nhất chuyến đi chính là chiếc váy xanh hoa Zimmermann – thương hiệu Úc yêu thích của nhiều hoàng gia châu Âu trị giá 1.600 USD, hiện đã cháy hàng.

Ảnh chụp Vua Frederik và Vương hậu Mary trong buổi tiệc cuối cùng trên du thuyền thậm chí đã trở thành hình ảnh chính thức trên Instagram của Hoàng gia Đan Mạch, minh chứng cho sức hút từ phong cách thanh lịch của bà.

Suốt hơn 20 năm gắn bó với vai trò hoàng gia, Vương hậu Mary nổi tiếng là “cao thủ” trong việc tái chế trang phục: Bà thường xuyên mặc lại đồ cũ, biến tấu bằng việc chỉnh sửa dáng váy, thay đổi phụ kiện hoặc thậm chí kết hợp với trang sức đắt giá để tạo cảm giác như mới. Nhà thiết kế Jesper Høvring – người đồng hành cùng bà từ năm 2002 từng chia sẻ rằng: “Ở Đan Mạch, chúng tôi quan niệm quần áo phải dùng được trong nhiều năm. Nếu cần, hãy cắt bớt, bóp eo hay sửa dáng. Chính điều đó giúp chúng trở lại như một món đồ hoàn toàn mới”.

Bài học từ tủ đồ của Vương hậu Mary vô cùng gần gũi: Thay vì vội vã mua sắm, hãy thử "đào lại" những món đồ bạn từng bỏ quên. Kết hợp một chiếc váy quen thuộc với băng đô, vòng tay hay túi xách khác có thể đem đến diện mạo hoàn toàn mới. Với phụ nữ trung niên, điều này càng ý nghĩa: Không cần chạy theo xu hướng, chỉ cần biết cách chọn món đồ kinh điển và làm mới nó, bạn đã đủ tự tin và thanh lịch trong mọi hoàn cảnh.