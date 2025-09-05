Thời trang đôi khi không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ mà còn gắn liền với phong thủy và vận khí. Mới đây, Tống Giai và Triệu Lệ Dĩnh – hai mỹ nhân đình đám Cbiz cùng xuất hiện trong loạt ảnh street style mùa thu, đều chọn cho mình những trang phục mang gam nâu trầm.

Từ ánh nắng vàng nhẹ của tháng 9, đến sắc lá rụng cuối thu, gam màu này mang đến sự ấm áp, chững chạc và bình yên. Với phụ nữ trung niên, đây không chỉ là lựa chọn thời trang sang trọng mà còn là gam màu có thể bổ trợ phong thủy, thu hút năng lượng tích cực. Nhưng gam nâu liệu có hợp với tất cả mọi người? Và con giáp nào mặc màu này thì dễ gặp may mắn hơn cả?





Trong loạt ảnh mới, Tống Giai diện áo khoác nâu kết hợp kính râm, mái tóc dài bay trong gió, vừa tự do phóng khoáng vừa trẻ trung. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại chọn tông nâu sáng và trang phục tối giản, toát lên vẻ thanh lịch, tinh tế. Hai phong cách khác nhau nhưng đều cho thấy gam nâu hoàn toàn có thể biến hóa đa dạng từ cá tính, hiện đại đến dịu dàng, nền nã.

Vì sao gam nâu hợp với mùa thu?

Màu nâu tượng trưng cho đất – sự vững vàng, ổn định, an yên.

Mùa thu là thời khắc chuyển giao, mang nhiều cảm giác trầm lắng, vì vậy nâu trở thành màu sắc dung hòa, giúp người mặc cảm thấy ấm áp, chắc chắn hơn.

Trong phối đồ, nâu dễ kết hợp với trắng, be, vàng hoặc xanh rêu, tạo nên bảng màu sang trọng mà không kém phần tinh tế.

Với người mệnh Thổ và mệnh Kim: Nâu chính là màu bản mệnh, mang lại sự bền vững, tăng cường tài khí, đặc biệt hợp cho phụ nữ trung niên muốn xây dựng sự ổn định cả trong gia đình lẫn sự nghiệp.

Với người mệnh Hỏa: Nâu thuộc hành Thổ, mà Hỏa sinh Thổ, vì vậy khi mặc gam màu này, người mệnh Hỏa có thể dễ dàng thu hút sự giúp đỡ từ quý nhân.

Với người mệnh Mộc và mệnh Thủy: Không phải là màu may mắn nhất, nhưng có thể kết hợp khéo léo với phụ kiện xanh hoặc đen để cân bằng năng lượng.





Con giáp nào diện gam nâu dễ hút may?

- Tuổi Sửu và tuổi Thìn (thuộc Thổ): Mặc nâu giúp củng cố sự chắc chắn, đem lại may mắn trong tài chính.

- Tuổi Dậu và tuổi Thân (thuộc Kim): Diện nâu để gia tăng sự ổn định, đồng thời dễ gặp cơ hội thăng tiến.

- Tuổi Ngọ (thuộc Hỏa): Nâu giúp trung hòa năng lượng bốc đồng, đem lại sự bình tĩnh và quý nhân phù trợ.





Gam nâu không chỉ là xu hướng thời trang mùa thu mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Nhìn Tống Giai và Triệu Lệ Dĩnh, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể học hỏi: Chọn nâu để vừa sang trọng, vừa tự tin, lại thêm phần may mắn. Đơn giản nhưng tinh tế, đó chính là cách thời trang và phong thủy gặp nhau, làm đẹp từ trong ra ngoài.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)