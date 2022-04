Mật ong kết hợp với loại hoa này không chỉ giúp tăng sinh collagen mà còn cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ gây tăng cân

Tác dụng không ngờ của hoa đậu biếc

Hoa đậu biếc được chị em phụ nữ coi như "bảo bối" làm đẹp từ lâu. Loại hoa này mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Không chỉ làm đẹp da mà hoa đậu biếc còn có nhiều công dụng khác.

Những tác dụng bất ngờ của hoa đậu biếc được biết đến như: Cải thiện thị lực, an thần, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, hoa này cũng bổ sung năng lượng, giảm trừ mệt mỏi. Đặc biệt, dùng hoa đậu biếc còn giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Bởi trong hoa đậu biếc chứa nhiều chất chống oxy hóa. Điều này giúp chống lại các gốc tự do, ngăn chặn các tác động có hại của gốc tự do gây ra.

Hoa đậu biếc cũng được biết đến với tác dụng chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch. Một vài nghiên cứu cho rằng, chất cliotide trong hoa đậu biếc có khả năng kháng khuẩn. Màu xanh của hoa đậu biếc có chứa hoạt chất anthocyanin. Chất này có tác dụng bảo vệ DNA khỏi các tổn thương và tăng cường cytokine để tăng miễn dịch cho cơ thể.

Nói đến sự nổi tiếng của hoa đậu biếc, phải kể đến tác dụng làm đẹp và hỗ trợ giảm cân. Các hoạt chất trong hoa đậu biếc có thể cải thiện sức khỏe tế bào. Các chất này cũng giúp lưu thông máu tốt hơn. Nhờ đó, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa rụng tóc khô da.

Quan trọng hơn là thành phần anthocyanin có khả năng ngăn cản việc tích tụ chất béo nội tạng. Qua đó có thể giúp ích cho quá trình giảm cân, phòng tránh bệnh béo phì.

Cần lưu ý gì khi dùng trà hoa đậu biếc mật ong để giảm cân?

Hoa đậu biếc có nhiều tác dụng hữu ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân của trà hoa đậu biếc mật ong tùy thuộc vào cơ địa, thể trạng của từng người. Đặc biệt, anthocyanins có trong hoa đậu biếc có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu, tăng lưu thông máu, thúc đẩy co bóp tử cung. Bởi vậy, những người bị bệnh máu khó đông, sắp hiến máu, đang hành kinh, chuẩn bị phẫu thuật, đang sử dụng thuốc chống đông máu, đang mang thai, người có sức khỏe yếu không nên dùng trà hoa đậu biếc.