Mật ong thêm hai nguyên liệu này mới phát huy hết tác dụng trị ho, chữa lành tổn thương khi bị viêm rát họng

Trà mật ong thực sự có tác dụng làm dịu cơn ho và làm lành những tổn thương do viêm rát họng. Không chỉ là một phương pháp thông thường, dùng trà mật ong kết hợp với 2 nguyên liệu này còn giúp kháng khuẩn cho họng, tăng sức để kháng giúp bạn tránh khỏi bệnh cúm và những cơn cảm lạnh khó chịu.

Để mật ong phát huy hết công dụng, bạn nên pha trà cùng với chanh tươi và gừng. Khi chuyển mùa, đặc biệt là mùa xuân - ẩm nồm khiến vi trùng lây lan và phát triển mạnh. Khi có dấu hiệu đầu tiên của ho hay cảm cúm, bạn chỉ cần dùng vài thìa, thêm nước nóng và thưởng thức. Đây là phương pháp trị ho hiệu quả tại nhà, có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Không đơn giản chỉ là một thức uống, trà mật ong chanh gừng có hương thơm quyến rũ và tuyệt vời, sẽ giúp bạn hồi phục nhanh chóng.

Cách làm trà mật ong chanh gừng

1 Thực hiện Rửa sạch chanh và gừng. Cắt lát mỏng. Đặt các lát chanh và gừng vào lọ thủy tinh, xen kẽ nhau. Từ từ đổ mật ong lên các lớp chanh gừng. Để mật ong chìm xuống, ngập đều chanh gừng. Đậy nắp kín.

2 Bảo quản Bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Để một thời gian, hỗn hợp sẽ bắt đầu chuyển sang dạng quện và keo vào nhau. Mỗi lần uống trà, chỉ cần múc ra khoảng 2-3 thìa (gồm cả chanh và gừng) và thêm nước nóng. Khuấy đều và ủ trong khoảng 3-4 phút rồi thưởng thức.

Chúc bạn thành công với cách làm trà mật ong chanh gừng này nhé!

Quả chanh chứa nhiều vitamin C. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Nhờ đó, chúng có thể làm giảm viêm và sưng tấy trong cơ thể. Đặc biệt là khi chống lại các cơn cảm lạnh thông thường. Ngoài ra, tính axit tự nhiên cũng giúp phá vỡ chất nhầy và giảm bớt tắc nghẽn, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Gừng có chứa gingerol, là một hợp chất hoạt tính sinh học có dược tính mạnh. Chúng giúp bài tiết chất độc trong cơ thể ra ngoài, rất hữu ích với cơn sổ mũi, cảm cúm và viêm họng.

Ngay cả với những cơn đau bụng, chóng mặt, buồn nôn và đổ mồ hôi lạnh, gừng có thể mang lại dấu hiệu tích cực.

Mật ong là một chất giảm ho tự nhiên hiệu quả. Đó là lý do vì sao các loại thuốc trị ho sử dụng các nguyên liệu tự nhiên đều có sự góp mặt của mật ong. Ngoài ra, mật ong cũng cải thiện khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể và giảm nguy cơ gây sốt.

Không cần dùng đường, vị ngọt tự nhiên của mật ong sẽ cân bằng vị chua của chanh, cay the của gừng. Điều này giúp cho trà mật ong chanh gừng có hương vị nhẹ nhàng, tươi mát.

