Đại gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha hội ngộ trong ngày Quốc khánh: Vương hậu Letizia diện váy hồng pastel, Công chúa Sofia gây chú ý với suit đỏ

Ngày 12/10, gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha cùng xuất hiện tại Madrid để tham dự các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh, một trong những sự kiện quan trọng trong lịch trình hoàng gia hằng năm. Quốc vương Felipe VI, Vương hậu Letizia cùng hai con gái là Công chúa Leonor và Công chúa Sofia có mặt tại lễ duyệt binh, sau đó tham dự buổi tiếp đón tại Cung điện Hoàng gia. Sự kiện thu hút sự chú ý không chỉ bởi các nghi thức trang trọng mà còn bởi diện mạo của bốn thành viên. Trong khi Letizia chọn gam hồng dịu mắt, Leonor xuất hiện với quân phục gắn liền với quá trình huấn luyện quân sự, còn Sofia mang đến điểm nhấn trẻ trung bằng bộ suit đỏ nổi bật.

Vương hậu Letizia diện váy hồng pastel, món trang sức mới là điểm nhấn đáng chú ý

Xuất hiện tại sự kiện, Vương hậu Letizia lựa chọn chiếc váy midi màu hồng pastel của thương hiệu Tây Ban Nha The 2nd Skin Co. Thiết kế có phần thân trên gọn gàng, chân váy xòe nhẹ, tạo vẻ nữ tính mà không cần nhiều chi tiết cầu kỳ. Bà kết hợp trang phục với giày cao gót thấp màu đỏ rượu vang, tạo sự tương phản vừa đủ với sắc hồng dịu dàng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chiếc trâm cài đính kim cương và ngọc trai hình giọt nước màu xám nhạt. Đây là món trang sức thuộc bộ sưu tập di sản hoàng gia Tây Ban Nha, được biết đến với tên gọi joyas de pasar , gồm những món trang sức được truyền lại qua các thế hệ vương hậu. Nhờ món phụ kiện này, bộ váy có thiết kế tương đối tối giản vẫn mang dấu ấn riêng mà không cần thêm nhiều trang sức khác.

Cách phối đồ của Letizia là gợi ý dễ áp dụng cho phụ nữ Việt khi dự tiệc cưới, tham dự sự kiện hoặc gặp gỡ đối tác. Một chiếc váy midi có phom dáng phù hợp, kết hợp cùng giày và túi có màu sắc hài hòa, đã đủ tạo nên diện mạo chỉn chu. Nếu không có trang sức đắt tiền, bạn có thể chọn khuyên tai nhỏ, trâm cài áo hoặc một chiếc túi có phom đẹp để tạo điểm nhấn.

Với gam hồng pastel, những người có làn da trung bình hoặc ngăm vẫn có thể thử sức nếu chọn đúng sắc độ. Khi lo màu hồng nhạt khiến khuôn mặt thiếu sức sống, bạn có thể kết hợp với giày màu nâu đỏ, đỏ rượu vang hoặc phụ kiện có tông đậm hơn để tổng thể có chiều sâu.

Công chúa Leonor diện quân phục, đánh dấu bước trưởng thành trong vai trò người kế vị

Trái ngược với lựa chọn nữ tính của mẹ, Công chúa Leonor xuất hiện trong bộ quân phục lễ phục của Lục quân Tây Ban Nha. Trang phục được hoàn thiện bằng dải băng xanh của Huân chương Hoàng gia Charles III cùng các huân chương và phù hiệu quân sự. Diện mạo này đánh dấu giai đoạn mới của Leonor sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự kéo dài ba năm trong các lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân Tây Ban Nha vào tháng 7/2026.

Là người kế vị ngai vàng, Leonor đảm nhận vai trò nghi lễ bên cạnh Quốc vương Felipe VI trong một số phần của chương trình. Hai cha con cùng tham gia nghi thức duyệt đội danh dự và lễ chào cờ. Một khoảnh khắc đáng chú ý được ghi lại khi Quốc vương Felipe VI giúp con gái chỉnh lại dải băng trên quân phục trước khi cả hai bước xuống khu vực nghi lễ.

Ở tuổi 20, Leonor đang dần đảm nhận nhiều trách nhiệm công khai hơn. Bộ quân phục không chỉ phù hợp với tính chất sự kiện mà còn gắn với quá trình đào tạo và chuẩn bị cho vai trò tương lai của cô trong hoàng gia. So với những lần xuất hiện trong trang phục thường ngày, hình ảnh Leonor tại lễ Quốc khánh cho thấy rõ nét hơn vị thế của một người kế vị đang bước vào giai đoạn trưởng thành.

Công chúa Sofia diện lại suit đỏ, gợi ý phối đồ công sở đáng học hỏi

Nếu Leonor gây ấn tượng với quân phục thì Công chúa Sofia lại thu hút ánh nhìn nhờ bộ suit đỏ nổi bật. Cô lựa chọn blazer hai hàng khuy kết hợp quần âu ống đứng đồng màu, hoàn thiện diện mạo bằng giày bệt màu be và kiểu tóc xoăn nhẹ tự nhiên. Bộ trang phục thuộc dòng The Sofia Capsule của Tommy Hilfiger, được đặt tên theo nhà thiết kế Sofia Richie Grainge chứ không phải theo tên công chúa.

Điều đáng chú ý là Sofia không mặc bộ suit này lần đầu. Cô từng diện thiết kế tương tự trong một sự kiện tại Oviedo gần một năm trước. Việc tái sử dụng trang phục cho một dịp quan trọng cho thấy những món đồ có phom dáng tốt hoàn toàn có thể đồng hành qua nhiều mùa, thay vì chỉ xuất hiện một lần rồi bị bỏ quên trong tủ.

Bộ suit đỏ của Sofia cũng là công thức phối đồ đáng tham khảo với phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những người yêu thích phong cách công sở hiện đại. Blazer và quần âu đồng màu giúp tổng thể liền mạch, tạo cảm giác vóc dáng cao ráo hơn. Với gam đỏ nổi bật, bạn chỉ cần kết hợp giày hoặc túi màu be, kem hay đen là đã đủ hoàn thiện bộ đồ.

Nếu không muốn mặc nguyên bộ đỏ, bạn có thể chọn blazer đỏ phối cùng quần đen hoặc quần jeans xanh đậm. Những sắc độ trầm hơn như đỏ rượu vang, đỏ gạch hay nâu đỏ cũng dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày, đặc biệt khi kết hợp với các món đồ cơ bản đã có sẵn trong tủ quần áo.

Ba thành viên, ba lựa chọn thời trang đáng tham khảo

Sự xuất hiện của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha trong ngày Quốc khánh cho thấy mỗi thành viên có cách thể hiện phong cách riêng. Letizia sử dụng màu sắc dịu nhẹ và trang sức di sản để tạo dấu ấn; Leonor gắn với hình ảnh người kế vị qua bộ quân phục; trong khi Sofia mang đến nét hiện đại với bộ suit đỏ được tái sử dụng.

Với chị em phụ nữ, điều đáng học hỏi không phải là sao chép nguyên xi trang phục hoàng gia, mà là cách lựa chọn quần áo phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thực tế. Một chiếc váy midi có thể dùng trong nhiều dịp trang trọng; một bộ suit tốt có thể mặc đi làm, gặp đối tác hoặc dự sự kiện; còn việc phối lại trang phục cũ giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn làm mới diện mạo.

Mặc đẹp không nhất thiết phải liên tục mua sắm hay chạy theo những món đồ đắt tiền. Khi hiểu rõ vóc dáng, chọn được màu sắc phù hợp và biết cách tạo điểm nhấn, bạn hoàn toàn có thể xây dựng phong cách riêng từ chính những món đồ đang có.

*Theo TC