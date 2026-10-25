Meghan bị chỉ trích vì "cười quá trớn"

Bất kỳ động thái nào của vợ chồng Công tước xứ Sussex đặc biệt là Meghan Markle khi xuất hiện trước công chúng hay trên các nền tảng truyền thông đều nhanh chóng trở thành chủ đề mổ xẻ của báo giới quốc tế. Mới đây nhất, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc ngẫu hứng của Meghan đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi bùng nổ.

Thay vì nhận được sự ủng hộ hay thiện cảm, hình ảnh Meghan cười đùa tự nhiên lại khiến cô hứng chịu vô số lời chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng và các nhà phân tích truyền thông, những người cho rằng cô đang cố tình biến mọi sự chú ý quay trở lại bản thân mình.

Đoạn video gây tranh cãi và phản ứng bùng nổ từ dư luận

Đoạn clip mới nhất ghi lại cảnh Meghan Markle xuất hiện với thần thái rạng rỡ, liên tục cười đùa và thể hiện những cảm xúc ngẫu hứng trước ống kính. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng như vô tư này lại nhanh chóng bị cộng đồng mạng bóc tách dưới góc nhìn vô cùng khắt khe.

Nhiều khán giả và người hâm mộ hoàng gia đã để lại những bình luận khá gay gắt, cho rằng biểu cảm của Nữ công tước xứ Sussex thiếu tính chân thật và mang nặng tính "diễn xuất". Một số bình luận nổi bật trên mạng xã hội thậm chí còn thẳng thừng gán cho cô nhãn gán "ích kỷ", cho rằng cô luôn tìm cách thu hút mọi ánh nhìn về phía mình trong mọi hoàn cảnh.

Bối cảnh nhạy cảm và áp lực truyền thông đè nặng

Làn sóng phản ứng tiêu cực này xuất hiện trong thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với gia đình xứ Sussex. Việc Harry và Meghan liên tục thực hiện các chuyến xuất hiện công khai cũng như tham gia các dự án truyền thông cá nhân luôn phải chịu sự so sánh gắt gao với các hoạt động chính thức của Hoàng gia Anh.

Đối với những người chỉ trích, mỗi cử chỉ, nụ cười hay trang phục của Meghan đều bị đưa lên "kính hiển vi". Việc một đoạn video ngẫu hứng bị đem ra mổ xẻ là minh chứng rõ nhất cho thấy hình ảnh công chúng của Meghan tại Anh vẫn đang gặp phải rất nhiều định kiến và rào cản lớn.

Sự đối lập trong góc nhìn của công chúng

Mặc dù hứng chịu không ít gạch đá từ những người dèm pha, Meghan Markle vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo sẵn sàng lên tiếng bảo vệ cô. Nhiều fan hâm mộ cho rằng truyền thông và antifan đang quá đỗi khắt khe khi soi xét cả một nụ cười hay một khoảnh khắc vui vẻ bình thường của một người phụ nữ. Họ khẳng định việc biểu lộ cảm xúc tự nhiên không thể bị quy chụp thành hành vi "chỉ biết đến bản thân".

Cuộc tranh cãi xoay quanh đoạn video mới của Meghan Markle một lần nữa phản ánh thực tế cay đắng: Trong thế giới truyền thông hiện đại, ranh giới giữa một khoảnh khắc đời thường tự nhiên và một bê bối truyền thông đôi khi chỉ mỏng như một sợi tóc. Dù vô tình hay hữu ý, mọi động thái của Nữ công tước xứ Sussex vẫn sẽ tiếp tục là tâm điểm hút sóng dư luận toàn cầu.

*Theo Express UK