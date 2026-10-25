Bước sang tháng 10 Âm lịch: 3 con giáp này hốt hết lộc trời, tình tiền đôi đường viên mãn

Tháng 10 Âm lịch - thời điểm bắt đầu bước vào giai đoạn chót của năm, luôn mang theo những làn sóng năng lượng phong thủy vô cùng đặc biệt. Đối với nhiều người, đây là khoảng thời gian chạy đà quyết định để gặt hái thành quả sau cả một năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Theo dự đoán tử vi chiêm tinh phương Đông, sự luân chuyển của các chòm sao chiếu mệnh trong tháng 10 Âm lịch này sẽ mở ra cơ hội "vàng" cho 3 con giáp may mắn nhất. Không chỉ nhận được sự nâng đỡ từ Cát Tinh và Quý Nhân, họ còn liên tục đón nhận tin vui về tài chính, công danh lẫn tình duyên. Hãy cùng kiểm tra xem con giáp của bạn có nằm trong danh sách hốt trọn lộc trời trong tháng mới này hay không!

1. HẠNG 1: TUỔI TỴ

Đứng đầu bảng xếp hạng may mắn khi bước sang tháng 10 Âm lịch chính là người tuổi Tỵ. Được Chính Tài và Thiên Cửu Cát Tinh cùng chiếu mệnh, tuổi Tỵ chính thức bước vào giai đoạn vượng phát nhất trong năm.

Sự nghiệp: Mọi khó khăn, bế tắc trong công việc từ những tháng trước đều được giải quyết triệt để. Người tuổi Tỵ thể hiện được sự nhạy bén, quyết đoán và tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Bạn liên tục đưa ra những sáng kiến quan trọng, giúp tập thể vượt qua thách thức. Cấp trên đánh giá rất cao năng lực của bạn, cơ hội thăng chức hay đảm nhận các dự án trọng điểm đang mở ra vô cùng rộng mở.

Tài chính: Tháng 10 Âm lịch là mùa "thu hoạch bội thu" của tuổi Tỵ. Cả nguồn thu chính lẫn nghề tay trái đều tăng trưởng phi mã. Những người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có một tháng chốt đơn mỏi tay, lợi nhuận thu về vượt xa chỉ tiêu đặt ra.

Tình cảm: Không chỉ thăng hoa về tiền bạc, tình duyên của tuổi Tỵ trong tháng này cũng vô cùng viên mãn. Người độc thân dễ dàng tìm thấy nửa kia lý tưởng thông qua các cuộc gặp gỡ ngoại giao hoặc sự kiện gia đình. Các cặp đôi ngày càng thấu hiểu, gắn kết bền chặt.

Lời khuyên vượng vận: Hãy mạnh dạn đầu tư và mở rộng quy mô công việc, vận may đang đứng hoàn toàn về phía bạn.

2. HẠNG 2: TUỔI THÂN

Xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách những con giáp "hốt lộc trời" tháng 10 Âm lịch chính là người tuổi Thân. Nhờ có Tam Hợp Quý Nhân hỗ trợ , vận trình của tuổi Thân phất lên như diều gặp gió.

Sự nghiệp: Đường công danh của tuổi Thân trải đầy hoa hồng. Bạn gặp được những người bạn đồng hành, đối tác đáng tin cậy sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Những kế hoạch từng bị hoãn lại trước đây nay có cơ hội tái khởi động và gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Tài chính: Vận may tài chính gõ cửa tuổi Thân liên tục. Bạn có duyên với các cơ hội đầu tư, tích lũy tài sản. Tiền bạc chảy về túi từ nhiều nguồn, giúp bạn không chỉ trang trải thoải mái cho cuộc sống mà còn tích lũy được một khoản lớn cho tương lai.

Tình cảm: Đời sống gia đạo của tuổi Thân vô cùng hòa thuận, ấm áp. Mọi mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đó đều được giải tỏa. Những ai đang trong giai đoạn hẹn hò có thể tính đến chuyện về chung một nhà trong thời gian tới.

Lời khuyên vượng vận: Giữ vững thái độ khiêm tốn, lắng nghe ý kiến từ Quý Nhân để tối đa hóa cơ hội thành công.

3. HẠNG 3: TUỔI HỢI

Khép lại Top 3 con giáp may mắn nhất tháng 10 Âm lịch chính là người tuổi Hợi. Nhờ sự che chở của Cát Tinh Hồng Loan và Thái Âm , người tuổi Hợi tận hưởng một tháng ngập tràn niềm vui và sự bình yên.

Sự nghiệp: Công việc của tuổi Hợi diễn ra vô cùng êm đẹp, nhẹ nhàng nhưng đạt hiệu quả rất cao. Môi trường làm việc hòa đồng, đồng nghiệp luôn sẵn lòng chia sẻ gánh nặng cùng bạn. Sự chăm chỉ và thái độ làm việc tích cực giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt lãnh đạo.

Tài chính: Tài vận của tuổi Hợi ổn định và có xu hướng tăng tiến đều đặn. Bạn biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, đồng thời nhận được những khoản tiền thưởng, hoa hồng hay quà tặng có giá trị bất ngờ.

Tình cảm: Ngôi sao Hồng Loan chiếu mệnh mang đến cho tuổi Hợi vận trình tình duyên rực rỡ nhất trong năm. Người độc thân tỏa ra sức hút đặc biệt, dễ dàng chiếm trọn trái tim của đối phương. Các cặp vợ chồng đón nhận tin vui về con cái hoặc cùng nhau trải qua những kỷ niệm khó quên.

Lời khuyên vượng vận: Hãy mở rộng lòng mình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để gia tăng nhân duyên tốt đẹp.

Để đón chào tháng 10 Âm lịch với trọn vẹn vượng khí và may mắn, bạn có thể tham khảo một số lưu ý phong thủy nhỏ sau:

- Dọn dẹp hướng Đông Nam và Chính Nam: Đây là hai phương vị tài lộc chính trong tháng, hãy giữ cho không gian luôn sạch sẽ, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng.

- Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn: Đặt một chậu cây xanh tươi (như cây Kim Tiền, Kim Ngân) trên bàn làm việc để thu hút sinh khí.

- Giữ tâm thế hoan hỷ: Sự bao dung, nụ cười và tinh thần lạc quan là "thỏi nam châm" thu hút tài lộc và Quý Nhân mạnh mẽ nhất.

Tháng 10 Âm lịch mang đến cơ hội bứt phá cho tuổi Tỵ, Thân và Hợi , giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu tài chính và hạnh phúc cá nhân. Dù bạn thuộc con giáp nào, hãy nhớ rằng vận may chỉ là ngọn gió đẩy, còn sự nỗ lực kiên trì và bản lĩnh mới là cánh buồm giúp bạn chèo lái con thuyền cuộc đời đến bến bờ thành công!

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo