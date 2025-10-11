Meghan lại diện áo kẻ sọc rồi!

Ngày 10/10, Meghan Markle xuất hiện tại Liên hoan Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới của tổ chức Project Healthy Minds ở New York cùng chồng - Vương tử Harry. Nữ công tước gây ấn tượng mạnh với set đồ business-chic, diện chiếc sơ mi kẻ xanh – trắng Ralph Lauren kết hợp cùng quần tây xếp ly, thắt lưng da nâu và đôi khuyên tai vàng nhỏ xinh của Guzema.

Theo tờ Hello!, cô khoác thêm áo măng-tô nâu rộng dáng và cầm túi Loro Piana Loom khi bước vào sự kiện, hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, thành đạt nhưng vẫn gần gũi.

Không ít fan tinh ý nhận ra: Chiếc sơ mi Ralph Lauren này không hề mới. Meghan từng mặc nó tại Wimbledon năm 2018 khi ngồi cạnh Vương phi Kate, và gần đây cũng diện lại trong video chia sẻ công thức làm khay ăn mừng Quốc khánh Mỹ 4/7 trên Instagram. Rõ ràng, Meghan hiểu rất rõ sức mạnh của "fashion repeat" tái sử dụng món đồ cũ nhưng vẫn khiến người ta phải trầm trồ.

Chỉ một ngày trước đó, tại Project Healthy Minds Gala, vợ chồng Meghan – Harry cùng diện suit tối màu khi lên nhận giải thưởng cho những đóng góp trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Nữ công tước chọn bộ suit đen của Armani, kết hợp giày cao gót đồng bộ và khuyên tai kim cương Guzema vừa chuẩn mực, vừa thể hiện sự mạnh mẽ của một người phụ nữ từng vượt qua áp lực Hoàng gia và truyền thông.

Trong phần phát biểu ngày 10/10, Meghan khiến khán giả lặng đi khi nói về chủ đề "Cuộc tái lập thời thơ ấu và khủng hoảng sức khỏe tâm thần toàn cầu". Cô chia sẻ: "Tôi từng gặp nhiều gia đình có thế giới bị tan vỡ – những bậc cha mẹ mất con vì tác động của mạng xã hội, vì trầm cảm, lo âu, và tự làm tổn thương bản thân. Câu hỏi lớn nhất hôm nay là: làm sao để chúng ta cho phép trẻ em được sống đúng nghĩa của một đứa trẻ?".

Chương trình do Quỹ Archewell Foundation của hai vợ chồng điều hành, nhằm hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường trực tuyến.

Meghan Markle đã 43 tuổi, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều chứng minh rằng: Phong cách thanh lịch không cần phô trương. Một chiếc sơ mi Ralph Lauren cũ, kết hợp cùng cách phối chỉn chu và thần thái tự tin, đủ khiến cả giới mộ điệu phải nhắc tên.