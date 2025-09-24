Vương tử Harry và Meghan Markle đã đưa các con đến Disneyland vào tháng 6 vừa qua để tổ chức sinh nhật cho Công chúa Lilibet. Mới đây, Harry đã chính thức chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và phản ứng bất ngờ của con gái. Tiết lộ này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng phát sốt, cho thấy dù đã rời hoàng gia, gia đình Sussex vẫn có những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị và ngọt ngào như bao gia đình bình thường khác.

Sinh ra tại California, Công chúa Lilibet (tên đầy đủ là Lilibet Diana Mountbatten-Windsor) chào đời vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, đúng một năm sau khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex quyết định rút lui khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ.





Để mừng sinh nhật tròn 4 tuổi của con gái, Meghan Markle và Vương tử Harry đã lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt tới Disneyland. Chuyến đi còn có sự tham gia của con trai lớn, Hoàng tử Archie, 6 tuổi.

Xuất hiện trong chương trình 'The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland - A Special Edition of 20/20', Harry và Meghan đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp về Disney, đồng thời chia sẻ về chuyến đi gần đây của gia đình.

Harry tiết lộ sự phấn khích của các con bắt đầu ngay từ khi xe còn chưa tới cổng công viên. Anh kể lại phản ứng đáng yêu của Công chúa Lilibet và Hoàng tử Archie: "Cả hai đứa thốt lên 'Tuyệt vời quá đi mất!'".





Khi nghe con nói, Harry đã phải nhủ thầm: "Mấy đứa ơi, đây còn chưa phải là bên trong. Hãy chuẩn bị đi, mấy đứa sắp được choáng ngợp đấy!". Kể về trải nghiệm này, anh nói thêm: "Thật tuyệt khi thấy các con hòa mình vào những trải nghiệm mà chúng không hề biết mình sắp được thấy gì. Điều đó khiến tôi như được sống lại tuổi thơ một lần nữa".

Trong chương trình, một bức ảnh mới của Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet cũng được công bố. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai anh em ngưỡng mộ một bàn tiệc đầy ắp đồ ăn, nổi bật nhất là chiếc bánh kem Nàng tiên cá với hình Ariel bằng kem fondant được tạo hình tỉ mỉ.





Harry cũng hồi tưởng về chuyến đi Disneyland thuở nhỏ cùng mẹ, Công nương Diana, và anh trai, Thân vương William vào năm 1993. Lúc đó, anh chỉ mới 8 tuổi.

Anh chia sẻ: "Tôi nhớ rất, rất rõ. Hồi đó, tôi đã phát cuồng vì tất cả các nhân vật Disney. Thật sự là phát cuồng luôn!".

Thời điểm gia đình đi chơi Disneyland, Meghan Markle cũng đã chia sẻ một loạt ảnh và video trên Instagram cá nhân. Cô viết: "Cảm ơn @disneyland đã mang lại cho gia đình chúng tôi hai ngày ngập tràn niềm vui!".

Theo Express