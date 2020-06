Mách chị em loại quả "rẻ bất ngờ" chỉ 5.000 đồng/kg đang bán ở chợ dân sinh, thực phẩm nổi tiếng trong việc làm đẹp da và giảm cân hiệu quả

Chị em nào chăm chỉ, thường xuyên nghiên cứu về việc giữ dáng, giảm cân và đẹp da thì chắc chắn đã nghe tới việc sử dụng quả bí đao (hay còn được gọi với tên khác là bí xanh) trong các bữa ăn hoặc xay làm nước uống rất tốt.

Đây là loại thực phẩm được dùng phổ biến trong bữa ăn của các gia đình. Thuộc họ nhà bầu, bí nên bản thân bí xanh cũng mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Nếu như chỉ vài tháng trước, giá bí xanh ở các chợ dân sinh còn ở ngưỡng 20.000 đồng/kg thì hiện tại đã xuống còn 5.000 đồng/kg.

Theo chị Minh Anh (bà nội trợ tại Hà Nội) cho biết: "Theo mình quan sát, bí xanh đã rẻ được hơn một tuần nay rồi. Sáng nay đi chợ cóc ở đê Trần Khát Chân mình mua với giá chỉ 5.000 đồng/kg. Vì giá bí rẻ nên cả tuần nay mình đã mua tới cả vài cân bí vừa nấu cho gia đình vừa tranh thủ làm đẹp da, giảm cân an toàn cho bản thân".



Cũng theo báo Nghệ An, bí xanh ở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương hiện đang được mua tại vườn với giá chỉ từ 1.500 - 2.000 đồng/kg. Theo các nông dân tại đây, giá bí hiện thấp chưa từng có so với nhiều năm trở lại đây. Có thể do người dân có nhu cầu tiêu thụ ít. Phần vì ngoài Bắc hiện cũng rất nhiều. Nên lượng bí tiêu thụ không đáng kể.

Bí xanh là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có ích cho các chị em trong việc làm đẹp da và giảm cân hiệu quả.

Tranh thủ khi giá bí xanh đang rẻ, chị em có thể mua tích trữ dùng dần vì bí xanh có thể bảo quản từ 15 - 30 ngày vẫn dùng được.

Quả bí xanh có thể dùng để nấu những món ăn như canh bí nấu thịt, canh bí nấu tôm, canh bí nấu xương hoặc đem xào với tỏi và thịt băm cũng rất ngon miệng. Ngoài ra, loại rau này cũng có khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tạo ra những món canh hấp dẫn.

Tuy nhiên chị em cũng cần lưu ý: Phần thịt của bí xanh có chứa nhiều chất xơ ở dạng sợi rất tốt cho ruột và đường tiêu hóa. Hàm lượng chất béo gần như không có. Lại có khả năng sinh nhiệt thấp nên có thể giảm tích tụ mỡ. Vì vậy đây là một loại dược lý chữa béo phì hiệu quả.

Nhưng, trong bí xanh sống có tính xà phòng rất cao. Vì thế khi bạn ăn sống bí xanh hoặc uống nước xay như sinh tố để mong làm đẹp thì không nên. Nó sẽ gây bệnh cho hệ thống tiêu hóa của bạn. Vậy nên bạn nên sử dụng bí xanh khi đã được chế biến hoặc đắp lên da sẽ tốt hơn.