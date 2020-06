Chị bán sầu riêng 12 năm bật mí 6 bí quyết chọn sầu riêng "nhanh - gọn - lẹ" để mua trái nào chuẩn trái đó

Sầu riêng là loại quả đặc sản thơm ngon, bổ dưỡng. Tuy không phải tất cả mọi người đều ăn được loại quả này vì mùi đặc trưng nhưng không thể phủ nhận, sầu riêng có sức hấp dẫn khó tả.

Với những tín đồ sầu riêng, khi nhìn thấy loại quả này, dù thế cũng phải mua 1-2 trái về nhà thưởng thức cho bằng được.

Mặc dù thích ăn sầu riêng là vậy, nhưng không phải cũng biết chọn sầu sao cho vừa chín tới, thơm nức, lại nhiều có nhiều cơm. Nhiều người cho rằng chọn loại quả này theo kích cỡ.

Quả càng to thì múi càng ngon... thực sự không phải vậy. Thực tế, bạn có thể chọn sầu riêng dựa vào giới tính của chúng. Những quả cái sẽ ngon và nhiều cơm hơn quả đực.

Với thâm niên 12 năm bán sầu riêng ở chợ Long Biên, chị Hương đã chia sẻ 6 bí quyết để giúp bạn chọn sầu riêng "bách phát bách trúng".

1. Chọn những trái có mùi thơm nồng

Mùi thơm của sầu riêng sẽ nồng hơn khi trái chín già. Mức lan toả của mùi cũng sẽ vô cùng mãnh liệt dù là ở khoảng cách khá xa. Bạn nên chọn những quả có mùi thơm nồng nàn như vậy.



Sầu riêng ngâm hoá chất thường mùi rất nhạt, hoặc thậm chí là không có mùi, và mùi của chúng thường không được tự nhiên mà gây khó chịu cho khứu giác.

2. Âm thanh khi gõ phát ra "chắc nịch"

Âm thanh là một yếu tố để kiểm tra chất lượng của sầu riêng. Khi mua sầu riêng, bạn nên cầm quả sầu riêng lên lắc nhẹ, hoặc dùng cây khui sầu riêng gõ nhẹ vào thân quả.

Nếu quả phát ra tiếng "bịch bịch" hay âm thanh phát ra đục chứng tỏ quả đó chắc nịch, cơm dày. Còn nếu âm thanh phát ra chát như "coong coong", có vẻ rỗng thì quả đấy hạt nhiều, ăn không ngon.

3. Cuống sầu riêng tươi, còn nhựa

Bạn hãy chú ý đến những quả có cuống còn tươi, màu hơi xanh và cứng, dùng móng tay bấm vào thì thấy hơi ướt ướt nhựa. Sầu riêng để lâu, cuống sẽ teo lại và bị héo.

Còn đối với sầu riêng ngâm hoá chất, bấm móng tay vào cuống sẽ không thấy nhựa, và nếu như để lâu ngày thì cuống sẽ bị thối.

4. Màu vỏ xanh rêu, ửng vàng

Quả sầu riêng chín cây sẽ có màu xanh rêu hay ửng một chút vàng nhạt. Còn nếu như chạm vào vỏ mà thấy có bột màu vàng kem thì đó là sầu riêng tẩm hoá chất bị ép chín.

Vỏ sầu riêng có thể bị nứt, và thông qua lớp vỏ nứt đó, bạn hãy lấy tay nhấn nhẹ vào phần thịt để xác định là sầu riêng đã chín hay chưa (nếu chín phần thịt sẽ vàng, mềm và thơm).

5. Gai sầu riêng căng tròn, to đều

Bạn nên chọn những quả sầu riêng có gai đầu hơi tròn, gai xanh to đều. Sầu riêng ngâm hoá chất sẽ có gai màu sậm, gai nhọn nhưng bị mềm do còn non và bị ép chín bằng thuốc.

6. Phần eo của sầu riêng phình to, lộ rõ múi

Khi nhìn vào hình dáng của quả sầu riêng bạn nên để ý tới phần eo, đừng vội chọn những trái tròn đẹp mắt. Quả sầu riêng ngon, chất lượng sẽ có phần eo phình to, đều và không méo mó. Bạn có thể trông thấy các múi rõ ràng từ phía ngoài vỏ và nếu như vỏ bị nứt thì sẽ có mùi thơm thoang thoảng.

Ngoài 6 đặc điểm trên các chị em cần để ý thêm các dấu hiệu sau: Khi mua mua sầu riêng, quan sát hình dáng bên ngoài, thấy sầu có chia thành các múi rõ ràng là quả cái. Những múi của quả sầu sẽ lồi lên rất rõ ràng chứng tỏ bên trong cơm sầu rất nhiều, hạt lép. Không nên chọn những quả sầu riêng trông quá cứng nhắc, tròn như bóng bầu dục mà không hề phân chia thành múi hoặc bị vẹo vọ. Đặc biệt, những quả sầu riêng già và bắt đầu chín sẽ có vỏ ngoài hơi nứt, mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, không nên mua quả đã bị tách hẳn vỏ ra, vì sầu riêng bị nứt hẳn ra bắt buộc phải ăn sớm. Ngoài ra, chúng ta cũng không biết nó đã nứt được bao lâu, vì thế chất lượng của sầu riêng bên trong rất khó kiểm soát.