Đang định mua ô tô thì một cuộc gọi của bố khiến chồng đồng ý, vợ phản đối, gia đình bỗng chốc lục đục

Có những lúc trong tay có một khoản tiền tưởng là đủ để thực hiện ước mơ, nhưng chỉ một chuyện bất ngờ xảy ra cũng khiến người ta phải tính toán lại từ đầu. Với vợ chồng Loan, 500 triệu tiết kiệm suốt nhiều năm vốn đã có mục tiêu rất rõ ràng. Thế nhưng một cuộc điện thoại từ quê đã khiến khoản tiền ấy bỗng đứng trước hai lựa chọn: mua chiếc ô tô hai vợ chồng mong chờ suốt 2 năm, hay giúp bố mẹ Thiện nắm lấy một cơ hội mua đất hiếm có.

Cơ hội hiếm có

Loan và Thiện cưới nhau 6 năm, có một bé trai. Hai vợ chồng đều đi làm ở thành phố, thu nhập cộng lại khoảng 30 triệu đồng/tháng. Không phải mức quá cao nhưng họ có thói quen tiết kiệm khá đều. Sau nhiều năm cố gắng, trong tài khoản của hai vợ chồng hiện có khoảng 500 triệu đồng. Đây là khoản tiền Loan và Thiện rất tự hào vì gần như không phải nhờ cậy ai.

Cả hai cùng thống nhất một mục tiêu: cố gắng tích thêm để mua một chiếc ô tô khoảng 600–700 triệu. Nhà nội ngoại đều ở quê, mỗi lần đưa con về, nhất là những dịp lễ Tết, hai vợ chồng phải đi xe khách hoặc thuê xe, vừa bất tiện vừa tốn kém, lỉnh kỉnh đồ đạc rất vất vả.

Loan tính nếu cứ duy trì việc tiết kiệm như hiện tại, chỉ khoảng một thời gian nữa hai vợ chồng sẽ đủ tiền mua xe mà không phải vay quá nhiều.

Cho đến một buổi tối, bố Thiện gọi điện từ quê. Ông nói nhà hàng xóm sát bên đang có mảnh đất 80m2 muốn bán. Gia đình họ vỡ nợ nên cần tiền gấp, chấp nhận bán giá 800 triệu. Bố Thiện đã có sẵn 400 triệu và muốn mua để sau này có thêm đất, vừa mở rộng khuôn viên, vừa để dành cho con cháu, ông dự trù mảnh đất này có thể lên 1,2-1,5 tỷ sau vài năm nữa nên giờ không mua thì rất tiếc.

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Nhưng ông còn thiếu 400 triệu. Bố Thiện hỏi Thiện có thể cho ông vay số tiền đó không?

Thiện nghe xong thấy đây đúng là cơ hội hiếm. Đất cạnh nhà bố mẹ, diện tích 80m2, lại được bán vì người ta cần tiền gấp. Thiện nghĩ nếu bỏ qua, sau này có tiền chưa chắc mua lại được mảnh nào sát nhà bố mẹ với mức giá ấy. Anh gần như đồng ý ngay mà không phải suy nghĩ.

Nhưng Loan thì không. Cô nghe chồng nói mà lòng nóng lên, 400 triệu không phải vài chục triệu có thể cho bố mẹ vay rồi vài tháng sau lấy lại. Nếu đưa hết số tiền đang có, kế hoạch mua ô tô của hai vợ chồng gần như phải bắt đầu lại.

Loan không phản đối chuyện bố mẹ chồng mua đất. Cô chỉ không muốn khoản tiền hai vợ chồng dành dụm suốt thời gian dài lại biến thành một khoản vay không biết bao giờ mới hoàn trả. Huống chi, Loan muốn có chiếc ô tô để đi lại, cô quá chán cảnh tay xách nách mang, đặt xe từng chuyến, nửa đêm phải ra đường chờ xe đến như trước rồi, giờ cô chỉ có một ý nghĩ mua xe cho chủ động đi lại.

Cả hai bắt đầu tranh luận vì bên nào cũng thấy mình đúng.

Mục tiêu và sự đồng thuận

Trong trường hợp này, Loan và Thiện không nên quyết định theo kiểu ai thắng ai thua, càng không nên biến chuyện tiền bạc thành câu chuyện "con dâu có cho bố mẹ chồng vay hay không?".

Trước tiên, hai vợ chồng cần xác định rõ 500 triệu trong ngân hàng là tài sản chung, nên một người không thể tự quyết định đưa 400 triệu cho bố mẹ mình mà không có sự đồng thuận của người còn lại.

Điều quan trọng nhất là phải hỏi bố mẹ Thiện 3 vấn đề: mảnh đất có giấy tờ rõ ràng không? Giá 800 triệu có thực sự hợp lý? Và bố mẹ dự kiến bao lâu có thể hoàn trả khoản 400 triệu?

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Nếu đất có pháp lý rõ ràng và thực sự đáng mua, Loan có thể đồng ý hỗ trợ nhưng không nên đưa toàn bộ 400 triệu tiền tiết kiệm.

Chẳng hạn, hai vợ chồng có thể thống nhất cho bố mẹ Thiện vay 200–250 triệu, phần còn lại bố mẹ tìm thêm từ anh chị em hoặc nguồn vay phù hợp. Như vậy, bố mẹ vẫn có cơ hội mua mảnh đất, còn vợ chồng Loan vẫn giữ được một phần tiền dự phòng.

Nếu bố mẹ Thiện nhất định phải có đủ 400 triệu ngay, phương án thứ hai là tạm hoãn mua ô tô, nhưng phải đặt ra thời hạn và kế hoạch cụ thể. Ví dụ, bố mẹ vay 400 triệu trong thời hạn 2–3 năm, có thỏa thuận rõ ràng về thời gian hoàn trả. Hai vợ chồng tiếp tục tiết kiệm hàng tháng và chỉ mua xe khi quỹ dự phòng đã đạt mức an toàn.

Một cách khác êm đẹp hơn là Thiện có thể nói với bố mẹ rằng hai vợ chồng rất muốn giúp nhưng chỉ có thể hỗ trợ trong khả năng. Nếu bố mẹ mua được đất bằng cách huy động thêm từ người thân mà không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của Loan và Thiện thì càng tốt.

Và quan trọng nhất, hai vợ chồng nên thống nhất một nguyên tắc cho những lần sau: tiền tiết kiệm chung muốn cho bất kỳ bên nội hay bên ngoại vay đều phải được cả hai đồng ý, đồng thời phải có kế hoạch hoàn trả rõ ràng.

Giúp bố mẹ là tình cảm. Mua ô tô cũng là nhu cầu chính đáng của gia đình nhỏ. Hai chuyện ấy không nhất thiết phải loại trừ nhau, miễn là Loan và Thiện cùng nhìn vào khả năng tài chính thực tế thay vì tranh luận xem bên nào quan trọng hơn.