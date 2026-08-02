Sau tập Anh trai vượt ngàn chông gai tối qua (1/8/2026), tôi chính thức hiểu vì sao hội chị em cứ nói: "Đừng để chúng tôi thấy một người đàn ông đẹp trai biết nấu ăn".

Bởi vì đó không còn là đẹp trai nữa. Đó là... hấp dẫn cực điểm.

Một chiếc tạp dề, một cái nồi, vài thao tác nấu nướng gọn như sách giáo khoa, cộng thêm gương mặt đẹp không góc chết. Thế là xong. Threads sáng nay gần như biến thành fanclub của anh tài Lê Xuân Tiền.

Người ta bảo đàn ông mặc vest quyến rũ - Không. Đàn ông đứng bếp mới là "vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Lê Xuân Tiền không nấu ăn, anh ấy đang... tăng điểm làm chồng

Điều làm người xem thích nhất không phải món ăn cuối cùng, mà là cách Lê Xuân Tiền làm mọi thứ.

Từ sơ chế nguyên liệu, canh bếp, đảo nồi đến phân chia công việc, thao tác nào cũng dứt khoát và gọn gàng. Đó là kiểu người bước vào bếp không cần hỏi "muối để đâu?", "dao đâu?", "cắt thế nào?".

Nhìn một lúc là biết ngay: người này có kinh nghiệm.

Có một quy luật rất lạ. Cùng là người đẹp trai, nhưng khi mặc tạp dề thì tự nhiên đẹp trai tăng thêm vài cấp. Còn nếu vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn thì... thôi xong!

Đó là lý do cả Threads sáng nay thi nhau gọi Lê Xuân Tiền là "boyfriend material", "husband material", thậm chí ví anh như một chú Golden Retriever khổng lồ: hiền, ngoan, lúc nào cũng tạo cảm giác an toàn.

Đỉnh cao chính là màn phát hiện... quả bí gọt nửa vỏ.

Khi thấy Hồ Đông Quan thả quả bí còn nguyên nửa vỏ vào nồi, phản ứng đầu tiên của Lê Xuân Tiền không phải cáu.

Anh chỉ đứng hình vài giây rồi thốt lên: " Ủa ai là cái người chưa lột vỏ bỏ vào... trời ơi chết tôi".

Tôi xin tuyên bố đây là câu thoại đáng yêu nhất tập. Và Hồ Đông Quan đã kiến tạo cho Lê Xuân Tiền "ghi bàn" đẹp mắt trong lòng fangirl.

Trong hoàn cảnh chạy đua thời gian, người bình thường chắc đã tăng volume lên gấp đôi. Còn Lê Xuân Tiền thì bất lực đúng kiểu "ông bố trẻ chăm mấy đứa con quậy".

Không trách móc, không gắt gỏng, không đổ lỗi, chỉ có một gương mặt kiểu "sao mấy đứa hành tôi dữ vậy?".

Phụ nữ chúng tôi chỉ cần người đàn ông đơn giản thế này thôi!

Rồi đến phòng chờ sau sân khấu lại là một "Lê Xuân Tiền" hoàn toàn khác. Được gọi tên, anh chu môi nũng nịu: "Khó cho em quá vậy".

Anh ta còn có 1 khả năng ít ai làm được, tự cosplay cư dân mạng để tự khen mình mà không cần dùng nick phụ: "Ông này cưng ghê!".

Đó là điều khiến người ta thích Lê Xuân Tiền. Giao diện thì tổng tài. Nhưng hệ điều hành lại đích thị Hồng Hài Nhi.

Lúc cần thì cực kỳ chuyên nghiệp. Bình thường thì năng lượng lúc nào cũng đầy pin, hiếu chiến, "tích cực độc hại", duyên dáng, biết tự tạo meme cho chính mình.

Có lẽ sau tập này, nhiều người mới phát hiện ra: sức hút của đàn ông không nằm ở sáu múi hay cầu vai rộng bao nhiêu.

Mà nằm ở khoảnh khắc anh ấy buộc tạp dề, đứng trước bếp, làm mọi thứ gọn gàng, vẫn giữ được sự tử tế bình tĩnh trong mọi tình huống, không làm tổn thương đối phương.

Nếu có danh hiệu "người tăng fan nhanh nhất sau một tập phát sóng", Lê Xuân Tiền chắc chắn là ứng viên rất sáng giá.

Người ta vẫn hay nói phụ nữ biết nấu ăn sẽ giữ được hạnh phúc gia đình. Nhưng hiện tại thì cần có cái nhìn toàn diện hơn. Phụ nữ vẫn có thể nấu rất ngon, nhưng họ vẫn mong bên cạnh mình là một người đàn ông biết vào bếp. Không phải để thay họ, mà để đồng hành cùng họ. Bởi một người đàn ông biết nấu ăn thường cũng là người biết quan sát, biết chia sẻ và hiểu rằng hôn nhân không phải là câu chuyện của "việc của em" hay "việc của anh". Có lẽ đó mới là lý do Lê Xuân Tiền khiến cả MXH phát sốt. Anh không chỉ nấu một bữa ăn, mà vô tình "chế biến" luôn hình mẫu người bạn đời mà rất nhiều cô gái vẫn âm thầm tìm kiếm.