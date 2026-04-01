Nữ diễn viên 39 tuổi Lưu Thi Thi nổi tiếng với dáng người thanh lịch. Cô không chỉ sở hữu lưng thẳng và chiếc cổ dài, duyên dáng mà dáng người hoàn hảo của cô còn giúp cô được nhiều người hâm mộ mệnh danh là "sách giáo khoa về tư thế".

Trên phim trường, cô thậm chí còn được miêu tả như một huấn luyện viên về dáng đứng, chỉ riêng sự hiện diện và vóc dáng của cô đã rất ấn tượng! Điều này khiến nhiều người tự hỏi làm thế nào cô có thể duy trì dáng người như vậy trong nhiều năm qua.

Vô thức duy trì kiểm soát core và vai - lưng

Lưu Thi Thi từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, trước đây cô cũng có thói quen hơi võng lưng. Nhưng khi đóng phim cổ trang, cô nhận ra tư thế ảnh hưởng trực tiếp đến khí chất nhân vật, nên bắt đầu điều chỉnh.

Cô luôn tự nhắc mình “siết core, hạ vai”, giữ cơ thể ở trạng thái trung lập và ổn định. Việc này được duy trì hơn 1 tháng. Ban đầu phải liên tục nhắc nhở, nhưng dần dần cơ thể sẽ ghi nhớ, trở thành phản xạ tự nhiên.

Cô nhấn mạnh: Chỉ “biết phải đứng thẳng” là chưa đủ, phải thực sự luyện tập lặp đi lặp lại thì mới tạo ra thay đổi.

Động tác then chốt: Đứng áp tường để "ghi nhớ tư thế chuẩn"

Trong nhiều phương pháp chỉnh dáng, bài tập đứng áp tường là thứ Lưu Thi Thi thường xuyên chia sẻ vì đơn giản nhưng hiệu quả.

Cách thực hiện đúng:

Tìm một bức tường, để gót chân - mông - lưng - sau đầu chạm tường tự nhiên

Cằm hơi thu lại, tránh ngửa hoặc cúi đầu

Nhẹ nhàng siết cơ bụng, tưởng tượng rốn kéo vào trong

Vai thả lỏng, hạ xuống, không nhún vai hay ép lưng quá mức

Tay buông tự nhiên hoặc đặt dọc hai bên đùi

Thời gian luyện tập:

- Người mới: 3-5 phút/lần

- Mỗi ngày 1-2 lần, tăng dần lên 10 phút

- Có thể tập khi dùng điện thoại hoặc xem TV

Vì sao đứng áp tường lại hiệu quả?

Động tác này giúp tái thiết lập cảm nhận về tư thế đúng. Những người gù lưng, vai tròn thường đã quen với tư thế sai; việc đứng áp tường giúp cơ thể “học lại” vị trí chuẩn.

Duy trì đều đặn sẽ mang lại nhiều thay đổi rõ rệt như sau:

- Cải thiện gù lưng, vai tròn, giúp phần cổ - vai thanh thoát hơn

- Ổn định cơ core, giảm võng lưng và nghiêng chậu

- Kéo dài tỷ lệ cổ, tạo hiệu ứng “cổ thiên nga”

- Nâng cao khí chất, giúp dáng đứng thẳng và tràn đầy năng lượng hơn.

Hình thể chính là "chìa khóa trẻ lâu" tự nhiên nhất

Thực tế, điều khiến một người trông trẻ hơn không chỉ nằm ở khuôn mặt, mà còn ở tổng thể dáng đứng.

Khi vai và lưng bạn được mở rộng ở tư thế đứng thẳng, không chỉ phong thái tổng thể của bạn được cải thiện mà tuổi tác trong mắt người khác cũng giảm đi. Nếu bạn cũng gặp vấn đề với lưng gù, tư thế khom lưng hoặc đầu hướng về phía trước, tại sao không bắt đầu với vài phút tập luyện tư thế mỗi ngày để dần dần cải thiện tư thế tốt!

Lưu Thi Thi (sinh năm 1987) là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, xuất thân từ múa ballet nên sở hữu nền tảng hình thể chuẩn mực. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim cổ trang, đặc biệt là Bộ Bộ Kinh Tâm, với hình tượng dịu dàng, thanh lịch. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Lưu Thi Thi còn được xem là “hình mẫu dáng chuẩn” trong giới giải trí nhờ bờ vai thẳng, lưng gọn và cổ cao thanh thoát. Bí quyết của cô không nằm ở việc tập luyện cường độ cao, mà ở việc duy trì tư thế đúng và kiểm soát cơ thể trong từng hoạt động hàng ngày.



