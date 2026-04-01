Mới đây, Lệ Quyên chính thức bước sang tuổi 45 và khiến mạng xã hội "dậy sóng" với bộ ảnh mừng tuổi mới. Trong thiết kế áo tắm của nhà mốt Versace, nữ ca sĩ tự tin khoe đường cong chữ S gợi cảm, làn da săn chắc và đặc biệt là vòng eo chỉ 56cm, con số mà không ít cô gái trẻ cũng phải mơ ước. Điều đáng nói, vóc dáng này không đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học trong nhiều năm.

Duy trì 1 thói quen suốt 5 năm qua giúp Lệ Quyên giữ eo con kiến

Ít ai biết rằng, trước đây Lệ Quyên từng thừa nhận bản thân "cậy có phom người sẵn" nên không quá chú trọng đến việc tập thể dục. Tuy nhiên, khoảng hơn 5 năm trở lại đây, nữ ca sĩ bắt đầu thay đổi hoàn toàn lối sống.

Cô đầu tư phòng gym tại nhà và duy trì thói quen tập luyện gần như mỗi ngày. Các bài tập được tham khảo từ YouTube, linh hoạt giữa cardio, tập bụng, tập tạ nhẹ và các bài siết cơ vùng eo. Điều quan trọng nhất không phải là tập nặng, mà là tập đều đặn, lâu dài.

Chính sự kiên trì này đã giúp cơ thể cô thay đổi rõ rệt: Mỡ thừa giảm dần, cơ săn chắc hơn, vòng eo ngày càng săn gọn. Đây cũng là điểm mấu chốt giúp cô giữ được số đo 56cm dù đã bước vào độ tuổi trung niên, giai đoạn mà cơ thể phụ nữ dễ tích mỡ hơn.

Vì sao tập luyện đều đặn giúp phụ nữ trung niên giữ eo thon?

Theo World Health Organization, phụ nữ trưởng thành nên duy trì ít nhất 150–300 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe và kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, khi bước vào tuổi 40+, cơ thể có nhiều thay đổi:

Tốc độ trao đổi chất giảm

Nội tiết tố estrogen suy giảm

Mỡ dễ tích tụ ở vùng bụng

Chính vì vậy, nếu không vận động thường xuyên, vòng eo sẽ rất dễ "phì nhiêu".

Các nghiên cứu đăng trên Harvard Medical School chỉ ra rằng việc tập luyện đều đặn mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

1. Giảm mỡ bụng hiệu quả

Các bài tập cardio và tập cơ bụng giúp đốt cháy calo, giảm mỡ nội tạng, loại mỡ nguy hiểm thường tích tụ ở vùng eo.

2. Tăng khối cơ, giữ dáng săn chắc

Khi cơ bắp phát triển, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn ngay cả khi nghỉ ngơi, từ đó hạn chế tích mỡ trở lại.

3. Ổn định nội tiết

Tập luyện giúp cân bằng hormone, giảm tình trạng tích mỡ do rối loạn nội tiết – vấn đề phổ biến ở phụ nữ tiền mãn kinh.

4. Cải thiện tư thế và vòng eo

Các bài tập core (vùng trung tâm cơ thể) giúp siết chặt vòng 2, cải thiện tư thế, từ đó vòng eo trông gọn gàng hơn.

Có thể thấy, bí quyết của Lệ Quyên không phải là phương pháp "thần kỳ", mà là nguyên tắc khoa học: tập luyện đều đặn + duy trì lâu dài.

Phụ nữ trung niên cần lưu ý gì khi tập để giữ eo thon?

Dù tập luyện mang lại nhiều lợi ích, nhưng ở độ tuổi U40–U50, chị em cũng cần lưu ý để tránh phản tác dụng:

Không tập quá sức ngay từ đầu

Cơ thể trung niên cần thời gian thích nghi. Nên bắt đầu với các bài nhẹ như đi bộ nhanh, yoga, pilates rồi tăng dần cường độ.

Ưu tiên bài tập vùng core

Các bài plank, gập bụng, nâng chân sẽ giúp siết eo hiệu quả. Tuy nhiên cần tập đúng kỹ thuật để tránh đau lưng.

Kết hợp cardio và tập sức mạnh

Cardio giúp đốt mỡ, còn tập tạ nhẹ giúp giữ cơ – cả hai đều cần thiết để duy trì vòng eo thon.

Chú trọng chế độ ăn uống

Tập luyện sẽ không hiệu quả nếu ăn uống thiếu kiểm soát. Nên hạn chế đường, tinh bột tinh chế và tăng cường rau xanh, protein.

Ngủ đủ và giảm stress

Thiếu ngủ và căng thẳng làm tăng hormone cortisol, yếu tố khiến mỡ bụng tích tụ nhanh hơn.

