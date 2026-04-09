Khi nhắc đến những nữ diễn viên có màn "lột xác vóc dáng" ấn tượng nhất, chắc chắn không thể bỏ qua Mã Tư Thuần. Xuất phát từ diễn viên nhí, cô bùng nổ vào năm 2016 với vai "Lâm Thất Nguyệt" trong phim Thất Nguyệt và An Sinh, cùng Châu Đông Vũ giành giải Ảnh hậu Kim Mã, được đánh giá cao về diễn xuất.

Những năm gần đây, sự nghiệp của cô vẫn ổn định, nhưng điều luôn thu hút sự chú ý của công chúng lại là cân nặng "lúc lên lúc xuống".

Cao 1m70, cân nặng của Mã Tư Thuần từng tăng vọt lên hơn 80kg do vấn đề tâm lý và phải dùng thuốc nội tiết tố trong quá trình điều trị. Dù vẫn xinh đẹp, thân hình tròn trịa khiến cô trông già hơn vài tuổi, gây ra chứng lo âu về ngoại hình và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Để lấy lại vóc dáng lý tưởng, cô đã tích cực điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện. Sau khoảng 6-7 tháng, cô đã giảm thành công 25kg, không chỉ lấy lại được vẻ ngoài đỉnh cao mà còn tự tin hơn!

Hiện tại, cô duy trì được vóc dáng tuyệt vời mà không bị tăng cân trở lại.

Dưới đây là tóm tắt các phương pháp giảm cân và bí quyết duy trì cân nặng của Mã Tư Thuần mà chị em có thể tham khảo.

1. Chạy bộ 5 km mỗi ngày

Ban đầu, khi còn thừa cân, Mã Tư Thuần chủ yếu tập thể dục bằng cách chạy bộ lúc bụng đói. Lúc đầu, cô chỉ chạy được 2km, sau đó dần tăng lên 3km, 5km, và cuối cùng thậm chí còn thử thách bản thân chạy từ 7km đến 10km. Cô đặc biệt thích chạy ngoài trời, tin rằng nó giúp cô giải tỏa căng thẳng, nhưng cô cũng nhắc nhở mọi người nên bảo vệ đầu gối khi chạy ngoài trời.

Ngoài ra, cô cũng khuyên nên tập các bài tập aerobic khác nhau như bơi lội, đạp xe, đi bộ đường dài và cầu lông để vận động mỗi ngày và tăng cường trao đổi chất cơ bản.

2. Tự làm 2 loại nước ép giảm cân: "nước xanh" & "nước vàng"

Mã Tư Thuần có thói quen làm hai loại nước ép rau củ và trái cây mỗi sáng:

Nước ép rau xanh: Giải độc và tăng cảm giác no

Thành phần bao gồm cải xoăn, bột rong biển, dầu dừa và rau bina. Để thúc đẩy nhu động ruột, hãy thêm chuối và nước nếu cần. Sau đó, xay nhuyễn tất cả các nguyên liệu thành nước ép.

Cô khuyên mọi người rằng trong quá trình giảm cân, nên ăn trái cây ở mức độ vừa phải. Nếu muốn ăn trái cây, nên chọn các loại quả mọng ít calo.

Nước ép màu vàng nhạt: Giúp ổn định đường huyết và bù nước hiệu quả

Công thức gồm: Hai quả chanh đã bóc vỏ, bột điện giải, một ít chất tạo ngọt, một nhúm giấm táo và 1500ml nước, tất cả được xay nhuyễn với nhau.

Cô cũng khuyên nên uống 1-2 thìa cà phê giấm táo mỗi ngày để giúp thúc đẩy tiêu hóa, ổn định đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn. Cô nói rằng sau khi uống hai loại đồ uống này, cô ấy thường không cảm thấy đói cho đến 5 hoặc 6 giờ chiều.

Bữa tối của cô chủ yếu gồm các món ăn chế biến với dầu ô liu, chẳng hạn như bít tết áp chảo dầu ô liu và mì tôm xào củ konjac. Trong hai tháng đầu tiên của hành trình giảm cân, cô tuân theo chế độ ăn gần như ketosis, nhưng cô cũng nhận thấy rằng chế độ ketosis kéo dài có thể dẫn đến rụng tóc, vì vậy cô chuyển sang các loại tinh bột lành mạnh như gạo lứt hoặc quinoa, nguồn protein chủ yếu là các nguồn chất lượng cao như thịt gà, thịt bò, cá, tôm và đậu.

3. Nhịn ăn gián đoạn

Mã Tư Thuần cũng kết hợp phương pháp nhịn ăn gián đoạn vào chế độ ăn uống của mình. Cô tiết lộ rằng mình từng thử tỷ lệ cực đoan 22:2, nhưng không khuyến khích phương pháp này cho người bình thường. Cô tin rằng tỷ lệ 16:8 hoặc 18:6 nhẹ nhàng hơn và dễ duy trì lâu dài hơn.

Các nghiên cứu cho thấy nhịn ăn gián đoạn giúp ổn định insulin, cải thiện quá trình trao đổi chất và tăng cường khả năng kiểm soát sự thèm ăn, khiến nó trở thành một phương pháp giảm cân phổ biến trong giới người nổi tiếng.

Phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 giờ là gì?

Phương pháp "nhịn ăn gián đoạn 16:8 giờ" bao gồm việc hạn chế ăn uống trong khoảng thời gian liên tục 8 giờ, sau đó nhịn ăn trong 16 giờ tiếp theo. Điều này cho phép cơ thể có đủ thời gian nhịn ăn để tiêu hao glycogen và bắt đầu đốt cháy chất béo để tạo năng lượng. Điều này giúp giảm mức insulin và tăng cường tác dụng của glucagon, từ đó thúc đẩy quá trình phân giải chất béo và giảm cân.

Tương tự, phương pháp "nhịn ăn gián đoạn 18:6 giờ" bao gồm việc ăn mỗi 6 giờ và nhịn ăn trong 18 giờ.

4. Không nên ăn trái cây trong giai đoạn đầu giảm cân

Mã Tư Thuần nói rằng ban đầu, để giảm lượng đường nạp vào, cô ấy hoàn toàn không ăn bất kỳ loại trái cây nào. Mãi đến giữa hoặc cuối tháng thứ hai, cô ấy mới bắt đầu ăn các loại quả mọng có chỉ số đường huyết thấp, chẳng hạn như việt quất, mâm xôi, dâu tây và dâu tằm.

5. Sử dụng dầu ô liu thay vì xào nấu

Mã Tư Thuần nhấn mạnh rằng khi giảm cân, nên tránh xào nấu ở nhiệt độ cao, thay vào đó nên dùng dầu ô liu, loại dầu ít calo hơn và tốt hơn cho sức khỏe tim mạch. Nước sốt cũng nên ít calo. Khi ăn ngoài hoặc tham gia các buổi tụ họp, nếu thức ăn nhiều dầu mỡ, hãy rửa sơ qua với nước trước khi ăn để tránh tiêu thụ quá nhiều calo.

6. Cho phép bản thân "thưởng thức" những món ngon trong kỳ kinh nguyệt

Mã Tư Thuần tin rằng "kiên trì" là điều khó khăn và quan trọng nhất trong việc giảm cân, vì vậy những ngày ăn uống thoải mái và những bữa ăn ngon miệng là điều chấp nhận được. Khi muốn ăn một bữa lớn, cô ấy chọn ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt để thư giãn đầu óc và cơ thể. Cô ấy nhấn mạnh rằng việc giảm cân không chỉ nên tập trung vào cân nặng mà còn cả trạng thái tinh thần.

7. Tâm lý tốt và giấc ngủ rất quan trọng

Cô ấy cũng nhắc nhở rằng giấc ngủ ngon giúp duy trì sự cân bằng nội tiết tố, từ đó ảnh hưởng đến việc kiểm soát sự thèm ăn (leptin, ghrelin). Ngủ không đủ giấc sẽ khiến bạn dễ ăn nhiều hơn và tích trữ chất béo.

Cuối cùng, cô chia sẻ rằng nếu các phương pháp như ép rau củ quả hoặc ăn kiêng ketogenic khó duy trì do công việc hoặc môi trường, thì không sao cả. Hãy đơn giản hóa các phương pháp này bằng cách kết hợp chu kỳ nhịn ăn 168 hoặc 186 ngày với tập thể dục thường xuyên; bạn vẫn có thể đạt được kết quả giảm cân tuyệt vời. "Tìm ra phương pháp phù hợp với bạn và kiên trì thực hiện lâu dài là chìa khóa thành công", cô nhấn mạnh