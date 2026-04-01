Son Ye Jin 44 tuổi có bí quyết "đóng băng tuổi tác" không nằm ở mỹ phẩm, mà ở 1 "vũ khí bí mật" giúp da luôn căng bóng, phát sáng

Nhắc đến "nữ thần không tuổi" của Hàn Quốc, chắc chắn không thể thiếu Son Ye Jin! Sau khi lên chức mẹ, trạng thái của cô vẫn như tuổi đôi mươi, gần như không thấy dấu vết thời gian. Triết lý làm đẹp của cô không chỉ nằm ở việc bôi mỹ phẩm, mà là sự kết hợp giữa thói quen sống + vận động + chăm sóc từ bên trong, giúp xây dựng nền da ổn định và rạng rỡ.

Bài viết này sẽ "giải mã" toàn bộ bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô - hóa ra vẻ đẹp của nữ thần hoàn toàn có thể học theo được!

Bí quyết trẻ lâu 1: Ngủ đủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày

Đừng thức khuya lướt điện thoại nữa! Son Ye Jin luôn nhấn mạnh: Giấc ngủ chính là mỹ phẩm tốt nhất.

Ngủ đủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày giúp làn da có thời gian tự sửa chữa và tái tạo vào ban đêm, đây mới là chìa khóa để giữ da ổn định.

Nếu thiếu ngủ, không chỉ khiến da xỉn màu mà còn dễ xuất hiện nếp nhăn, khô ráp, thậm chí mẩn đỏ. Với cô, thay vì dùng mỹ phẩm đắt tiền, việc duy trì giờ giấc sinh hoạt đều đặn và nâng cao chất lượng giấc ngủ mới là yếu tố cốt lõi giúp da luôn mịn màng, sáng khỏe lâu dài.

Bí quyết trẻ lâu 2: Pilates + TRX để giữ dáng và đường nét

Lý do vóc dáng của Son Ye Jin luôn thon gọn nhưng không gầy gò nằm ở thói quen tập luyện lâu năm. Son Ye Jin đã kiên trì tập Pilates hơn 10 năm, thậm chí còn có chứng chỉ huấn luyện viên. Ngoài ra, cô kết hợp thêm TRX treo dây và yoga để tăng độ ổn định cơ lõi và giúp cơ thể săn chắc hơn.

Những bộ môn này không quá "đổ mồ hôi ồ ạt" như cardio cường độ cao, nhưng lại điêu khắc cơ thể rất chính xác, đặc biệt phù hợp với người muốn giảm cân mà vẫn giữ được vòng ngực và đường cong.

Lâu dài, không chỉ vóc dáng đẹp hơn mà khí chất cũng được nâng tầm rõ rệt.

Bí quyết trẻ lâu 3: Quản lý "nhiệt độ làn da" mới là then chốt

Bạn nghĩ chăm da chỉ cần quan tâm thành phần? Với cô, "nhiệt độ da" mới là yếu tố quan trọng hơn.

Khi da quá nóng, rất dễ bị đổ dầu, mẩn đỏ và lão hóa nhanh. Vì vậy, cô thường dùng mặt nạ làm dịu hoặc thiết bị làm mát da để hạ nhiệt, ổn định tình trạng da.

Bên cạnh đó, cô cực kỳ chú trọng cấp ẩm - chỉ cần thấy da khô là bổ sung ngay.

Cách chăm sóc kiểu "cấp nước tức thì + hạ nhiệt da" này không chỉ giúp lớp trang điểm mịn hơn mà còn giữ cho da ổn định, mịn màng và sáng từ bên trong.

Bí quyết trẻ lâu 4: Chăm sóc từ bên trong - "vũ khí bí mật"

Ngoài chăm sóc bên ngoài, Son Ye Jin thực sự coi trọng dinh dưỡng đưa vào cơ thể. Cuộc sống bận rộn và chế độ ăn thiếu cân bằng dễ khiến collagen suy giảm, da trở nên xỉn màu và kém đàn hồi. Vì vậy, cô thường điều chỉnh các sản phẩm bổ sung theo tình trạng da và mùa trong năm.

Những loại nước uống collagen peptide nồng độ cao, dễ hấp thu và tiện lợi, trở thành lựa chọn được nhiều người sử dụng lâu dài.

Buổi sáng: Bổ sung để tăng độ căng mọng cho da

Buổi tối: Hỗ trợ cải thiện sắc da và giấc ngủ

Hiện nay, các sản phẩm này không chỉ chứa collagen mà còn kết hợp thêm lựu đỏ, ceramide…, giúp chăm sóc toàn diện từ dưỡng ẩm - làm sáng - cải thiện tổng thể làn da.

Không khó hiểu khi ngày càng nhiều người xem "chăm sóc từ bên trong" là bước không thể thiếu trong routine làm đẹp hằng ngày.