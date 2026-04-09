Theo The Mirror, khi thức dậy vào buổi sáng, hầu hết chúng ta đều vội vã bắt tay vào công việc thường nhật - nhưng chính lúc này, một cơ chế sinh học tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng cũng được kích hoạt. Sau nhiều giờ nghỉ ngơi, cơ thể con người trải qua một sự thay đổi đột ngột làm tăng nguy cơ đau tim.

Mới đây, bác sĩ Alberto Sanagustín (ở Tây Ban Nha) đã giải thích tại sao khoảng thời gian sáng sớm, đặc biệt là từ 6 giờ đến 10 giờ sáng, lại chứng kiến số lượng các sự cố tim mạch cao đến vậy. Tờ báo Cope của Tây Ban Nha đưa tin rằng thủ phạm là một loạt các phản ứng bên trong cơ thể được kích hoạt khi chúng ta thức dậy.

Bác sĩ Sanagustín tiết lộ thói quen có thể giúp giảm thiểu nguy cơ này. Đó đơn giản chỉ là uống một cốc nước ở nhiệt độ phòng ngay khi thức dậy, thậm chí trước khi ra khỏi giường.

Bác sĩ cho biết, hành động đơn giản này có tác động tức thì và có lợi cho hệ tuần hoàn. Nước giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể và làm cho máu lưu thông dễ dàng hơn. Quan trọng hơn, "nó gửi tín hiệu ngay lập tức đến cơ thể bạn để co thắt các mạch máu và tăng huyết áp vừa đủ để ngăn bạn mất thăng bằng". Ông nói rằng đây là một kỹ thuật chắc chắn để chuẩn bị cơ thể một cách từ từ.

Lời khuyên này, mà bác sĩ mô tả là "cứu cánh không tốn kém", không chỉ giúp tuần hoàn máu an toàn mà còn giúp tăng cường lượng nước trong cơ thể ngay từ sáng sớm - điều vô cùng quan trọng để tất cả các cơ quan hoạt động tốt suốt cả ngày, ông nói.

Trang WebMD cũng đưa ra lời khuyên tương tự - mặc dù họ đề xuất thêm một chút hương vị vào ly nước buổi sáng. Trang web sức khỏe này cho biết: "Việc đầu tiên vào buổi sáng là một trong những thời điểm tốt nhất để bổ sung nước cho cơ thể. Cơ thể bạn đã trải qua một thời gian dài nhịn ăn. Để khởi đầu nhanh chóng, hãy vắt nửa quả chanh vào ly nước buổi sáng đầu tiên của bạn để bổ sung các chất chống oxy hóa, vitamin C và kali".

Tuy nhiên, trang Healthline lại tỏ ra hoài nghi hơn về lợi ích của việc uống nước ngay khi thức dậy. Trang web này cho rằng: "Miễn là bạn bù đắp lượng nước đã mất của cơ thể, thì việc bạn bắt đầu ngày mới với một cốc nước hay uống vào bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày cũng không tạo ra nhiều khác biệt".

"Hãy nhớ uống nước mỗi khi cảm thấy khát để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước".

Điều gì xảy ra khi chúng ta thức dậy?

Cope cho biết, khi thức dậy, não bộ của chúng ta tự nhiên tiết ra một lượng lớn cortisol và adrenaline, những hormone giúp chúng ta chuẩn bị cho các hoạt động. Sự tăng đột biến này khiến "các động mạch trở nên cứng lại, co thắt và tim đột ngột bị chịu áp lực", Sanagustín giải thích. Sự tăng đột biến huyết áp này chính là yếu tố nguy cơ đầu tiên vào buổi sáng.

Cơ thể cũng tiết ra một chất gọi là PAI-1, một chất ức chế mà theo bác sĩ, hoạt động giống như "một người quản đốc cho công nhân quét dọn đường phố về nhà đúng lúc lưu lượng máu nguy hiểm nhất". Chất này ngăn chặn hệ thống "làm sạch" tự nhiên của cơ thể làm tan bất kỳ cục máu đông nhỏ nào có thể hình thành.

Khi các động mạch bị xơ cứng do cortisol, máu đặc lại sau nhiều giờ nhịn ăn, và hệ thống làm tan cục máu đông "đình công", điều mà Sanagustín mô tả là "cơn bão hoàn hảo" được hình thành. Nếu có cục máu đông vào thời điểm đó, khả năng nó gây ra cơn đau tim dẫn đến tử vong sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt ở những người bị huyết áp cao, mảng xơ vữa cholesterol hoặc chứng ngưng thở khi ngủ.

Vì sao bạn không nên nhảy ra khỏi giường vào buổi sáng

Bên cạnh việc bổ sung nước, hãy chú ý đến cách bạn thực sự ra khỏi giường. Bác sĩ Sanagustín nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành thời gian và đứng dậy từ từ, đều đặn. Ngồi dậy trên giường trong vài phút trước khi đứng thẳng giúp cơ thể điều chỉnh mà không gây ra bất kỳ cú sốc đột ngột nào cho hệ thống.

Ông nói: "Hãy để một cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ và ngày mai, khi bạn mở mắt ra, đừng bật dậy khỏi giường như thể có hỏa hoạn". Thay đổi thói quen đơn giản này, chỉ mất vài phút, có thể tạo nên sự khác biệt lớn đối với sức khỏe tim mạch lâu dài của bạn, ngăn ngừa sự tăng đột biến huyết áp gây hại cho động mạch.