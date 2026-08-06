Luộc trứng tưởng đơn giản, nhưng sai một bước có thể mất ngon "hao hụt" dinh dưỡng

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả trứng cỡ trung bình cung cấp nguồn dinh dưỡng đáng kể với khoảng 71,5 kcal, 6,3 g protein (tương đương 12,6% nhu cầu hằng ngày), 4,76 g chất béo, cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Cụ thể, một quả trứng chứa khoảng 71 mg natri, chỉ 0,36 g carbohydrate, không chứa chất xơ và không có đường bổ sung. Với hàm lượng năng lượng vừa phải nhưng giàu protein, trứng là lựa chọn phù hợp cho những bữa ăn nhanh, tiện lợi mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

Với nhịp sống bận rộn, đặc biệt là những người làm việc văn phòng, bữa sáng thường bị xem nhẹ hoặc bỏ qua. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm quan trọng giúp cơ thể bổ sung năng lượng sau một đêm dài.

Một thử nghiệm nhỏ theo dõi việc ăn 1-2 quả trứng vào bữa sáng liên tục trong một tháng cho thấy, thói quen đơn giản này có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cảm giác no, mức năng lượng và sinh hoạt hằng ngày.

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Trong 30 ngày, bữa sáng được duy trì đều đặn vào khoảng 8-9 giờ sáng, tức sau khi thức dậy 1-2 giờ. Trứng cũng được chế biến đa dạng để tránh nhàm chán, từ trứng luộc, trứng bác kết hợp dầu ô liu và rau bina, đến trứng ăn cùng bánh mì nguyên cám hoặc trứng chiên nêm nhẹ gia vị.

Nhờ hàm lượng protein cao, trứng được tiêu hóa chậm hơn so với nhiều thực phẩm giàu tinh bột như mì hay bánh mì trắng. Vì vậy, một bữa sáng có trứng có thể giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn và duy trì sự tỉnh táo trong suốt buổi làm việc.

Thay vì để những cơn đói xuất hiện liên tục làm gián đoạn công việc, một vài quả trứng trong bữa sáng có thể trở thành lựa chọn đơn giản giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định hơn.

Luộc trứng đúng cách không chỉ ngon hơn mà còn giữ được nhiều dinh dưỡng

Luộc trứng quá lâu, cho trứng vào nước lạnh hay không làm nguội đúng cách đều có thể ảnh hưởng đến hương vị và giá trị dinh dưỡng. Một số nguyên tắc đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn có món trứng chín ngon, dễ bóc vỏ và giữ được nhiều dưỡng chất hơn.

Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin nhóm B, choline và nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng cách luộc trứng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hương vị, kết cấu và khả năng giữ lại các chất dinh dưỡng.

Nhiều người có thói quen cho trứng vào nồi nước lạnh rồi đun sôi hoặc luộc quá lâu vì sợ trứng chưa chín. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc kéo dài thời gian đun ở nhiệt độ cao có thể làm giảm một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt, đồng thời khiến lòng trắng trở nên dai, lòng đỏ khô và xuất hiện viền xanh xám quanh tâm trứng.

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Vì sao lòng đỏ xuất hiện viền xanh xám?

Viền xanh xám quanh lòng đỏ là hiện tượng khá phổ biến khi trứng bị luộc quá lâu hoặc để ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Đây là phản ứng giữa sắt trong lòng đỏ và lưu huỳnh trong lòng trắng tạo thành hợp chất sắt sulfua.

Hiện tượng này không gây hại cho sức khỏe nhưng làm giảm tính thẩm mỹ, đồng thời khiến trứng kém ngon hơn.

Thời gian luộc quyết định độ chín của trứng

Mỗi mức độ chín sẽ phù hợp với nhu cầu và khẩu vị khác nhau:

Khoảng 6-7 phút: Lòng đỏ còn mềm, sánh.

Khoảng 8-9 phút: Lòng đỏ chín vừa.

Khoảng 10-12 phút: Trứng chín hoàn toàn.

Nếu muốn trứng dễ bóc vỏ, sau khi luộc nên ngâm ngay vào nước lạnh hoặc nước đá vài phút. Cách này cũng giúp hạn chế trứng tiếp tục chín do nhiệt còn giữ bên trong.

Chọn trứng tươi trước khi chế biến

Một mẹo đơn giản là thả trứng vào bát nước:

Trứng chìm hoàn toàn: còn tươi.

Trứng hơi nghiêng hoặc dựng đứng: đã bảo quản một thời gian nhưng vẫn có thể sử dụng.

Trứng nổi hẳn lên mặt nước: không nên dùng vì có thể đã hỏng.

Trứng luộc có phải càng chín càng tốt?

Không hẳn. Trứng luộc quá kỹ không làm tăng giá trị dinh dưỡng mà ngược lại có thể khiến một số vitamin bị hao hụt do nhiệt.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng là luộc đủ chín để đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng không kéo dài thời gian không cần thiết. Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm, nên ăn trứng chín hoàn toàn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Một số lưu ý khi luộc trứng

- Không luộc quá lâu sau khi nước đã sôi.

- Làm nguội trứng ngay sau khi luộc để hạn chế chín tiếp.

- Bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh, nhiệt độ khoảng 4°C.

- Không nên để trứng đã luộc ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi sử dụng.

Luộc trứng là công việc tưởng chừng đơn giản nhưng chỉ cần điều chỉnh thời gian và cách làm nguội sau khi nấu, bạn đã có thể cải thiện đáng kể hương vị, kết cấu và giữ được nhiều dưỡng chất hơn. Một vài thay đổi nhỏ trong căn bếp sẽ giúp bữa sáng vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.