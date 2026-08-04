Một món ăn làm nhanh chóng, dễ dàng với nguyên liệu đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng và rất hợp với cơm

Khi trời nóng và bạn không biết ăn gì, chỉ cần kết hợp một vài nguyên liệu để làm món canh ngon là đủ và thỏa mãn. Tốt nhất là nên kết hợp các nguyên liệu một cách hợp lý để cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn. Ví dụ, món ăn hôm nay chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu giúp bạn lấy lại khẩu vị cho gia đình trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Các nguyên liệu bao gồm váng đậu (làm từ đậu nành), trứng cút, cải thảo non và mộc nhĩ. Bạn cũng có thể thêm nấm hương nếu thích. Cách làm cực kỳ đơn giản: Chỉ cần xào sơ, thêm nước và nấu nhỏ lửa. Món ăn có thể không trông bắt mắt, nhưng lại vô cùng ngon miệng và rất hợp với cơm. Bạn hãy thử nấu món canh này cho gia đình thưởng thức nhé, chắc chắn sẽ làm tất cả mọi người hài lòng. Ngay dưới đây là các bước chi tiết để nấu món ăn này!

Nguyên liệu làm món canh cải thảo non, váng đậu và trứng cút

Váng đậu khô (tùy lượng cần dùng), một ít thịt băm, khoảng 20 quả trứng cút, 1 cây cải thảo non nhỏ (hoặc có thể dùng vài cây rau cải thìa để thay thế), một ít mộc nhĩ, hành lá, tỏi, ớt khô (tùy lượng cần dùng), nước tương, nước tương đem (một ít), muối, bột tiêu, bột bắp pha loãng (tùy lượng cần dùng), dầu ăn (tùy lượng cần dùng).

Cách làm món canh cải thảo non, váng đậu và trứng cút

Bước 1: Luộc chín 20 quả trứng cút, bóc vỏ và để riêng. Ngâm váng đậu trong nước ở nhiệt độ phòng vài tiếng cho đến khi mềm, sau đó vắt hết nước và cắt nhỏ. Chuẩn bị một ít mộc nhĩ khô, ngâm trong nước lạnh cho đến khi mềm, rồi xé thành miếng nhỏ, để riêng. Tách lá cải thảo non, rửa sạch với rồi để ráo và xé nhỏ bằng tay. Nên tách riêng phần thân và lá dày vì chúng ta sẽ nấu riêng. Bạn cũng cần chuẩn bị một ít thịt lợn băm, hành lá, tỏi và ớt khô. Bạn cũng có thể dùng thịt ba chỉ thái lát thay cho thịt lợn băm.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Làm nóng nồi và cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho thịt băm vào và xào trên lửa nhỏ đến khi thịt đổi màu và tiết ra dầu. Sau đó, cho hành lá, tỏi và một ít ớt khô vào rồi xào cho thơm. Cho cuống cải thảo non, mộc nhĩ và váng đậu vào. Tăng lửa lớn và xào nhanh, đều các nguyên liệu. Sau đó, cho một ít nước tương và một chút dầu hào vào và xào cho thơm.

Bước 3: Cho lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, sau đó thêm trứng cút và phần lá cải thảo non vào. Khuấy đều và đun sôi. Sau đó nêm muối, bột tiêu và một ít tinh chất cốt gà. Nếu thấy màu chưa đủ đậm, bạn có thể cho thêm một ít nước tương đen vào lúc này (nếu không thich bạn có thể bỏ qua). Sau đó đậy nắp và nấu nhỏ lửa khoảng 5-6 phút. Khi hết thời gian, mở nắp, đảo nhanh, rồi thêm một ít nước bột bắp để tạo độ sánh cho nước dùng. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh cải thảo non, váng đậu và trứng cút

Đây là một món ăn vô cùng đơn giản, rất hợp với cơm. Món ăn này sử dụng những nguyên liệu cơ bản và phương pháp chế biến cũng không cầu kỳ, nhưng hương vị rất đưa cơm. Nó cũng rất bổ dưỡng và giàu chất dinh dưỡng. Hãy thử sự kết hợp này khi bạn cảm thấy nóng bức và không biết ăn gì; nó sẽ khiến bạn muốn ăn thêm cơm đấy.

Chúc bạn ngon miệng với món canh cải thảo non, váng đậu và trứng cút!