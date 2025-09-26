Năm 2013, bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới từng tạo nên cơn sốt toàn châu Á, biến Jeon Ji Hyun và Kim Soo Hyun thành những siêu sao hàng đầu Kbiz, đồng thời giúp các diễn viên phụ như Park Hae Jin, Ahn Jae Hyun đổi đời chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, sự nghiệp rực rỡ của họ lại bị phủ bóng bởi loạt bê bối chấn động, khiến công chúng nhiều lần hoang mang khi gần như tất cả gương mặt chủ chốt trong bộ phim đình đám này đều vướng scandal ồn ào.

Jeon Ji Hyun: Bị tẩy chay vì phát ngôn nhạy cảm

Mới đây, bộ phim Tempest do Jeon Ji Hyun đóng chính bị cộng đồng mạng Trung Quốc tẩy chay dữ dội. Nguyên nhân xuất phát từ những cảnh quay bị cho là xuyên tạc văn hóa và lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là câu thoại "Vì sao Trung Quốc thích chiến tranh?" do nhân vật Seo Mun Ju của Jeon Ji Hyun thốt ra. Mặc dù lỗi kịch bản không xuất phát từ cô nhưng vì là gương mặt đại diện trên màn ảnh nên Jeon Ji Hyun trở thành mục tiêu chỉ trích.

Làn sóng tẩy chay ngày càng mạnh, Cnet cũng gây áp lực buộc nhiều thương hiệu lớn phải chấm dứt hợp tác với nữ diễn viên 8x. Theo truyền thông, nếu toàn bộ hợp đồng quảng cáo bị hủy, Jeon Ji Hyun có thể phải đền bù số tiền lên đến 230 triệu tệ (khoảng 851 tỷ đồng). Khả năng cô được trở lại hoạt động tại thị trường Trung Quốc vốn là nơi mang về nguồn thu lớn cho sao Hàn gần như bằng không.

Kim Soo Hyun: Vướng bê bối tình ái và kiện tụng

Nếu Jeon Ji Hyun lao đao vì phim thì Kim Soo Hyun lại gặp scandal còn rúng động hơn. Đầu năm 2025, anh bất ngờ bị tố từng qua lại với nữ diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi vị thành niên. Chưa dừng ở đó, việc Kim Soo Hyun đòi lại khoản nợ 700 triệu won (khoảng 12 tỷ đồng) từ Kim Sae Ron được cho là nguyên nhân gián tiếp khiến cô tìm đến cái chết vào đúng ngày sinh nhật của anh.

Scandal quá lớn khiến hình ảnh "nam thần quốc dân" của Kim Soo Hyun sụp đổ trong mắt khán giả. Các nhãn hàng lần lượt chấm dứt hợp đồng, yêu cầu anh bồi thường còn dự án phim mới Knock Off phải ngừng quay và hoãn chiếu vô thời hạn. Dù phía Kim Soo Hyun đã tung ra nhiều bằng chứng để khẳng định sự trong sạch nhưng sức ép dư luận vẫn vô cùng nặng nề. Hiện tại, nam diễn viên cùng công ty quản lý đang tiến hành kiện tụng để làm rõ vụ việc. Nếu thắng kiện, Kim Soo Hyun có thể lấy lại danh dự và sự nghiệp nhưng nếu thất bại, anh khó có thể trở lại showbiz được nữa.

Park Hae Jin: Ồn ào nghĩa vụ quân sự

Khác với các đồng nghiệp, Park Hae Jin vướng bê bối từ trước khi tham gia Vì Sao Đưa Anh Tới. Năm 2004, Park Hae Jin được miễn nghĩa vụ quân sự vì mắc chứng trầm cảm và hội chứng sợ xã hội, nguyên nhân bắt nguồn từ vụ ly hôn của bố mẹ khi anh còn nhỏ. Tuy nhiên đến năm 2010, nam diễn viên lại bị dư luận nghi ngờ giả bệnh để trốn nghĩa vụ.

Trước áp lực, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng, kết quả xác nhận Park Hae Jin thật sự mắc bệnh và việc miễn nghĩa vụ hoàn toàn hợp pháp. Dù vậy, tai tiếng "trốn nghĩa vụ quân sự" vẫn bám theo anh trong nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp. Sau này, Park Hae Jin đã cố gắng lấy lại niềm tin bằng sự nỗ lực trong diễn xuất nhưng dư âm từ scandal vẫn khiến khán giả hoài nghi khi nhắc đến tên anh.

Ahn Jae Hyun: Cuộc hôn nhân ồn ào ảnh hưởng sự nghiệp

Trong số các diễn viên phụ nổi lên từ Vì Sao Đưa Anh Tới, Ahn Jae Hyun từng được kỳ vọng nhiều nhất nhờ ngoại hình điển trai, sự nghiệp lên nhanh và cuộc hôn nhân đẹp như mơ với "nàng Cỏ" Goo Hye Sun. Đáng tiếc, chính cuộc hôn nhân ấy lại đẩy anh vào một scandal tai tiếng kéo dài.

Sau 3 năm kết hôn, Goo Hye Sun bất ngờ tố chồng ngoại tình, ruồng rẫy, thậm chí bêu xấu cô. Những lời tố cáo này gây chấn động dư luận, khiến hình ảnh của Ahn Jae Hyun tụt dốc không phanh. Chỉ đến khi đơn vị truyền thông giúp Ahn Jae Hyun làm sáng tỏ mọi chuyện, người ta mới biết Goo Hye Sun đã bịa đặt nhiều chi tiết để hạ bệ chồng cũ. Dù được minh oan nhưng sự nghiệp của Ahn Jae Hyun đã tổn thất nặng nề, anh gần như biến mất khỏi màn ảnh trong 3 năm, mãi đến gần đây mới bắt đầu quay lại hoạt động.