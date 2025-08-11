Sau 5 năm ly dị, mâu thuẫn giữa Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đang nhen nhóm trở lại. Nguồn cơn đến từ việc Ahn Jae Hyun tham gia chương trình Heart On Wheels và chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn của mình. Việc chồng cũ ám chỉ, đem cuộc hôn nhân đã kết thúc của họ ra "nhai đi nhai lại" trên sóng truyền hình khiến Goo Hye Sun nổi điên. Cô đăng đàn chỉ trích Ahn Jae Hyun dẫn dắt dư luận, thiếu đạo đức, không tôn trọng và "ké fame" của cô để gây chú ý. Trước việc bị vợ cũ mắng thẳng mặt, Ahn Jae Hyun chưa phản hồi.

Giữa lúc Goo Hye Sun có màn cảnh cáo chồng cũ gây ồn ào, netizen Hàn Quốc đã "đào lại" và "mổ xẻ" bản danh sách các quy tắc mà mỹ nhân Vườn Sao Băng từng bắt Ahn Jae Hyun phải tuân thủ trong lúc chung sống. Đây là list quy tắc từng được chính Goo Hye Sun chia sẻ trên MXH. Đáng nói, trong tờ danh sách này, Ahn Jae Hyun có 7749 điều phải ghi nhớ, còn Goo Hye Sun lại chẳng phải nhớ bất kỳ điều gì.

Tờ danh sách gồm 12 quy tắc Ahn Jae Hyun cần phải ghi nhớ thực hiện trong quá trình chung sống với Goo Hye Sun. Đáng nói, danh sách những điều Goo Hye Sun cần phải làm thì lại để trống



Những quy tắc Goo Hye Sun phải ghi nhớ: Không có gì 12 quy tắc Ahn Jae Hyun phải ghi nhớ: 1. Nếu ra ngoài uống rượu vào buổi tối, phải ngừng uống trước 11 giờ đêm. 2. Không được uống say đến độ mất tỉnh táo. 3. Không được bảo thủ, cố chấp. 4. Không làm tổn thương cho người khác. 5. Có ý thức để quần áo đã thay vào đúng nơi quy định. 6. Sau khi ăn xong nhớ phải dọn dẹp chén đĩa và thức ăn thừa (đừng vứt chúng lung tung trong bồn rửa bát). 7. Để đồ cần giặt ở trong phòng giặt. 8. Nếu say rượu và tâm trạng không tốt thì cũng không được giơ nắm đấm, la hét hay có bất cứ hành động bạo lực nào. 9. Trở về nhà trước nửa đêm (trừ quay phim). 10. Dọn nhà vệ sinh cho mèo (1 tuần 1 lần). 11. Chú ý với lời nói của mình (nhất là khi nói về người khác). 12. Cất giày dép đúng nơi quy định.

Danh sách 12 nội quy hôn nhân của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun gây tranh luận trái chiều trên MXH. Nhiều người cho rằng Ahn Jae Hyun đã có cuộc sống hôn nhân khổ sở, ngột ngạt bên "nàng Cỏ". Goo Hye Sun bị đánh giá kiểm soát và trói buộc chồng bằng những nội quy cứng nhắc, không khác gì dạy trẻ con. Cư dân mạng cũng cho rằng Goo Hye Sun 1 chiều, thiếu công bằng, tôn trọng Ahn Jae Hyun khi đặt ra đầy rẫy quy tắc và buộc chồng phải tuân thủ, còn cô không phải nhớ bất kỳ việc gì.

Bên cạnh đó, cũng có người đưa ra quan điểm Goo Hye Sun không đáng bị chỉ trích bởi năm xưa không chỉ nữ diễn viên mà Ahn Jae Hyun cũng đồng ý ký vào thỏa thuận hôn nhân này. Việc đề ra những nội quy hôn nhân nhiều khả năng là để Ahn Jae Hyun có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng mái ấm gia đình. Và bảng quy tắc nói trên giống như giao ước mang ý nghĩa tinh thần giúp cuộc sống vợ chồng của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun thêm trọn vẹn, hạnh phúc hơn.

Danh sách 12 nội quy hôn nhân của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun gây tranh luận trên MXH

Goo Hye Sun từng kết hôn với Ahn Jae Hyun - nam diễn viên kém cô 3 tuổi - vào năm 2016. Sau vài năm chung sống, cặp đôi ly hôn vì không hòa hợp trong lối sống.

Tuy nhiên, cuộc chia tay của cả 2 diễn ra không êm đẹp, đấu tố nhau ầm ĩ trên truyền thông. Thời điểm đó, "nàng Cỏ" cho biết cô đã có 1 cuộc hôn nhân địa ngục. Nữ diễn viên tố chồng trẻ Ahn Jae Hyun bạc tình, lăng nhăng và thiếu tôn trọng vợ. Sau đó, Dispatch cũng công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun để chứng minh nữ diễn viên nói dối. Theo đó, nam diễn viên chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như Goo Hye Sun tố cáo.

Đến giữa năm 2020, cặp đôi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Vụ chia tay ầm ĩ nói trên khiến Goo Hye Sun chịu nhiều chỉ trích từ dư luận Hàn Quốc. Khán giả cho rằng Goo Hye Sun chèn ép, vu oan chồng ngoại tình khiến sự nghiệp của Ahn Jae Hyun bị hủy hoại.

Khi đổ vỡ với Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun liên tục tố chồng ngoại tình, ruồng rẫy và nói xấu vợ, không tôn trọng gia đình... Sau khi Dispatch vào cuộc, nhiều ý kiến bắt đầu nghi vấn về những lời tố cáo của nữ diễn viên Vườn Sao Băng

Nguồn: Nate, Wikitree