Làng giải trí Hàn Quốc nổi tiếng với những ngôi sao tài năng và xinh đẹp, nhưng không phải ai cũng nhận được sự yêu mến từ công chúng. Không ít ngôi sao nổi tiếng phải đối mặt với khủng hoảng truyền thông vì những bê bối liên quan đến việc nói dối hay thiếu minh bạch.

Song Hye Kyo

Ngày 19/8/2014 có lẽ cột mốc khó quên đối với Song Hye Kyo. Tổng cục Thuế Hàn Quốc thông báo minh tinh hạng S trốn thuế 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011. Theo kết quả điều tra, mỹ nhân Trái Tim Mùa Thu đã khai thiếu thu nhập cá nhân với số tiền 2,5 tỷ won (tương đương 52 tỷ đồng). Sau khi có hành vi gian lận thuế, Song Hye Kyo vẫn ung dung sống, làm việc như không chuyện gì xảy ra.

Sự việc này khiến dư luận Hàn Quốc rung chuyển. Ngay lập tức, người đại diện lên tiếng khẳng định Song Hye Kyo không hề có lỗi trong vụ việc, cũng không trốn thuế. Hàng năm, nữ diễn viên đều ủy quyền cho kế toán phụ trách giải quyết tiền thuế và trong quá trình này đã xảy ra sai sót dẫn đến việc nộp thuế thiếu.

Dù nữ diễn viên cho rằng lỗi thuộc về kế toán và không hề cố ý, công chúng vẫn coi đây là hành vi gian dối. Nhiều khán giả thất vọng vì từ lâu Song Hye Kyo được xem là hình mẫu “ngọc nữ” sạch scandal. Sau vụ việc, cô nhận không ít chỉ trích, bị gắn mác dối trá, thiếu minh bạch. Song Hye Kyo tổ chức họp báo xin lỗi, đồng thời nhanh chóng nộp bổ sung toàn bộ số tiền thuế. Nữ diễn viên vấp phải sự phản đối gay gắt, phải 2 năm sau mới trở lại được với Hậu Duệ Mặt Trời.

Đây là vết nhơ trong sự nghiệp sáng chói của cô

Goo Hye Sun

Goo Hye Sun từ "nàng cỏ" được yêu mến trong Vườn Sao Băng giờ đây đã trở thành "nữ hoàng nói dối" bị ghét bỏ tại showbiz Hàn Quốc. Mọi chuyện bắt nguồn từ năm 2019, khi Goo Hye Sun cáo buộc chồng Ahn Jae Hyun ngoại tình với một stylist, chê bai thân hình cô, dẫn đến cuộc chiến pháp lý kéo dài. Dispatch sau đó đã vào cuộc điều tra và kết quả cho thấy sự thật không phải những điều Goo Hye Sun nói.

Drama vẫn chưa dừng lại tại đây. Sau ly hôn, Goo Hye Sun liên tục bị chỉ trích vì hành vi giả tạo. Cô đăng bài than nghèo khó, sống trong xe hơi nhưng lại xây biệt thự bí mật. Đến tháng 8/2025, scandal bùng nổ trở lại khi cô chỉ trích các chương trình giải trí mời Ahn Jae Hyun và liên tục nhắc đến "ly hôn 5 năm trước" để câu view. Tuy nhiên khán giả chẳng hề đứng về phía nữ diễn viên sinh năm 1984. Điều này bị xem là "đạo đức giả" vì chính cô từng khai thác drama ly hôn để nổi tiếng.

Công chúng mệt mỏi và chia rẽ, với bình luận như "Hãy dừng lại đi, cả hai đều mệt mỏi" hoặc "Goo Hye Sun vẫn đang sống ảo" . Netizen cáo buộc cô nói dối trắng trợn và vu khống chồng cũ, dẫn đến hashtag #GooHyeSunFake trending. Một bộ phận ủng hộ cô chống lại truyền thông, nhưng đa số cho rằng cô đang "gây drama" để che đậy sự nghiệp sa sút.

Goo Hye Sun bị gọi là "nữ hoàng dối trá"

Hong Jin Young

Tháng 11/2020, "nữ hoàng nhạc trot" Hong Jin Young bị một giáo sư đại học cáo buộc luận văn thạc sĩ của cô có tỷ lệ đạo văn lên tới 74%. Nữ ca sĩ giải thích rằng thời điểm đó chưa có hệ thống kiểm tra chính thức và cô chỉ tham khảo tài liệu.

Cộng đồng mạng Hàn Quốc phản ứng dữ dội, cho rằng đây là hành vi gian dối trong môi trường học thuật. Chương trình nổi tiếng My Little Old Boy gỡ toàn bộ cảnh của cô, thậm chí cắt cả phần có sự xuất hiện của người thân.

Hong Jin Young tuyên bố rút khỏi toàn bộ lịch trình, tạm ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sau đó, cô quay lại bằng những ca khúc mới và livestream trò chuyện cùng fan, dần lấy lại sự yêu mến từ một bộ phận công chúng.

Hong Jin Young suýt đánh mất sự nghiệp

Seo Ye Ji

Sau thành công vang dội của Điên Thì Có Sao (2020), Seo Ye Ji bất ngờ "bóc phốt" thao túng bạn trai Kim Jung Hyun, cấm anh không được thân mật với bạn diễn Seohyun (SNSD). Nghe lời bạn gái, Kim Jung Hyun đã có những hành động "phũ phàng" với Seohyun trên cả phim trường và trong quá trình quảng bá, làm ảnh hưởng đến thành tích chung của bộ phim.

Sau đó, Seo Ye Ji còn bị lật tẩy chiêu bài khai khống học vấn, nói dối chuyện từng đi du học Tây Ban Nha. Công chúng sốc và thất vọng, nhiều nhãn hàng lập tức chấm dứt hợp đồng quảng cáo. Từ vị trí “nữ thần thế hệ mới”, hình tượng Seo Ye Ji sụp đổ chỉ trong vài ngày. Công ty quản lý ban đầu phủ nhận, sau đó đưa ra lời xin lỗi chung chung. Seo Ye Ji rút khỏi mọi dự án mới và im lặng suốt gần 1 năm trước khi trở lại với drama Eve (2022).

Seo Ye Ji bị "bóc" loạt phốt thao túng, dối trá

Lee Seung Yeon

Lee Seung Yeon sinh năm 1968, là Á hậu 2 Hàn Quốc năm 1992. Năm 1993, người đẹp đại diện Hàn Quốc tham dự Miss World và vào đến Top 10. Cô là "con cưng quốc dân", "bảo bối màn ảnh", với danh tiếng lên như diều gặp gió.

Giữa lúc sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, Lee Seung Yeon bị phát hiện sử dụng bằng lái xe giả, phải chịu 1 năm quản chế và 80 giờ lao động công ích vào năm 1998. Vì đang là biểu tượng có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ nên cô bị chỉ trích rất nhiều, rằng hành động của cô có thể làm hỏng cả một thế hệ.

Tên tuổi nữ diễn viên tiếp tục bị hoen ố khi tung ra sách ảnh nhạy cảm năm 2004 và bị cáo buộc sử dụng chất cấm Propofol vào năm 2013. Lần này, Lee Seung Yeon phải "bóc lịch" 8 tháng và nộp phạt 5,5 triệu won (104 triệu đồng). Nữ diễn viên bị công chúng ghét bỏ, cố gắng trở lại màn ảnh nhưng "flop" toàn tập.