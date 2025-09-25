Đến lượt Yoona (SNSD) bị tố “thượng đẳng” hơn Jeon Ji Hyun, khán giả tẩy chay cực gắt

Trong khoảng thời gian gần đây, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay cực gắt từ thị trường tỷ dân khi bộ phim Tempest mà cô đóng chính vấp phải chỉ trích là có tình tiết xúc phạm Trung Quốc. Một nữ thần Hàn Quốc khác cũng gặp phải nỗi niềm tương tự, đó là Yoona với siêu phẩm Ngự Trù Của Bạo Chúa.

Bộ phim này đang làm mưa làm gió trên Netflix nhưng lại không hề được lòng khán giả xứ Trung chút nào. Phim mới của thành viên nhóm SNSD không chỉ dính nghi vấn đạo nhái, ăn cắp văn hóa mà còn bị chỉ trích là cố ý hạ thấp triều Minh của Trung Quốc. Điều này khiến nữ chính Yoona phải nhận mưa gạch đá, thậm chí, cô còn bị phê phán là tỏ thái độ "thượng đẳng" hơn Jeon Ji Hyun khi bỏ ngoài tai mọi lời ra tiếng vào, vẫn tích cực tuyên truyền, quảng bá cho Ngự Trù Của Bạo Chúa.

2 nữ thần Kbiz đều gặp nạn vì phim mới.

Trong đó, Ngự Trù Của Bạo Chúa do Yoona diễn chính bị cho là ăn cắp văn hóa và cài cắm tình tiết hạ thấp con người, đất nước Trung Quốc.

Trang QQ cho biết, sau khi Ngự Trù Của Bạo Chúa bị các tờ báo chính thống của Trung Quốc điểm danh phê bình, Yoona đã đăng tải một số bức ảnh hậu trường tại đoàn phim với lời nhắn: "Tôi rất thích bộ phim này, Ji Young (nhân vật Yoona thể hiện) thật tuyệt vời". Việc Yoona lên tiếng giữa thời điểm nhạy cảm khiến netizen xứ Trung đưa ra nhiều "thuyết âm mưu", cho rằng cô đang tỏ thái độ "thượng đẳng", coi thường thị trường tỉ dân. Nhất là khi đàn chị Jeon Ji Hyun đang gặp "kiếp nạn" tương tự vẫn giữ im lặng trước drama.

Động thái của Yoona bị cho là cố tình đối đầu với khán giả xứ Trung.

Trước đó, cả hai nữ thần Kbiz là Jeon Ji Hyun và Yoona đều được o bế hết mực tại đất nước Trung Quốc, có được lượng fan đông đảo và được "support" hết sức nhiệt tình. Đặc biệt, với thành viên SNSD, trong những năm qua, cô nhiều lần sang Trung Quốc tham gia sự kiện, show truyền hình cũng như có những hợp đồng quảng cáo béo bở tại đây. Yoona còn thường xuyên thể hiện tình cảm với khán giả Trung Quốc bằng việc nói chuyện bằng tiếng Trung. Có lẽ vì vậy nên giờ đây, khi drama ập đến, nữ diễn viên Ngự Trù Của Bạo Chúa mới bị "phản ứng ngược" mạnh đến vậy, bị chỉ trích dữ dội hơn cả "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun.

Giờ đây, cả Jeon Ji Hyun và Yoona đều phải đối mặt với sự chỉ trích cực gắt, bị đòi tẩy chay tại đất nước tỉ dân. Không chỉ vậy, nhiều người còn yêu cầu Cục Điện ảnh Trung Quốc thay lệnh "hạn Hàn" (hạn chế văn hóa Hàn Quốc) thành lệnh "cấm Hàn" sau lùm xùm này. Xem ra sắp tới, các nghệ sĩ xứ sở kim chi sẽ gặp phải lực cản lớn khi tiến quân sang thị trường Trung Quốc.

Nguồn: QQ