Việt Hương: “Khương Ngọc là người khơi lại lửa nghề trong tôi”

Chiều 25/9, buổi showcase phim điện ảnh Cục Vàng Của Ngoại diễn ra tại TP.HCM đã trở thành sân khấu đặc biệt để nghệ sĩ Việt Hương tái xuất. Không chỉ đảm nhận vai trò quan trọng trong phim, nữ nghệ sĩ còn mang đến nhiều câu chuyện hậu trường vừa hài hước vừa xúc động, khiến khán giả thêm tò mò về dự án này.

Sau thành công vang dội của Chị Dâu – tác phẩm giúp Việt Hương đoạt nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, cô tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Khương Ngọc. Nói về mối quan hệ nghề nghiệp này, Việt Hương hóm hỉnh:

“Không biết ai là nàng thơ của Khương Ngọc, nhưng chắc chắn tôi là... ‘quỷ già’ của nó. Hai má con cứ ám ảnh nhau, gây lộn, nghỉ chơi rồi lại làm phim. Có lúc Khương Ngọc còn ép tôi nhận vai bằng cách bảo: ‘Má mà không làm thì bỏ kịch bản luôn’. Nhưng phải công nhận, cậu ấy chính là người khơi lại lửa nghề trong tôi”.

Những chia sẻ vừa dí dỏm vừa chân thành cho thấy mối duyên khó tách rời giữa nữ nghệ sĩ gạo cội và vị đạo diễn cá tính.

Trong Cục Vàng Của Ngoại, Việt Hương hóa thân thành bà Hậu – người phụ nữ đơn thân, từng làm kế toán nhưng phải bỏ nghề để mở xe cà phê vỉa hè. Tất cả chỉ vì một mong muốn giản dị: có nhiều thời gian chăm lo cho đứa cháu ngoại từ khi lọt lòng.

Thương cháu bằng tất cả những gì mình có, nhưng tình thương ấy đôi khi trở thành “chiếc lồng mềm”, khiến cô cháu gái tuổi teen cảm thấy ngột ngạt và muốn vùng thoát. Đây chính là điểm nhấn bi kịch của bộ phim, cũng là vai diễn cho thấy Việt Hương không ngại thử thách bản thân bằng những cung bậc cảm xúc mới.

Ngay tại showcase, Việt Hương cùng hai diễn viên nhí đã tái hiện trực tiếp phân đoạn bán cà phê – một cảnh then chốt của phim. Khoảnh khắc chân thực này khiến nhiều khán giả rưng rưng, cảm nhận rõ sự giao thoa giữa đời thường và điện ảnh.

Không chỉ mang đến tiếng cười, Việt Hương còn được đồng nghiệp dành nhiều lời trân trọng. Băng Di chia sẻ rằng một trong những lý do cô đồng ý trở lại màn ảnh rộng sau hai năm chính là cơ hội lần đầu diễn chung với Việt Hương – người đàn chị mà cô quý mến.

Với khán giả, hình ảnh Việt Hương trong Cục Vàng Của Ngoại không chỉ là một vai diễn, mà còn gợi nhớ đến bao phận đời bình dị của những người phụ nữ Việt: lam lũ, hy sinh, thương con cháu theo cách riêng, dù có lúc vô tình trở thành áp lực.

Cục Vàng Của Ngoại khởi chiếu từ ngày 17/10/2025, với suất chiếu sớm lúc 18h ngày 16/10. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều suy ngẫm về tình bà – cháu, về giá trị gia đình và cả những “chiếc lồng mềm” mang tên yêu thương.