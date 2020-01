Park Hae Jin siêu đẹp trai khi làm lính cứu hộ, sẽ có cảnh giải cứu "chị đẹp" giống phim của Hyun Bin - Son Ye Jin?

Chỉ còn vài ngày nữa, dự án truyền hình Forest (tạm dịch: Khu rừng bí ẩn) của tài tử Park Hae Jin và Jo Bo Ah sẽ chính thức "chào sân" người hâm mộ. Vậy là sau khoảng thời gian dài dính phải loạt "vận đen", cuối cùng nam diễn viên phim Phía đông vườn địa đàng cũng đã có dịp tái ngộ người hâm mộ, và khán giả lại có dịp đẩy thuyền khi đây là bộ phim thuộc thể loại tình cảm, hành động.

Sau loạt ảnh nhá hàng tạo hình doanh nhân sang chảnh của Park Hae Jin gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội, mới đây nhà sản xuất của Forest cũng tung ra trailer chính thức cho bộ phim.

Trailer phim Forest.

Khác với tạo hình doanh nhân trước đó, đoạn trailer kéo dài 30 giây đã gây ấn tượng khi Park Hae Jin xuất hiện cực ngầu trong bộ trang phục lính cứu hộ. Và anh chàng phải trải qua tình huống giải cứu một đoàn thám hiểm, trong đó có cả Jo Bo Ah đang gặp sự cố rơi xuống vực ở núi Seonhwa Dong.

Sau màn giải cứu "chị đẹp" và đu đưa trên không của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin trong phim Crash Landing On You, nhiều khả năng khán giả sẽ tiếp tục thưởng thức màn "chemistry" đầy thú vị này của Park Hae Jin và Jo Bo Ahn trong Forest.

Park Hae Jin xuất hiện cực ngầu trong bộ trang phục lính cứu hộ.

Forest cũng sẽ có cảnh giải cứu "chị đẹp"...

... như trong Crash Landing On You?

Nói về cặp đôi diễn viên chính, nếu như Park Hae Jin là gương mặt quá quen thuộc với khán giả Việt thì tên tuổi của Jo Bo Ah mới được biết tới nhiều nhất nhờ vai diễn nàng tiên cá trong phim The Idle Mermaid được phát sóng vào năm 2014.

Tiếp đến, cô nàng gây ấn tượng với khán giả nhờ loạt vai phụ trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Sweet Stranger and Me (Người lạ ngọt ngào), Temperature of Love (Nhiệt độ tình yêu), hay gần nhất là vai nữ chính sánh đôi bên Yoo Seung Ho trong My Strange Hero (Bok Soo trở về).

Poster nhân vật của Jo Bo Ah trong phim Forest.

Park Hae Jin.

Forest là bộ phim xoay quanh nam nhân viên cứu hộ 119 với mục tiêu cuộc đời là sở hữu 5000 tỉ won. Sánh đôi với Park Hae Jin lần này chính là "tình cũ" của Yoo Seung Ho trong My Strange Hero - Jo Bo Ah. Biến cố xảy ra khi Kang San Hyuk cứu hộ Jung Young Jae và cả hai bất ngờ bị lạc trong một khu rừng bí ẩn. Tại đây, Kang San Hyuk và Jung Young Jae dù không ưa nhau nhưng vẫn buộc tìm cách sống, sinh tồn trong khu rừng nhiều bí mật ấy.

Forest sẽ chính thức lên sóng vào 22g00 (giờ địa phương), thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh KBS bắt đầu từ ngày 29/1/2020.