Loại trái cây "giàu collagen" mà Lọ Lem nhà MC Quyền Linh thích, phái nữ tiêu thụ còn giúp chống nắng, giảm cân

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh) - con gái đầu MC Quyền Linh là gương mặt được cộng đồng mạng yêu mến. Với ngoại hình trong trẻo, xinh xắn và chiều cao đáng nể, nhiều người còn đặt cho Lọ Lem biệt danh "Hoa hậu tương lai".

Mới 16 tuổi đã cao trên 1m7, do đó chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng của Lọ Lem luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân Lọ Lem thích thú chia sẻ mình tự tay vào bếp chế biến các món ăn vặt từ quả dâu tây. Có vẻ như Lọ Lem vô cùng yêu thích loại quả này, bằng chứng là cô nàng dùng dâu tây làm hẳn 3 món: mứt dâu tây, sinh tố sữa dâu, dâu tây tẩm đường...

Lọ Lem khoe vào bếp chế biến 3 món ăn vặt từ quả dâu tây.

Quả dâu tây mà Lọ Lem yêu thích thực ra vô cùng tốt đối với sức khỏe phái đẹp, vừa tăng cường miễn dịch, vừa tăng sinh collagen. Nếu chị em thường xuyên tiêu thụ quả dâu tây, hàng loạt lợi ích sẽ "không mời mà tới".

Phái nữ ăn dâu tây nhận được những lợi ích gì?

1. Tăng khả năng miễn dịch

Theo chuyên gia dinh dưỡng Madeleine Edwards có trụ sở tại Toronto (Canada), vitamin C là một chất tăng cường miễn dịch nổi tiếng, cũng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hoạt động nhanh. Trong khi đó con người không thể sản xuất lượng vitamin C tự nhiên, đó là lý do tại sao việc đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày của chúng ta lại quan trọng đến vậy. Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Một khẩu phần dâu tây chứa 51,5mg vitamin C - khoảng một nửa nhu cầu hàng ngày của bạn.

Chuyên gia khuyên nên tăng cường tiêu thụ dâu tây để tăng khả năng miễn dịch.

2. Nuôi dưỡng đôi mắt sáng khỏe



Cũng vì dâu tây giàu vitamin C nên nó rất tốt cho mắt. Đôi mắt của chúng ta cần vitamin C để bảo vệ khỏi tác hại từ tia UV gay gắt của mặt trời. Những tia này có thể làm hỏng protein trong thủy tinh thể. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố giác mạc và võng mạc của mắt.

3. Kích thích sản sinh collagen, chống nắng cho da

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hallym ở Hàn Quốc đã kết luận rằng axit ellagic trong dâu tây giúp ngăn chặn rõ rệt sự phá hủy collagen và phản ứng viêm - hai yếu tố chính dẫn đến sự phát triển của nếp nhăn - trong tế bào da người, sau khi tiếp tục tiếp xúc với tia UVB gây hại cho da. Ngoài ra, lượng viamin C dồi dào cũng kích thích sản sinh collagen tự nhiên.

4. Giảm viêm sưng khớp

Các chất chống oxy hóa và chất phytochemical có trong dâu tây cũng có thể giúp giảm viêm khớp, nguyên nhân gây viêm khớp và cũng có thể dẫn đến bệnh tim. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy những phụ nữ ăn 16 quả dâu tây trở lên mỗi tuần sẽ giảm 14% khả năng bị tăng protein phản ứng C (CRP) - một dấu hiệu của chứng viêm trong cơ thể.

5. Hỗ trợ quản lý cân nặng

Duy trì cân nặng khỏe mạnh là một trong những biện pháp phòng ngừa tốt nhất chống lại bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Chuyên gia Edwards cho biết: "Dâu tây có lượng calo thấp tự nhiên (khoảng 28 calo mỗi khẩu phần), không có chất béo, ít natri và đường. Dâu tây có chứa đường tự nhiên nhưng tổng lượng đường khá thấp. Tiêu thụ dâu tây được xem là an toàn hơn so với việc sử dụng những món ăn nhẹ đóng gói sẵn".

Chị em có thể thêm dâu tây vào công thức sinh tố, để có bữa sáng hoặc bữa trưa hoàn hảo.



Lưu ý khi ăn dâu tây

- Người tiểu đường, đang dùng thuốc cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn dâu tây. Thành phần trong dâu tây có thể gây dị ứng mạnh mẽ, vì thế với người bị dị ứng tốt nhất không nên ăn loại quả này.

- Theo nghiên cứu của nhóm Công tác Môi trường EWG (Mỹ), dâu tây thuộc top đầu những loại quả chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất. Do đó, điều quan trọng là phải lựa chọn được loại dâu tây sạch, được trồng theo quy trình an toàn.