Hôm nay là lễ Thất Tịch, hãy nấu thực đơn 5 món cho bữa tối vừa ngon miệng lại thể hiện đầy tình yêu thương

Lễ Thất tịch năm nay lại đến rồi, và sự lãng mạn không chỉ gói gọn trong hoa và quà tặng. Một bó hoa và một món quà chân thành có thể làm tăng thêm sự ngọt ngào, nhưng một gia đình quây quần bên bàn ăn, với ánh đèn ấm áp, hương thơm của thức ăn và tiếng cười, mới chính là hạnh phúc bền vững nhất ẩn chứa trong những khoảnh khắc thường nhật.

Đầu thu rồi mà thời tiết vẫn còn hơi nóng, nên tốt nhất là tránh những món ăn quá nặng bụng hoặc nhiều dầu mỡ. Hôm nay, chúng ta hãy chuẩn bị một bữa ăn gia đình phù hợp với mọi lứa tuổi trong ngày lễ Thất Tịch: 2 món nóng, 2 món nguội và một món salad nhẹ. Có những món chính mang ý nghĩa tốt lành, những món nguội thanh mát và một món salad nhẹ, ít béo - một bữa ăn cân bằng với màu sắc hấp dẫn và cách chế biến đơn giản, dễ làm. Không cần kỹ năng nấu nướng cầu kỳ, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng chế biến, tạo nên một bầu không khí tuyệt vời cho cả gia đình cùng thưởng thức bữa ăn thoải mái và vui vẻ.

Món thứ 1: Sườn thịnh vượng - Món ăn ngon và ý nghĩa tốt lành

Một món ăn với ý nghĩa may mắn không thể thiếu trong bữa tối gia đình dịp lễ Thất Tịch. Với tên gọi là Sườn thịnh vượng, món ăn này tượng trưng cho sự tiến bộ không ngừng và thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Công thức chế biến cũng rất dễ làm ngay cả với người mới học nấu ăn. Sườn sẽ có màu nâu đỏ bóng bẩy, mỗi miếng được phủ một lớp nước sốt đậm đà, hấp dẫn. Thịt mềm và ngon, dễ dàng tách khỏi xương chỉ với một cái chạm nhẹ. Món ăn có sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và mặn, thơm nhưng không ngấy. Nó trông rất bắt mắt trên bàn ăn và mang ý nghĩa may mắn về sự thăng tiến trong địa vị. Có món này trong bữa tối gia đình sẽ ngay lập tức làm tăng thêm không khí ấm cúng.

Nguyên liệu: 500g sườn heo, gừng, hành lá, rượu nấu ăn, giấm balsamic, đường, nước tương, một ít dầu ăn.

Cách làm món sườn thịnh vượng

Bước 1: Chặt sườn thành những miếng nhỏ đều nhau, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, vớt sườn ra, rửa lại bằng nước ấm và để ráo. Cho một ít dầu vào chảo, sau đó thêm sườn vào và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi bề mặt hơi vàng nâu.

Bước 2: Cho sườn vào nồi, sau đó lần lượt thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 2 muỗng canh giấm balsamic, 3 muỗng canh đường trắng và 4 muỗng canh nước tương. Thêm các lát gừng và đoạn hành lá, sau đó đổ nước nóng ngập sườn. Sau khi đun sôi trên lửa lớn, giảm lửa xuống mức trung bình thấp, đậy nắp và ninh trong 35 phút. Cuối cùng, tăng nhiệt độ để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại và phủ đều lên sườn là hoàn thành.

Món thứ 2: Canh cá - Tươi ngon, mềm mại và đậm đà hương vị

Cá là một phần không thể thiếu trên bàn ăn vào những ngày hội họp, nó tượng trưng cho sự đủ đầy. Món canh cá này có đủ vị ngọt, cay thơm, tươi ngon và giòn tan, không hề bị khô. Khi được dọn lên bàn ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt; nước dùng ngon đến nỗi bạn có thể dễ dàng ăn thêm hai bát cơm nữa. Cả gia đình đều yêu thích món này.

Nguyên liệu: Một con cá da trơn (hoặc cá vược), giá đỗ, nấm kim châm, gừng thái lát, tỏi băm, ớt khô, bột tiêu, gia vị lẩu (hoặc nước dùng lẩu), lòng trắng trứng gà, tinh bột bắp, cần tây thái nhỏ.

Cách làm món canh cá

Làm sạch cá kỹ lưỡng, thái thành từng miếng mỏng, thêm rượu nấu ăn, gừng thái lát, một chút muối, lòng trắng trứng và một thìa tinh bột, trộn đều và ướp trong 15 phút để giữ được độ tươi ngon và mềm của cá. Đun sôi nước trong nồi, cho giá đỗ và nấm kim châm vào chần đến khi chín tới. Vớt ra và đặt vào đáy một cái bát lớn. Đun nóng dầu trong chảo, cho gừng, tỏi, ớt khô, bột tiêu và một ít gia vị lẩu vào, đảo đều cho đến khi dầu chuyển sang màu đỏ và dậy mùi thơm. Đổ lượng nước vừa đủ vào và đun sôi. Cho từng miếng cá vào, nhẹ nhàng tách các miếng cá ra để chúng không bị dính vào nhau. Nấu cho đến khi các miếng cá đổi màu hoàn toàn và nổi lên mặt nước. Đổ cá và nước dùng vào bát cùng với các món ăn kèm, rắc thêm ớt khô, tiêu Tứ Xuyên và cần tây thái nhỏ, rồi rưới một thìa dầu nóng để dậy mùi thơm.

Món thứ 3: Tai heo thái lát trộn - Giòn, ngon và thơm lừng

Tai heo luộc là món khai vị tuyệt vời, có độ giòn, dai và đàn hồi. Kết hợp với các nguyên liệu ăn kèm giòn tan và rắc thêm lạc rang giòn, mỗi miếng ăn đều mang lại trải nghiệm thú vị. Hương vị được cân bằng hoàn hảo - chua, cay, không quá mặn hay quá ngấy. Chỉ cần vài miếng trước bữa ăn sẽ ngay lập tức kích thích vị giác. Cho dù là buổi họp mặt gia đình nhỏ hay bữa tối đông người, món ăn này luôn được yêu thích.

Nguyên liệu: 1 tai heo tươi, dưa chuột thái sợi (hoặc cà rốt), cần tây thái khúc, gốc hành lá chẻ sợi, tỏi băm, ớt băm, đậu phộng rang, nước tương, giấm balsamic, dầu ớt, đường, một ít dầu ớt, hoặc ớt băm (không ăn cay có thể bỏ qua), rượu nấu ăn,

Cách làm món tai heo thái lát trộn

Bước 1: Rửa sạch tai heo, cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát, hành lá cắt khúc và rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn và hớt bọt, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và ninh trong 35-40 phút, hoặc cho đến khi có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Vớt ra khỏi nước và để nguội. Sau khi nguội hoàn toàn, thái thành những lát mỏng đều nhau và cho vào một bát lớn.

Bước 2: Cho dưa chuột, hành lá chẻ sợi, tỏi băm, ớt băm, cần tây và đậu phộng rang vào bát theo thứ tự đó. Chuẩn bị nước sốt trộn: Cho nước tương vào bát, thêm giấm balsamic, một nhúm đường để tăng hương vị, ớt băm hoặc dầu ớt vào, khuấy đều. Đổ nước sốt lên các nguyên liệu, trộn đều, để yên trong 5 phút cho các hương vị hòa quyện, sau đó là có thể dùng.

Món thứ 4: Thịt heo thái sợi xào hẹ - Tươi ngon, mang cảm giác ấm áp

Đầu mùa thu là thời điểm hoàn hảo để thưởng thức rau hẹ mềm, mọng nước và thơm lừng. Thịt heo thái sợi được ướp gia vị kỹ càng sẽ đặc biệt mềm và mọng nước, không hề bị khô. Xào nhanh trên lửa lớn với hẹ lá giòn ngọt, hương thơm thật khó cưỡng. Món ăn đơn giản, đậm chất gia đình này mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu, vừa ngon miệng lại vừa ấm cúng.

Nguyên liệu: Một nắm lá hẹ tươi, 200g thịt heo nạc, gừng thái sợi, nước tương, một chút muối, tiêu, bột bắp.

Cách làm món thịt heo thái sợi xào hẹ

Bước 2: Cắt thịt nạc thành từng sợi mỏng, thêm một ít nước tương, bột bắp và một thìa dầu ăn, trộn đều và ướp trong 10 phút để giữ độ ẩm. Điều này sẽ giúp thịt mềm và mịn hơn khi xào. Loại bỏ phần rễ cứng của thân hẹ, rửa sạch và cắt thành từng đoạn nhỏ để dùng sau.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho thịt heo thai sợi vào xào nhanh đến khi thịt đổi màu. Lấy thịt ra ngay lập tức để tránh bị chín quá và dai. Cho một ít dầu vào chảo, phi thơm các lát gừng, sau đó cho hẹ vào và xào trên lửa lớn cho đến khi hẹ chín tới. Cho thịt đã xào trở lại chảo, thêm muối và một chút tiêu cho vừa ăn, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Món thứ 5: Salad quinoa - Tươi mát và đẹp mắt

Một bàn ăn đầy ắp thịt và cá sẽ không trọn vẹn nếu thiếu món salad thanh mát để làm sạch vị giác. Những hạt quinoa ba màu được nấu chín căng mọng, kết hợp với hạt ngô ngọt, cà rốt thái hạt lựu giòn, dưa chuột tươi mát, ớt chuông đỏ và trứng cút tròn. Màu sắc tươi tắn bắt mắt, ít chất béo, tươi mát và ngon miệng. Món ăn trông tuyệt vời, đẹp mắt trong ảnh và là sự bổ sung hoàn hảo cho bữa cơm trong ngày lễ Thất tịch.

Nguyên liệu: Hạt diêm mạch ba màu, hạt ngô ngọt, cà rốt, ớt chuông đỏ, dưa chuột, rau xà lách, bắp cải tím, trứng cút, nước sốt salad, một ít dầu ô liu.

Cách làm salad quinoa

Bước 1: Rửa sạch hạt quinoa, cho vào nồi nước lạnh và nấu đến khi chín. Sau đó, rửa lại bằng nước sôi để nguội rồi để ráo nước. Các hạt phải tơi xốp và không dính vào nhau. Luộc trứng cút trong nước lạnh cho đến khi chín, sau đó bóc vỏ và để riêng.

Bước 2: Cắt hạt lựu cà rốt, ớt chuông đỏ, và dưa chuột. Thái nhỏ rau bắp cải tím và rau xà lách. Đun sôi nước trong nồi, cho cà rốt thái hạt lựu và hạt ngô vào chần đến khi chín tới, sau đó vớt ra để nguội. Cho quinoa, tất cả các loại rau và trứng cút vào một cái bát lớn. Rưới một ít dầu ô liu và nước sốt salad lên trên, sau đó trộn nhẹ nhàng cho đều.

5 món ăn này mang đến sự cân bằng giữa các món nóng và nguội, thịt và rau, tất cả đều dễ chế biến. Đối với ngày lễ Thất tịch lãng mạn, hoa và quà tặng là điều tuyệt vời, nhưng một bữa ăn tự nấu tại nhà cũng quan trọng không kém. Một bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi do chính tay mình nấu, cùng gia đình quây quần trò chuyện, sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc gấp đôi. Hãy chuẩn bị bữa ăn này cho gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên nhau