Loại rau quen thuộc giàu vitamin C hơn cả cam, ở chợ Việt vừa nhiều vừa rẻ

Rau ngót (tên khoa học: Sauropus androgynus), còn được gọi là bồ ngót, là một loại cây thuộc họ Thầu dầu. Rau ngót thường được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.

Với vị ngọt, tính mát, và giàu dinh dưỡng, rau ngót không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng mà còn có nhiều tác dụng dược lý trong y học cổ truyền

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Rau ngót chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, chất xơ, vitamin C, vitamin K, canxi và sắt. Đặc biệt, hàm lượng protein trong rau ngót cao hơn nhiều so với các loại rau xanh khác, là nguồn cung cấp axit amin thiết yếu cho cơ thể. Nguồn vitamin C trong lá rau ngót thậm chí cao hơn nhiều so với cam hoặc ổi, do đó rau ngót được các nhà khoa học biết đến như một nguồn cung cấp vitamin C rất cao.

Theo y học cổ truyền, rau ngót có vị ngọt thanh, tính mát, do đó thường được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể, đặc biệt là trong những ngày oi nóng.

Trong y học cổ truyền, việc sử dụng rau ngót trong các bài thuốc hoặc món ăn hằng ngày có thể giúp giảm các triệu chứng như sốt, khát nước, và cảm giác nóng trong người. Bên cạnh đó, rau ngót giúp lợi tiểu, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể qua đường tiểu.

Các hợp chất có trong rau ngót có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng. Với hàm lượng vitamin C dồi dào và các thành phần dinh dưỡng khác, rau bồ ngót hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Do đó, loại rau xanh đậm này giúp chống lại tác nhân gây hại và ngăn ngừa viêm nhiễm.

Hơn nữa, hàm lượng vitamin C cao trong rau ngót có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng do virus, bao gồm cả virus cúm. Theo nghiên cứu, chiết xuất etanolic từ rau bồ ngót cũng có tác dụng chống viêm.

Ngoài ra, những lợi ích nổi bật khác của rau ngót bao gồm:

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Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết: Protein thực vật trong rau ngót tạo cảm giác no lâu, đồng thời ít chất béo nên phù hợp với người đang giảm cân hoặc cần kiểm soát đường huyết. Loại rau này còn được khuyên dùng thay thế một phần đạm động vật bằng đạm thực vật giúp hạn chế các rối loạn chuyển hóa liên quan đến loãng xương và sỏi thận.

Tốt cho mắt và xương: Hàm lượng beta-caroten cùng vitamin A giúp bảo vệ thị lực trong khi vitamin K và canxi góp phần duy trì mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở người cao tuổi.

Hỗ trợ phụ nữ sau sinh: Theo kinh nghiệm dân gian và một số nghiên cứu, rau ngót chứa các hợp chất sterol có hoạt tính tương tự estrogen, có thể kích thích tiết sữa ở phụ nữ sau sinh. Đây cũng là món canh quen thuộc trong thực đơn của nhiều sản phụ.

Hỗ trợ tiêu hóa: Theo y học cổ truyền, rau ngót có tính mát, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng, tiêu viêm và hỗ trợ bổ huyết. Rau thường được dùng nấu canh trong mùa hè để giải nhiệt.

Những người nên ăn rau ngót

Rau ngót đặc biệt phù hợp với những nhóm người sau:

- Người muốn giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết.

- Người cần bổ sung vitamin A, C, K và chất sắt.

- Người cao tuổi cần tăng cường sức khỏe xương.

- Phụ nữ sau sinh cần hỗ trợ tiết sữa (khi không có chống chỉ định của bác sĩ).

- Người có chế độ ăn ít thịt, cần bổ sung thêm nguồn đạm thực vật.

Những người cần lưu ý khi ăn rau ngót

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Mặc dù rau ngót có nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số trường hợp cần lưu ý khi sử dụng:

- Phụ nữ mang thai: Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ rau ngót quá nhiều có thể gây co bóp tử cung, dẫn đến nguy cơ sảy thai. Do đó, phụ nữ mang thai, đặc biệt trong những tháng đầu, nên hạn chế hoặc tránh sử dụng rau ngót.

- Người có vấn đề về thận: Rau ngót có chứa purin, một hợp chất có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Đối với những người có vấn đề về thận hoặc bị gout, việc tiêu thụ rau ngót có thể làm tăng nguy cơ tích tụ axit uric, gây hại cho sức khỏe.

- Người bị huyết áp thấp: Rau ngót có thể làm giảm huyết áp, do đó những người có tiền sử huyết áp thấp nên cân nhắc trước khi sử dụng.