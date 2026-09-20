3 loại rau nằm trong "danh sách cấm" của lá gan: Ăn càng nhiều gan càng nhanh "hỏng"

Gan là "siêu nhà máy hóa chất" trong cơ thể, đảm nhiệm việc tổng hợp và phân hủy chất độc để bảo vệ sức khỏe. Dù bị tổn thương, nó vẫn âm thầm tự sửa chữa, chỉ đến khi quá tải mới phát tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, một số thực phẩm tưởng vô hại nhưng lại nằm trong “danh sách cấm" của gan. Bởi nếu ăn nhiều, chúng có thể đẩy gan vào nguy cơ bị viêm, xơ hóa, thậm chí ung thư.

Trong đó có ba loại rau có thể gây tổn thương gan, nhiều người vẫn ăn hàng ngày mà không hề hay biết:

1. Giá đỗ không rễ

Giá đỗ là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, nhưng giá đỗ không rễ lại là một câu chuyện khác. Mặc dù giá đỗ không rễ trông trắng nõn, bụ bẫm và rất ngon, thậm chí giá rẻ hơn nhưng không tốt cho sức khỏe. Loại giá đỗ này thường được trồng bằng cách ngâm trong nước, sử dụng thuốc kích thích để tăng trưởng nhanh hoặc hóa châm ngâm tẩy để có vẻ ngoài bắt mắt. Chúng ta sẽ hấp thụ phải chất hại và xâm nhập vào cơ thể khi ăn.

Chỉ mua giá đỗ có rễ từ nguồn uy tín hoặc tốt hơn là tự làm tại nhà (Ảnh minh họa)

Chưa kể, quá trình kích thích hóa học quá mức có thể gây biến đổi tế bào. Nếu ăn vào sẽ gây ngộ độc hoặc về lâu dài khiến cơ thể tích tụ chất độc, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Trong đó, gan phải làm việc quá sức và tổn thương, dẫn tới viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, tăng nguy cơ ung thư gan.

Vì vậy không nên ăn giá đỗ không rễ. Chỉ mua giá đỗ có rễ từ nguồn uy tín, tránh những loại giá trắng bất thường, thân to bất thường.

2. Rau củ được cắt bỏ phẩn nấm mốc, thối hỏng

Nhiều người cho rằng chỉ cần cắt bỏ phần rau củ bị mốc là có thể tiếp tục sử dụng phần còn lại. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm rất nguy hiểm. Khi nấm mốc xuất hiện, các sợi nấm đã có thể phát triển sâu bên trong thực phẩm mà mắt thường không nhìn thấy được. Đặc biệt, một số loại nấm mốc còn sản sinh các độc tố vi nấm như aflatoxin, ochratoxin A hay patulin. Những chất này không dễ bị loại bỏ chỉ bằng cách cắt bỏ phần hỏng hay rửa sạch bằng nước.

Trong đó, aflatoxin được xem là một trong những độc tố tự nhiên gây hại gan mạnh nhất từng được ghi nhận. Sau khi đi vào cơ thể, chất này được chuyển hóa tại gan và tạo ra các sản phẩm trung gian có khả năng tấn công tế bào gan, gây viêm, hoại tử và làm tăng nguy cơ xơ gan. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng xếp aflatoxin vào nhóm chất gây ung thư ở người.

Vì vậy, với các loại rau củ đã xuất hiện nấm mốc, đặc biệt là khoai lang, khoai tây, hành, tỏi, cà rốt hay bí đỏ bảo quản lâu ngày, cách an toàn nhất là loại bỏ hoàn toàn thay vì tiếc rẻ cắt bỏ phần mốc rồi tiếp tục sử dụng.

3. Một số loại rau thuộc họ dương xỉ

Nhiều loại dương xỉ ăn được như rau dớn, rau dương xỉ non, quyết lá nhẵn... thường được sử dụng trong ẩm thực vì hương vị lạ miệng và giàu dinh dưỡng. Nhất là ở các quốc gia Châu Á. Tuy nhiên, chúng lại chứa ptaquiloside, là một hợp chất có khả năng gây ung thư gan nếu tiêu thụ trong thời gian dài. WHO đã phân loại ptaquiloside là chất gây ung thư nhóm 2B.

Ptaquiloside sau khi vào cơ thể sẽ được gan xử lý, nhưng trong quá trình này, nó có thể gây đột biến tế bào gan, làm tăng nguy cơ viêm gan mãn tính, xơ gan và ung thư gan. Đặc biệt, nếu dương xỉ không được nấu chín kỹ, nguy cơ gây hại sẽ càng cao.

Rau thuộc họ dương xỉ càng nấu chưa chín kỹ thì càng độc hại với gan (Ảnh minh họa)

Vì vậy, nếu không thể tránh hoàn toàn thì cần luộc kỹ và ngâm nước nhiều lần trước khi chế biến, thêm muối các loại rau thuộc họ dương xỉ có thể ăn được. Tránh ăn quá thường xuyên và người già, trẻ em, người miễn dịch kém hay đang ốm, mới ốm dậy, mắc bệnh gan không nên ăn.

Ngoài ra, còn một số loại rau củ hại gan khác như cà chua xanh hay chưa chín hẳn, khoai tây mọc mầm… tuyệt đối không nên ăn. Rau củ muối chua cũng cần hạn chế để bảo vệ gan. Đồng thời ưu tiên các loại rau củ tốt cho gan như: rau bina, bông cải xanh, củ dền, atiso, rau má, cà rốt, tỏi…