Trong thế giới ẩm thực, có một loại rau củ được xem là báu vật đối với hầu hết phụ nữ. Đó chính là củ sen. Có một câu nói cổ xưa trong dân gian rằng: "Phụ nữ ba ngày không được thiếu củ sen", để nhấn mạnh lợi ích của củ sen đối với sức khỏe nữ giới. Theo Đông y, củ sen có vị ngọt, tính bình hoặc hơi hàn, đi vào các kinh Tâm, Tỳ, Vị, Phế, giúp bổ huyết, dưỡng âm, cầm máu và an thần. Phụ nữ dễ gặp phải tình trạng thiếu máu do yếu tố sinh lý, mất cân bằng khí huyết. Do đó, củ sen là một trong những thực phẩm lý tưởng cho phụ nữ.

Ngoài ra, củ sen còn giúp chăm sóc da nhờ chứa nhiều loại vitamin, đặc biệt là vitamin C, hàm lượng vitamin C dồi dào giúp thúc đẩy sản xuất collagen trong da, giữ cho làn da mịn màng và tươi trẻ.

Vào mùa thu và mùa đông, củ sen đạt chất lượng tốt nhất cả về độ ngon và hàm lượng dinh dưỡng. Do đó bạn hãy tận dụng loại nguyên liệu này để nấu thành các món ăn ngon cho bản thân và gia đình thưởng thức. Nếu bạn thường chỉ dùng củ sen để hầm với sườn heo hoặc làm các món kho thì hôm nay chúng tôi gợi ý cho bạn một công thức kết hợp với thịt băm. Món này làm dễ mà giòn và có vị ngọt nhẹ, vừa ra khỏi chảo, lớp vỏ ngoài giòn tan và thơm phức, thoang thoảng mùi thịt và hành lá, còn phần củ sen bên trong thì ngọt và giòn, thơm nức mũi. Ngay dưới đây chúng ta hãy tìm hiểu cách làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món thịt viên củ sen chiên

1-2 củ sen tươi giòn, 300g miếng thịt nạc vai, 2 cây hành lá, muối vừa ăn, 1 muỗng canh dầu hào, một nhúm đường, vài giọt nước tương, tinh bột năng (hoặc tinh bột bắp), 1 quả trứng gà, 1 muỗng canh mỡ heo.

Cách làm món thịt viên củ sen chiên

Bước 1: Gọt vỏ củ sen, rửa sạch rồi cắt dọc thành từng sợi mỏng rồi xắt nhỏ. Rửa sạch và thái nhỏ hành lá, để riêng. (Lưu ý: Nếu thấy việc cắt sợi sen khó khăn, bạn cũng có thể dùng máy xay sinh tố để nhỏ). Thêm 2 muỗng cà phê muối vào củ sen bào sợi, trộn đều và để yên ướp trong 15 phút. Rửa sạch thịt nạc vai rồi thái lát mỏng và cho vào máy xay thịt. Sau đó thêm 1 muỗng canh tinh bột năng, 1 muỗng canh dầu hào, một ít đường và vài giọt nước tương, rồi trộn đều với thịt băm.

Bước 2: Rửa sạch các sợi củ sen đã ngâm muối với nước sạch, sau đó dùng tay vắt bỏ nước. Tiếp theo, cho củ sen vào tô đựng thịt băm, đập thêm 1 quả trứng vào. Tiếp đó cho thêm 3 muỗng canh tinh bột năng và hành lá đã thái nhỏ vào, rồi dùng đũa trộn đều. Sau đó lấy lượng hỗn hợp củ sen và thịt băm vừa phải, nặn thành những viên tròn rồi ấn dẹt xuống, đặt vào đĩa. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp, đun sôi. Sau đó đặt đĩa thịt viên củ sen vào xửng, hấp ở lửa lớn trong vòng 6 phút rồi tắt bếp, lấy đĩa thịt viên củ sen ra. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, cho lượng mỡ heo vừa phải vào và đun nóng cho đến khi tan chảy. Sau đó cho bánh củ sen vào và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi cả hai mặt vàng nâu. Lấy thịt viên củ sen chiên ra khỏi chảo là có thể thưởng thức.

Lưu ý khi làm món ăn:

1. Những người dị ứng với củ sen, hành lá, tinh bột sắn, trứng hoặc nước mắm không nên dùng món này.

2. Hãy nhớ chọn củ sen giòn, vì điều này sẽ tạo nên kết cấu tốt hơn cho bánh sen. Ngoài ra, hãy nhớ ướp muối vào các miếng sen để hút bớt nước và vắt bớt chất lỏng thừa; nếu không, món ăn sẽ dễ bị tách vụn khi chiên.

3. Hấp thịt viên củ sen trước khi chiên giúp bánh chín đều và ngon hơn. Điều này cũng giúp giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn.