Món thịt heo thái sợi sốt tỏi này là một món ăn dễ làm và để lại ấn tượng đặc biệt với người thưởng thức nhờ hương vị ấn tượng, mùi thơm đặc trưng và vị ngọt ngon trong từng miếng nguyên liệu. Món ăn sử dụng thịt nạc vai mềm được chọn lọc kỹ lưỡng làm nguyên liệu chính, với kết cấu tinh tế và hàm lượng mỡ vừa phải, tạo nên món ăn mềm và đậm đà hương vị sau khi xào. Món ăn còn được kết hợp với cà rốt bào sợi giòn và mộc nhĩ ngâm mềm giòn. Ba nguyên liệu này bổ sung cho nhau về kết cấu và màu sắc. Thịt heo mềm và mọng nước, nấm mộc nhĩ mềm và giòn, còn cà rốt ngọt và giòn. Mỗi miếng ăn mang đến sự kết hợp đa tầng hương vị, phong phú nhưng hài hòa, với các lớp hương vị đậm đà càng ăn càng ngon.

Ngay dưới đây, chúng ta hay nấu món thịt heo thái sợi sốt tỏi thơm ngon và đẹp mắt, giúp bữa cơm nhà thêm ngon miệng và ấm cúng

Nguyên liệu nấu món thịt heo thái sợi sốt tỏi

200g thịt nạc vai (hoặc nạc thăn) 1 củ cà rốt to (hoặc 8 củ cà rốt nhỏ), 1 bát nhỏ mộc nhĩ đã ngâm, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh tinh bột bắp, một nhúm muối, 1 muỗng canh dầu ăn, một ít hành lá thái nhỏ (tùy thích).

Gia vị sốt: 5 tép tỏi băm, một ít gừng thái sợi nhỏ, 1 thìa cà phê nước tương, 1 muỗng canh giấm gạo (hoặc giấm táo), 1-1.5 muỗng canh đường, 1 thìa cà phê tương ớt hoặc sa-tế, 1 thìa cà phê bột năng hòa với chút nước để tạo độ sánh.

Cách nấu món thịt heo thái sợi sốt tỏi

Bước 1: Rửa sạch thịt nạc vai sau đó thấm khô nước rồi thái thịt heo thành dạng sợi. Mộc nhĩ rửa sạch xé thành miếng nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, thái sợi nhỏ. Cho thịt heo vào bát tô thêm 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một chút muối, 1 thìa canh bột bắp, 1 thìa canh dầu ăn. Sau đó trộn đều và ướp trong 20 phút.

Bước 2: Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, bạn phi thơm tỏi băm, gừng thái sợi nhỏ và tương ớt vào, xào thơm. Tiếp theo thêm 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm, đường, khuấy đều. Khi sốt sôi bạn cho phần nước bột năng vào, nấu cho đến khi sánh lại. Tiếp theo cho thịt thái sợi đã ướp vào. Xào một lúc cho đến khi thịt ngấm đều màu các gia vị, các sợi thịt tơi ra. Lúc này, lấy thịt ra, để riêng.

Bước 3: Làm sạch chảo rồi đun nóng trở lại. Cho một chút dầu ăn vào, đun nóng rồi thêm cà rốt thái sợi, mộc nhĩ xé miếng nhỏ. Dùng phới xào nhanh các nguyên liệu cho đến khi các nguyên liệu trộn đều. Thêm phần thịt heo sốt tỏi đã xào vào. Xào lại cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện, ngấm đều gia vị rồi tắt bếp.

Thành phẩm món thịt heo thái sợi sốt tỏi

Cơm trắng nóng hổi, thêm một thìa thịt heo thái sợi sốt tỏi, ngay lập tức đánh thức vị giác với hương vị ngọt, chua và cay, biến món ăn đơn giản thành một bữa ăn ngon miệng và hấp dẫn. Khi món ăn được đặt lên bàn ăn, ngay lập tức nó sẽ thu hút cả gia đình bởi màu sắc và hương vị. Rồi sau đó luôn khiến nồi cơm đầy ắp hết sạch trong nháy mắt.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt heo thái sợi sốt tỏi!