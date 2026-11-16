1 trong 3 món ăn này chứa lượng sắt gấp 7 lần thịt bò, ăn nhiều vào mùa đông sẽ giúp bổ sung máu và giữ ấm cơ thể

Trong những tháng mùa đông lạnh giá, khi nhiệt độ giảm mạnh, nhiều người ăn thịt bò để giữ ấm và chống lại cái lạnh. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên liệu thông dụng, giá cả phải chăng, giàu dinh dưỡng, có giá trị dinh dưỡng tốt hơn thịt bò và thịt cừu, lại rẻ, phù hợp với túi tiền của mọi người.

Một trong những nguyên liệu phổ biến có hàm lượng sắt cực cao, gấp khoảng 7 lần so với thịt bò. Món ăn này có giá rất rẻ và thường được ăn vào mùa thu và mùa đông. Nó có tính ấm, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, đặc biệt thích hợp cho người già, trẻ em và các gia đình bình thường ăn hàng ngày.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 3 món ăn kiểu nhà làm hoàn hảo cho mùa đông. Chúng là sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt và rau củ, thơm ngon, dễ làm, ít chất béo và không ngấy. Chúng ấm áp và dễ chịu, giúp bạn dễ dàng vượt qua mùa đông lạnh giá!

1. Ốc móng tay muối tiêu

Ốc móng tay (hoặc các loại ngao) là loại hải sản tươi ngon vào mùa thu và mùa đông, có thịt mềm và chắc, giàu chất dinh dưỡng và dễ chế biến. Đây là loại nguyên liệu có hàm lượng sắt rất cao, còn nhiều hơn cả thịt bò (khoảng 33,6mg/100g). Khi được nấu với muối và tiêu, chúng có mùi thơm, giòn tan và rất dễ gây nghiện.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Ốc móng tay tươi, hành lá thái nhỏ, ớt bột, muối và bột tiêu, 1 quả trứng gà, 1 gói bột chiên giòn, dầu ăn.

Cách nấu món ngao muối tiêu

Ngâm ốc móng tay trong nước muối pha loãng khoảng 2 tiếng để loại bỏ cát. Tiếp theo cho ốc móng tay vào nồi, thêm vài lát gừng rồi luộc cho đến khi vỏ mở ra, vớt ra ngay lập tức. Sau đó bóc vỏ, loại bỏ đường chỉ đen bao quanh ốc móng tay rồi rửa sạch, cho vào thố. Đập 1 quả trứng vào một thố khác, thêm chút bột tiêu vào rồi trộn đều. Sau đó cho vào một gói bột chiên giòn, một ít nước (theo hướng dẫn pha trên gói bột) , 1 muỗng canh dầu ăn thành dạng bột sệt. Sau đó lăn phần thịt ốc móng tay vào.

Làm nóng dầu trong chảo, rồi từ từ thả ốc móng tay đã nhúng bột vào chiên cho đến khi vàng giòn thì vớt ra. Sau đó rắc đều một lượng muối và tiêu vừa đủ, rồi lắc đều để mỗi phần ốc móng tay chiên giòn đều được phủ đều gia vị. Cuối cùng, cho ra đĩa, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ hoặc vừng trắng rang lên là có thể thưởng thức.

2. Mực xào húng quế

Mực là một loại động vật thân mềm có chứa hàm lượng sắt cao và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, giúp hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và ngăn ngừa thiếu máu. Mực có độ dai và đàn hồi, khi kết hợp với hương thơm đặc trưng của húng quế, tạo nên hương vị tuyệt vời. Đây là món ăn đặc biệt ngon vào mùa thu đông, tươi giòn, thơm phức và không tanh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Mực tươi, rau húng quế, gừng, tỏi, nước tương, rượu nấu ăn, muối, dầu ăn.

Cách nấu món mực xào húng quế

Loại bỏ nội tạng và lớp màng ngoài của mực, làm sạch kỹ lưỡng. Sau đó khía các đường chéo nhau trên thân mực rồi thái mực thành từng miếng vừa ăn. Đun sôi một nồi nước với vài lát gừng và rượu nấu ăn. Sau đó thả mực vào chần đế khi thấy từng miếng cuộn tròn lại thì vớt ra và để ráo nước. Băm nhỏ gừng và tỏi, rồi nhặt và rửa sạch húng quế.

Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng và tỏi vào xào thơm. Sau đó cho mực vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 1 phút. Thêm một chút nước tương và muối cho vừa ăn, xào đến khi dậy mùi thơm, sau đó cho húng quế vào. Tiếp tục xào đến khi húng quế chín tới và dậy mùi thơm, sau đó tắt bếp.

Hương thơm độc đáo của húng quế có thể trung hòa mùi tanh của hải sản, còn mực thì dai, tươi mát và có vị đậm đà, tạo nên một hương vị tuyệt vời.

3. Cải thìa xào váng đậu

Cải thìa (cải chíp) cung cấp khoảng 1,8mg sắt trong mỗi chén nấu chín (hoặc tương đương một phần ăn), bên cạnh đó là vitamin A, canxi và chất xơ hỗ trợ sức khỏe xương và tim mạch. Vàng đậu cũng là một nguyên liệu có chứa sắt, đồng thời la sản phẩm đậu nành chất lượng cao, giàu chất dinh dưỡng. Khi kết hợp với cải thìa ngọt và thanh mát với váng đậu chúng tạo nên một bữa ăn cân bằng, vừa ngon miệng, vừa tươi mát, lại vừa tiết kiệm và bổ dưỡng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 150g váng đậu khô, 300g cải thìa, tỏi băm, muối, nước tương, dầu ăn, bột nêm.

Cách nấu món cải thìa xào váng đậu

Ngâm váng đậu trong nước ấm cho đến khi nở mềm rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Rửa sạch cải thìa và cắt thành từng khúc. Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho váng đậu vào chần trong 1 phút. Vớt ra và để ráo nước để loại bỏ mùi đậu.

Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó cho váng đậu vào đảo nhanh. Cho cải thìa vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi cải thìa mềm và có màu xanh tươi. Thêm muối và một chút nước tương, bột nêm cho vừa ăn, xào đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Món ăn này nhẹ nhàng, không béo, cân bằng dinh dưỡng lại chế biến nhanh chóng. Bạn có thể chuẩn bị món ăn đơn giản và dễ làm theo kiểu gia đình này chỉ trong vài phút.

Những món ăn bổ dưỡng mùa đông không nhất thiết phải là nguyên liệu đắt tiền. Những nguyên liệu thông dụng, giá cả phải chăng này đều tươi ngon, bổ dưỡng và dễ chế biến. Thường xuyên ăn chúng sẽ làm ấm lòng và dạ dày, giúp bạn cảm thấy thoải mái suốt mùa đông!