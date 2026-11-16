Một món canh với nước dùng sánh đặc sôi liu riu trong nồi ấm, thịt mềm mướt ăn cùng cơm ngon không gì bằng

Những ngày gió mùa về, mâm cơm gia đình Việt chẳng cần cao lương mỹ vị, đôi khi chỉ cần một tô canh ấm nóng, bốc khói nghi ngút đặt giữa mâm là đủ thấy ấm lòng. Gợi ý cho chị em một món ngon "dễ tính" nhưng cực kỳ đưa cơm cho tiết trời thu đông: Canh cà chua, váng đậu và thịt heo. Đây là một món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản ấm áp đặc biệt thích hợp cho mùa thu và mùa đông. Nước dùng cà chua màu cam đỏ đậm đà được ninh nhỏ lửa trong nồi đất, váng đậu ngập trong nước dùng trở nên mềm mướt, kết hợp với những lát thịt lợn mềm tan. Các nguyên liệu từ từ hòa quyện vào nhau trong nồi, không cần nêm nếm cầu kỳ. Món canh nóng hổi này sẽ làm ấm cơ thể bạn trong mọi bữa ăn.

Nguyên liệu nấu món canh cà chua váng đậu và thịt heo

3-4 quả cà chua chín, 100g váng đậu khô, 250g thịt nạc heo hoặc thịt bò, vài cọng hành lá, 5 lát gừng, 5 tép tỏi, 2 cái hoa hồi, một thìa nước tương nhạt, một chút muối và một ít đường, 1 muỗng canh nước tương và một chút rượu nấu ăn, lượng muối vừa phải, một chút canh đường, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách nấu món canh cà chua váng đậu và thịt heo

Ngâm váng đậu khô trong nước ấm cho đến khi mềm, vắt bớt nước thừa, rồi cắt thành từng ngắn. Khía cà chua hình chữ X, chần qua nước sôi để bóc vỏ, rồi cắt nhỏ. Thái thịt heo/bò thành từng lát mỏng và cho vào bát. Thêm một ít nước tương, rượu nấu ăn vào thịt bò thái miếng rồi trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 15 phút.

Đun nóng dầu trong nồi, sau đó cho gốc hành lá, gừng, tỏi và hoa hồi vào xào đến khi dậy mùi thơm. Cho cà chua vào xào trên lửa nhỏ, dùng thìa ấn xuống đến khi cà chua mềm, tiết ra nước cốt đậm đà. Đổ lượng nước vừa đủ vào (lượng nước đủ dùng và sẽ ngập hoàn toàn các nguyên liệu) rồi đun sôi trên lửa lớn.

Sau đó cho váng đậu vào, giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong khoảng 8 phút để váng ngấm đều nước sốt cà chua chua ngọt. Sau đó mở nắp nồi, thêm thịt heo/thịt bò đã ướp rồi nấu thêm khoảng 3 phút. Tiếp đó nêm nếm thêm chút nước tương và một chút đường để cân bằng vị chua. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên, đảo nhẹ. Như vậy là món canh cà chua váng đậu và thịt heo thơm ngon đã sẵn sàng.

Thành phẩm món canh cà chua váng đậu và thịt heo

Món ăn hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng. Khi nếm thử, nước dùng cà chua đậm đà có vị ngọt và chua thanh, kết cấu mềm mướt của váng đậu thấm đẫm nước dùng, bùng nổ hương vị trong từng miếng; thịt thái lát thấm đẫm hương thơm cà chua, mềm và mọng nước. Nước dùng ngọt và chua thanh, hấp dẫn, váng đậu mềm, dai và đậm đà hương vị. Một món canh đơn giản, không cầu kỳ, hơi nước bốc lên từ món ăn xua tan cái lạnh, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu giữa cuộc sống thường nhật.

Mẹo cần biết khi nấu ăn: Cà chua phải được xào kỹ và nghiền nhuyễn để có được nước dùng sánh đặc, màu đỏ; ngâm váng đậu trong nước ấm, không phải nước sôi, để tránh đậu hũ bị nhún bên ngoài và cứng bên trong; đun nhỏ lửa để váng có đủ thời gian ngấm nước dùng.