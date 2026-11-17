Mẹ tôi có trồng ở góc vườn một cây ớt sừng. Giống ớt này lớn khá chậm, phải đợi đến tận cuối hè mới bắt đầu trổ bông lác đác, kết trái cũng không đồng đều nên thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu. Dự định ban đầu của tôi là đem đi làm ớt ngâm chua ngọt nhưng đành gác lại, vì tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, thiếu nắng để phơi cho ớt héo bớt nước - một bước khá quan trọng giúp hũ ớt muối giòn ngon và không bị úng.

Dù sao thì trong gian bếp Việt, chẳng bao giờ sợ thừa ớt cả, nhất là những trái ớt xanh vừa hái còn tươi giòn. Không muối chua được, tôi liền đem số ớt này xào chung với thịt ức gà. Món ăn làm cực nhanh, dậy mùi thơm nồng đặc trưng của ớt xanh xào chín tới, ăn kèm với cơm nóng hay làm món mặn trong bữa cơm gia đình đều bắt vị vô cùng.

Nguyên liệu làm món thịt ức gà xào ớt sừng

5 quả ớt sừng, 200g hoặc một miếng thịt ức gà, 1 cây hành lá thái nhỏ, một ít gừng băm nhỏ, 3 tép tỏi băm, 1/2 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương, một chút bột tiêu, 1/ thìa canh rượu nấu ăn, lượng muối vừa phải, 1/2 thìa canh tinh bột bắp.

Cách nấu món thịt ức gà xào ớt sừng

Bước 1: Đầu tiên bạn rửa sạch thịt ức gà sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Thái thịt ức gà thành các dải nhỏ. Cho thịt ức gà đã thái vào bát tô, thêm một chút bột tiêu bột, rượu nấu ăn, một chút muối, vài giọt dầu mè và tinh bột bắp. Dùng thìa trộn đều và ướp trong khoảng 10-15 phút. Rửa sạch gừng, hành lá, tỏi rồi băm nhỏ. Loại bỏ cuống và hạt ớt sừng, sau đó thái thành dạng sợi.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn vào, đun nóng. Khi dầu nóng thì cho ớt xanh thái sợi vào, xào nhanh trên lửa lớn trong khoảng 1 phút rồi lấy ra, để riêng. Cách này giúp giữ được màu xanh tươi của sợi ớt. Cho hành lá thái nhỏ, gừng băm và tỏi băm vào chảo cùng với phần dầu còn lại trong chảo, xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó, cho thịt gà thái sợi vào và đảo đều trên lửa lớn cho đến khi chín hẳn.

Bước 3: Cho nửa thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương vào, tiếp tục đảo đều để thịt gà thấm gia vị. Sau đó, cho ớt thái sợi vào, đảo nhanh trong giây lát. Vậy là món thịt ức gà xào ớt sừng đã hoàn thành. Món ăn này rất tuyệt để ăn cùng cơm nóng hoặc cháo.

Thành phẩm món thịt ức gà xào ớt sừng

Khi vừa bắc chảo xuống, làn khói nghi ngút mang theo hương thơm nồng nàn đặc trưng của ớt sừng chín tới quyện cùng mùi hành tỏi phi dậy lên, lập tức đánh thức mọi giác quan. Gắp một đũa đưa vào miệng, bạn sẽ cảm nhận ngay sự hòa quyện tinh tế: Thịt ức gà được xào vừa lửa nên giữ trọn độ mềm ngọt, thấm đẫm gia vị đậm đà mà không hề bị khô bã. Xen lẫn trong đó là vị giòn sần sật, hăng nhẹ và chút cay ấm dịu dàng của ớt sừng xanh. Món ăn tuy dân dã, mộc mạc nhưng lại cực kỳ bắt cơm, đặc biệt là khi thưởng thức cùng bát cơm trắng nóng hổi trong những ngày tiết trời se lạnh.

Chúc bạn ngon miệng với món thịt ức gà xào ớt sừng!