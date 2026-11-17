Rất nhiều chị em thường bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn khi bước sang tuổi 35. Làn da của họ bắt đầu xuất hiện các đốm đồi mồi và lxỉn màu mà ngay cả những sản phẩm chăm sóc da đắt tiền nhất cũng khó cải thiện. Bên cạnh đó họ thường khó ngủ, mắt bị khô và miệng có vị đắng trong miệng khi thức dậy. Tâm trạng trở nên dễ cáu gắt và ngủ không ngon giấc vào ban đêm. Có một câu nói từ xa xưa truyền lại rằng gan khỏe mạnh dẫn đến làn da khỏe mạnh; làn da kém sắc, khô mắt và vị đắng trong miệng thực chất là cách cơ thể nhắc nhở bạn rằng đã đến lúc cần chăm sóc gan tốt hơn. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm danh 4 món ăn nấu rất đơn giản nếu chị em dùng luân phiên có thể cải thiện chức năng gan, bồi bổ và dưỡng gan; từ đó giúp làn da trở nên khỏe mạnh, hồng hào.

1. Canh nấm sò thịt bò

Nấm sò tươi ngon, thơm phức lại giàu chất xơ góp phần làm giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và gan. Trong khi đó thịt bò giàu chất sắt và protein chất lượng cao giúp bồi bổ khí huyết, nước dùng trong veo, không ngấy, rất phù hợp cho người dễ mệt mỏi và da mặt xỉn màu.

Nguyên liệu: 150g thịt bò, 200g nấm sò, gừng thái sợi, hành lá băm nhỏ, rượu nấu ăn, bột bắp, muối, tiêu trắng, dầu mè.

Cách nấu canh nấm sò thịt bò

Rửa sạch rồi thái thịt bò thành từng lát mỏng ngang thớ, thêm gừng băm, rượu nấu ăn, bột bắp và một ít dầu ăn, trộn đều và ướp trong 10 phút. Xé nấm sò thành miếng nhỏ, rửa sạch và chần trong nước sôi khoảng 1 phút rồi vớt ra, để ráo. Cho lượng nước vừa phải vào nồi, thêm nấm sò đã chần vào nấu trong khoảng 5-7 phút. Sau đó thả từng lát thịt bò vào nồi và nấu đến khi thịt đổi màu. Nêm muối và tiêu trắng, rắc hành lá thái nhỏ, rưới vài giọt dầu mè và dùng nóng.

2. Sườn heo hầm khoai tây và cà chua

Cà chua có vị chua ngọt tự nhiên, khiến chúng trở nên ngon miệng và tươi mát; khoai tây mềm và dễ ăn; còn sườn heo cung cấp protein. Khi bạn không có cảm giác thèm ăn, một nồi súp này sẽ làm ấm bụng và giúp bạn cảm thấy dễ chịu.

Nguyên liệu: 300g sườn heo, 2 quả cà chua, 2 củ khoai tây, gừng thái lát, rượu nấu ăn, muối, hành lá thái nhỏ

Cách nấu món sườn heo hầm khoai tây và cà chua

Cho sườn heo vào nồi nước lạnh cùng với vài lát gừng và rượu nấu ăn, chần qua, hớt bọt, rồi rửa lại với nước ấm. Cắt cà chua thành miếng, gọt vỏ và cắt khoai tây thành miếng. Cho sườn heo và gừng vào nồi đất, thêm nước nóng, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 40 phút. Cho cà chua và khoai tây vào, tiếp tục ninh thêm 20 phút. Nêm muối, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dùng.

Những điểm cần lưu ý: Chần sườn heo trong nước lạnh để khử mùi tanh, và cố gắng không thêm nước trong quá trình này; hầm cà chua cho đến khi mềm nhuyễn và nước dùng sánh đặc; cho khoai tây vào cuối cùng để tránh khoai tây bị nhão và biến thành súp.

3. Chè khoai lang và nấm tuyết

Nấm tuyết giàu collagen, và chứa các polysaccharides cùng các chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa protein, duy trì chức năng gan; hỗ trợ bảo vệ tế bào gan. Trong khi đó, khoai lang tốt cho nhu động ruột. Món ăn có vị ngọt thanh, không ngấy, thích hợp cho người bị khô da, táo bón và khô họng vào mùa thu đông.

Nguyên liệu: 1 củ khoai lang, nửa cây nấm tuyết khô, 3 quả táo đỏ, một ít kỷ tử, một ít đường phèn.

Cách nấu món chè khoai lang và nấm tuyết

Ngâm nấm tuyết trong nước lạnh cho đến khi mềm, cắt bỏ phần rễ vàng cứng, rồi xé nhỏ. Gọt vỏ, rửa sạch và thái khoai lang thành khối vuông nhỏ, bỏ hạt táo đỏ. Cho nấm tuyết vào nồi với lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút để chiết xuất chất gelatin. Cho khoai lang và táo đỏ vào, nấu thêm 20 phút nữa. Trước khi tắt bếp, cho kỷ tử và đường phèn vào cho vừa ăn.

Những điểm cần lưu ý: Càng xé nhỏ nấm tuyết, càng dễ lấy được chất gelatin bên trong; không nên ngâm nấm tuyết qua đêm, nếu ngâm quá 4 tiếng thì nên bỏ đi; cho khai lang vào sau cùng để khi nấu không bị nát.

4. Canh rau bina và gan heo

Theo liệu pháp ăn uống truyền thống đây là một món canh giúp nuôi dưỡng và bồi bổ gan. Gan lợn bổ sung sắt, và rau bina dưỡng ẩm cho da khô. Loại canh này phù hợp cho người bị khô mắt, da xanh xao và chóng mặt khi ngồi xổm và đứng lên. Chỉ cần uống một lần một tuần là đủ. Khi mua gan heo, bạn cần chọn mua loại tươi ngon của con heo khỏe mạnh.

Nguyên liệu: 150g gan heo, 1 bó rau bina, gừng băm nhỏ, rượu nấu ăn, tinh bột bắp, muối, dầu mè, hành lá thái nhỏ

Cách nấu canh rau bina và gan heo

Cắt gan heo thành từng lát mỏng và ngâm trong nước khoảng 20 phút, thay nước hai lần để loại bỏ huyết thừa. Ướp gan heo với rượu nấu ăn, bột bắp và gừng băm nhỏ. Rửa sạch rau bina, chần qua nước sôi khoảng 30 giây để loại bỏ axit oxalic. Đun sôi nước trong nồi, cho gừng băm nhỏ vào, sau đó cho gan heo thái lát vào và nấu đến khi gan hơi chuyển màu. Cho rau bina vào và nấu trong 1 phút, sau đó thêm muối, vài giọt dầu mè và hành lá thái nhỏ trước khi dọn ra.

Những điểm cần lưu ý: Ngâm gan heo kỹ trong nước để loại bỏ máu và tạp chất; không nên nấu quá chín gan heo, tắt bếp ngay khi gan đổi màu, nếu không gan sẽ bị dai và khô; rau bina phải được chần qua nước sôi.

Để có được làn da khỏe mạnh, chị em chỉ chăm chăm sử dụng sản phẩm chăm sóc da thôi là chưa đủ, và không cần thiết phải tích trữ một cách mù quáng các sản phẩm bảo vệ gan. Thay vào đó, hãy thử xen kẽ các món ăn như canh nấm sò thịt bò; sườn heo hầm cà chua và khoai tây; chè củ mài và nấm tuyết; canh rau bina và gan heo - đây là những cách nhẹ nhàng để nuôi dưỡng và cân bằng cơ thể thông qua thực phẩm. Ăn uống lành mạnh, tránh nổi nóng và đừng thức khuya; làn da của bạn sẽ rạng rỡ tự nhiên và bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.