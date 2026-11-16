Mâm cơm nhà mùa đông ai cũng khen nức nở vì có món ăn nấu chỉ 15 phút mà thơm phức và bổ dưỡng

Khi mùa đông đến, các món hầm là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm gia đình. Chỉ cần cho vài nguyên liệu vào nồi, đổ thêm nước sốt và đun nhỏ lửa trong vài phút. Thế là nhanh chóng hoàn thành một món ăn có đủ rau và thịt vừa ấm áp, dễ chịu lại ngon miệng. Công thức hôm nay là một ví dụ tuyệt vời.

Món hầm một nồi hôm nay gồm thịt bò, su su và nấm ngọc châm trắng. Đây là một món ăn cân bằng dinh dưỡng với rau, thịt và nấm, cách chế biến lại khá đơn giản: Chỉ cần ướp thịt bò đã thái lát mỏng trước, sau đó cho vào nồi đất cùng với su su và nấm để ninh. Món ăn nóng hổi, và mùi thơm sẽ lan tỏa khắp nhà khi bạn mở nắp. Thịt bò mềm và mọng nước, sự kết hợp giữa nguyên liệu củ quả và nấm làm tăng thêm hương vị và độ giòn. Món ăn này rất đáng để nấu trong bữa cơm mùa đông.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây là công thức món thịt bò hầm su su và nấm:

Nguyên liệu nấu món thịt bò hầm su su và nấm

2 quả su su, 1 hộp nấm ngọc châm trắng, 250g thịt thăn bò (hoặc thịt ức bò), một ít sa tế, 2 thìa canh nước tương , 1 thìa canh dầu hào, một chút muối và lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách nấu món thịt bò hầm su su và nấm

Bước 1: Rửa sạch thịt bò rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành các lát ngang thớ, cho vào bát. Tiếp theo thêm 1 thìa canh nước tương, một chút sa tế rồi trộn đều. Sau đó bạn thêm một chút dầu ăn, trộn lại một lần nữa để khóa ẩm cho thịt. Ướp thịt bò trong khoảng 10 phút. Chuẩn bị một chiếc bát rỗng, cho một ít sa tế, 1 thìa canh nước tương và 1 thìa canh dầu hào vào. Rắc thêm muối, bột nêm vị gà và bột tiêu. Sau đó đổ nửa bát nước sôi vào và dùng thìa khuấy đều.

Bước 2: Dùng mũi dao rách các đường trên quả su su để loại bỏ nhựa dính. Sau đó gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Nếu bạn không thích hoặc không mua được su su, bạn có thể dùng các nguyên liệu khác thay thế, chẳng hạn như củ cải trắng chần, mướp, v.v... Chuẩn bị một cái nồi đất, cho su su vào. Tiếp theo cắt bỏ gốc nấm ngọc châm trắng, rửa sạch, vắt bớt nước thừa rồi rải đều lên su su đã cắt.

Bước 3: Lấy thịt bò đã ướp và xếp từng lát lên trên nấm. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào nồi, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 10-12 phút. Cuối cùng, khi các nguyên liệu chín, bạn mở nắp nồi ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món thịt bò hầm su su và nấm

Một nồi hầm với nguyên liệu đơn giản nhưng hương vị thơm ngon, nóng hổi, vẫn còn bốc khói khi dọn ra bàn ăn, sẽ tỏa ra mùi thơm nồng nàn của nước sốt sa tế khi mở nắp. Thịt bò mềm và nước sốt sa tế là sự kết hợp hoàn hảo. Su su và nấm ở dưới đáy nồi cung cấp thêm độ giòn và chất dinh dưỡng. Món hầm một nồi đơn giản này rất ngon, dễ làm lại nhanh chóng, sẽ khiến cả nhà khen không ngớt và ăn vô cùng ngon miệng.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm su su và nấm!